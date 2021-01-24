 Байден скасував указ Трампа про дозвіл на в′їзд у США з ЄС та інших країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2021

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Новини

Байден скасував указ Трампа про дозвіл на в'їзд у США з ЄС та інших країн

Новий президент США Джо Байден скасував указ Дональда Трампа щодо відкриття кордонів США для мандрівників з ЄС та низки інших країн з 26 січня.

Байден відновив заборону на в'їзд у США з ЄС та інших країн

Байден відновив заборону на в'їзд у США з ЄС та інших країн

Новий президент США Джо Байден у понеділок, 25 січня відновив обмеження на в'їзд в США для іноземців, що побували в Бразилії, Ірландії, Великій Британії та більші частині Європи, що діяли з березня 2020 року, повідомив представник Білого дому. Також повідомляється, що Байден має намір накласти заборону на в'їзд для тих, хто нещодавно відвідував Південно-Африканську Республіку.

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Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ про скасування обмежень на в'їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії та Бразилії ще 18 січня. Документ мав набути чинності 26 січня. З цього ж дня мала почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.

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Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця обраного президента Джо Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація "не має наміру скасовувати" обмеження на міжнародні поїздки. У Байдена пояснили, що ці обмеження залишаться в силі через нові мутації та збільшення заражень коронавірусом.

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    Автор: Валерій Сааков


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