 Конгрес США уперше затвердив афроамериканця керівником Пентагону | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Конгрес США уперше затвердив афроамериканця керівником Пентагону

Переважною більшістю голосів Сенат США затвердив кандидатуру Ллойда Остіна на пост міністра оборони. Остін став першим афроамериканцем на чолі Пентагону.

Ллойд Остін

Ллойд Остін став першим афроамериканцем, який очолив Пентагон

Сенат США затвердив кандидатуру Ллойда Остіна на пост міністра оборони. Під час проведеного в п'ятницю, 22 січня, голосування в верхній палаті Конгресу 93 сенатори висловилася за призначення Остіна на цей пост, передає інформагенція AP.

Напередодні призначення Остіна керівником Пентагону підтримала Палата представників. Таким чином Остін став першим афроамериканцем, який очолив оборонне відомство країни.

Дивитись відео 01:02

No comment: Джо Байден склав присягу президента США (20.01.2021)

Процес затвердження Остіна на пост міністра оборони США ускладнював його статус генерала у відставці, адже він пішов у відставку в 2016 році. Для цього довелося домогтися спеціального дозволу на тлі законодавчої заборони на службу офіцерів на посту міністра оборони протягом семи років після виходу у відставку. Під час служби він став першим чорним генералом, який очолив Центральне командування США. У 2012 році він став першим чорним заступником начальника штабу Сухопутних військ, а також обіймав посаду директора Об'єднаного штабу. Саме остання посада дала йому можливість добре ознайомиться з внутрішньою структурою та роботою Пентагону, пояснює AP.

Коментар: Коментар: Трамп іде, американські військові у ФРН залишаються

Застерігав від російської та китайської загрози

Під час нещодавніх слухань у Конгресі щодо його призначення Остін заявив, що Росія і Китай становлять значну загрозу для інтересів США. "Тривала ерозія військової переваги США щодо Китаю і Росії в ключових стратегічних галузях залишається найбільш значним ризиком, з яким має впоратися міністерство", - заявив він на слуханнях. На його думку, дії Росії в Чорному морі та східній частині Середземного моря продиктовані наміром дестабілізувати Україну і Грузію, а також кинути виклик операціями США та їхніх союзників. Остін також вважає, що "сили США і НАТО в Чорному морі і східному Середземномор'ї є ключовим фактором стримування російської агресії".

Напередодні, 21 січня, Сенат затвердив висунуту президентом Джо Байденом кандидатуру Евріл Хейнс на посаду директорки Національної розвідки США, що координує роботи американських спецслужб. Вона стала першою жінкою, котра очолила це відомство.

Читайте також: Названі імена посадовців адміністрації Байдена

  • Джо Байден: 46-й президент США

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Джо Байден: 46-й президент США

    Демократ Джо Байден став 46-м президентом США. Він - найстаріший президент країни в історії - на момент вступу на посаду Байдену виповнилося 78 років. Він став переможцем проведених 3 листопада 2020 року президентських виборів, де за нього проголосували понад 81 мільйон американців, а за його суперника Дональда Трампа - приблизно на сім мільйонів менше.

  • Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Камала Харріс - перша жінка-віцепрезидентка США

    Разом з Байденом присягу віцепрезидентки США склала й Камала Харріс. Вона стала першою жінкою в історії США на цій посаді. Свого часу Харріс стала другою чорношкірою жінкою, яку обрали в Сенат США в січні 2017 року.

  • Джо Байден і Барак Обама

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Колишній шеф привітав з президентством

    На церемонії інавгурації Байдена був присутній і його колишній шеф - експрезидент США Барак Обама, в якого Байден був віцепрезидентом.

  • Гімн США у виконанні Леді Гаги

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Гімн США у виконанні Леді Гаги

    На церемонії інавгурації президента США традиційно пролунав гімн країни. Цього разу його виконала відома попзірка Леді Гага.

  • Церемонія інавгурації Байдена

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Пандемію ніхто не скасовував

    З огляду на нинішню пандемію COVID-19 учасникам і гостям церемонії інавгурації довелося дотримуватися жорстких протиепідемічних заходів, зокрема носіння захисних масок, а також мінімальної дистанції.

