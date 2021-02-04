Байден пообіцяв бути жорсткішим з Путіним та Китаєм

Президент США Джо Байден виголосив у четвер, 4 лютого, промову, у якій окреслив пріоритети власної адміністрації у зовнішній політиці. Він прочитав її в будівлі Державного департаменту США перед аудиторією, що складалася з американських дипломатів.

"Америка повернулася. Дипломатія повернулася", - зазначив Байден, підкресливши те, що він, на відміну від свого попередника Дональда Трампа, приділятиме значно більше уваги саме дипломатії.

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Байден звинувачує Росію у руйнуванні демократії в США

Також президент США пообіцяв продовжити жорсткий курс Трампа щодо Китаю, але, на відміну від попередника він також заявив про плани зробити жорсткішою політику щодо Росії . "Я дав чітко зрозуміти президенту Путіну - у відмінній від мого попередника манері, - що дні, коли Сполучені Штати відвертали обличчя від агресивних дій Росії, втручання в наші вибори, кібератак та отруєння власних громадян, минули", - пояснив Байден.

Він додав, що Америка "не буде зволікати" у тому, аби збільшити ціну цих дій для Росії та захистити свої життєво важливі інтереси. Байден зазначив, що США "мусять дати відповідь на зростання авторитаризму, включно із зростанням амбіцій Китаю суперничати зі Сполученими Штатами та прагненням Росії пошкодити та зруйнувати нашу демократію".

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Війська США залишаються в Німеччині

Також Байдена заморозив рішення Трампа щодо виводу американських військ з території Німеччини. Пізніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що наказав провести перегляд політики розміщення американських військ по всьому світу. "Ми проконсультуємося із нашими союзниками і партнерами, коли ми будемо проводити цей перегляд, - заявив він. - Ніхто не може досягти успіху в цій справі самотужки".

Ще одним важливим рішенням Байдена стало припинення США підтримки військових дій у Ємені. Це, зокрема, означатиме зупинку пов'язаних із ними продажів озброєнь для Саудівської Аравії, яка бере участь у цьому конфлікті. За словами президента Сполучених Штатів, ця війна призвела до "гуманітарної та стратегічної катастрофи".

Байден хоче більше підтримки для біженців та ЛГБТІ

Також новий президент США заявив про план прийняти до 125 тисяч біженців до країни протягом першого фіскального року роботи його адміністрації. Для порівняння, минулого року адміністрація Трампа надала дозвіл прийняти лише близько 15 тисяч біженців.

Байден також додав, що серед груп шукачів притулку Білий дім вітатиме представників ЛГБТІ-спільноти, які втікають від переслідувань через їхню сексуальну орієнтацію.