Конгрес США уперше затвердив афроамериканця керівником Пентагону

Сенат США затвердив кандидатуру Ллойда Остіна на пост міністра оборони. Під час проведеного в п'ятницю, 22 січня, голосування в верхній палаті Конгресу 93 сенатори висловилася за призначення Остіна на цей пост, передає інформагенція AP.

Напередодні призначення Остіна керівником Пентагону підтримала Палата представників. Таким чином Остін став першим афроамериканцем, який очолив оборонне відомство країни.

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Процес затвердження Остіна на пост міністра оборони США ускладнював його статус генерала у відставці, адже він пішов у відставку в 2016 році. Для цього довелося домогтися спеціального дозволу на тлі законодавчої заборони на службу офіцерів на посту міністра оборони протягом семи років після виходу у відставку. Під час служби він став першим чорним генералом, який очолив Центральне командування США. У 2012 році він став першим чорним заступником начальника штабу Сухопутних військ, а також обіймав посаду директора Об'єднаного штабу. Саме остання посада дала йому можливість добре ознайомиться з внутрішньою структурою та роботою Пентагону, пояснює AP.

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Застерігав від російської та китайської загрози

Під час нещодавніх слухань у Конгресі щодо його призначення Остін заявив, що Росія і Китай становлять значну загрозу для інтересів США. "Тривала ерозія військової переваги США щодо Китаю і Росії в ключових стратегічних галузях залишається найбільш значним ризиком, з яким має впоратися міністерство", - заявив він на слуханнях. На його думку, дії Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря продиктовані наміром дестабілізувати Україну і Грузію, а також кинути виклик операціями США та їхніх союзників. Остін також вважає, що "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є ключовим фактором стримування російської агресії".

Напередодні, 21 січня, Сенат затвердив висунуту президентом Джо Байденом кандидатуру Евріл Хейнс на посаду директорки Національної розвідки США, що координує роботи американських спецслужб. Вона стала першою жінкою, котра очолила це відомство.

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