  • Церемонія інавгурації Байдена

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Без підтримки широких мас

    Так само через пандемію замість кількасот тисяч людей, котрі традиційно збираються на площі перед Капітолієм, на майдані між Капітолієм і меморіалом Лінкольна було встановлено майже 200 тисяч прапорів, що символізують людей, котрі не змогли прийти.

  • Джордж Буш-молодший

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Джордж Буш-молодший був серед гостей інавгурації

    Експрезидент-республіканець Джордж Буш-молодший, на відміну від свого однопартійця Дональда Трампа, приїхав на церемонію вступу Джо Байдена на посаду. Крім нього, на церемонії також були присутні два колишні президента-демократи - Білл Клінтон і Барак Обама.

  • Джо Байден

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Заклик до миру й єдності

    У своїй промові після церемонії інавгурації Байден закликав американців до єдності й миру та припинення "нецивілізованої війни" задля "зцілення душі Америки".

  • Джо Байден разом з дружиною Джилл

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Нова господарка Білого дому

    Разом з Джо Байденом у Білий дім зайде й нова перша леді - його дружина Джилл. Її попередниця Меланія Трамп залишила Білий дім зранку 20 січня.

  • Дональд і Меланія Трамп у Флориді

    Інавгурація Джо Байдена: як це було

    Трампи у Флориді

    У момент, коли розпочалася інавгурація Джо Байдена, його попередник Дональд Трамп разом з дружиною Меланією прибув у свою резиденцію Мар-а-Лаго у Флориді. Він таким чином зламав традицію і став першим президентом США за більш ніж 130 років, котрий не взяв участі в церемонії інавгурації свого наступника.

    Автор: Валерій Сааков


DW.COM

США скоротили число військових в Афганістані до найнижчого за 20 років рівня

З Афганістану за останні місяці США вивели дві тисячі, а з Іраку - 500 своїх військових. У Пентагоні заявляють, що до травня з Афганістану мають бути виведені всі 2,5 тисячі військових, які там перебувають зараз.  

Оборонний бюджет США: Сенат уперше подолав вето Дональда Трампа

Сенат США подолав вето президента Дональда Трампа на оборонний бюджет країни. Закон передбачає санкції щодо компаній, які допомагають будувати "Північний потік-2", та військову підтримку Україні.  

Джо Байден визначився з новим главою Пентагону - ЗМІ

Обраний президент США бачить главою міністерства оборони відставного генерала Ллойда Остіна, пишуть американські ЗМІ. У разі призначення він буде першим афроамериканцем на цій посаді.  

Також за темою

Washington Capitol

Конгрес США розпочав роботу в оновленому складі 03.01.2021

Палата представників і Сенат зібралися вперше в новому складі після проведених у листопаді виборів для приведення до присяги новообраних законодавців.

General Lloyd Austin III

Джо Байден визначився з новим главою Пентагону - ЗМІ 08.12.2020

Обраний президент США бачить главою міністерства оборони відставного генерала Ллойда Остіна, пишуть американські ЗМІ. У разі призначення він буде першим афроамериканцем на цій посаді.

Wahlkampf I USA I Donald Trump in Circleville - Ohio

До Конгресу США внесли резолюцію про імпічмент Трампа 11.01.2021

До Палати представників подано резолюцію про імпічмент президента Дональда Трампа. У документі йдеться про "підбурювання до заколоту".

Реклама

Докладно

Чи визнають судді контроль з боку Росії над сепаратистами? Рішення ЄСПЛ у справі Грузія проти Росії дуже важливе для України

Грузія проти Росії: що означає рішення ЄСПЛ для України

Європейський суд з прав людини частково задовольнив скаргу Грузії проти Росії, пов'язану з війною в Південній Осетії.  

Крістін Лагард

ЄЦБ застеріг від економічних загроз через пандемію COVID-19

Нинішня пандемія й надалі становитиме серйозну загрозу для Єврозони і глобальної економіки, застерігають у ЄЦБ.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  