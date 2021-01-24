Байден скасував указ Трампа про дозвіл на в'їзд у США з ЄС та інших країн

Новий президент США Джо Байден у понеділок, 25 січня відновив обмеження на в'їзд в США для іноземців, що побували в Бразилії, Ірландії, Великій Британії та більші частині Європи, що діяли з березня 2020 року, повідомив представник Білого дому. Також повідомляється, що Байден має намір накласти заборону на в'їзд для тих, хто нещодавно відвідував Південно-Африканську Республіку.

Читайте також: Японія забороняє в'їзд іноземцям через новий варіант коронавірусу

Нагадаємо, Дональд Трамп підписав указ про скасування обмежень на в'їзд жителів країн Шенгенської зони, Ірландії, Великобританії та Бразилії ще 18 січня. Документ мав набути чинності 26 січня. З цього ж дня мала почати діяти нова вимога для в'їзду до США - обов'язковий негативний тест для всіх мандрівників.

Читайте також: Швеція закрила кордон з Норвегією через новий варіант коронавірусу

Однак невдовзі після оголошення цього рішення речниця обраного президента Джо Байдена Джен Псакі заявила, що його адміністрація "не має наміру скасовувати" обмеження на міжнародні поїздки. У Байдена пояснили, що ці обмеження залишаться в силі через нові мутації та збільшення заражень коронавірусом.