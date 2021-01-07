Facebook та Twitter заблокували акаунти Дональда Трампа

Соцмережі Facebook та Twitter у четвер, 7 січня, заблокували акаунти чинного президента США Дональда Трампа. Після штурму Капітолія прибічниками Трампа його сторінку у Facebook заблокували спершу на 24 години. Пізніше керівник Facebook Марк Цукерберг повідомив, що акаунт Трампа в цій мережі, а також в Instagram будуть заблоковані щонайменше на два тижні, оскільки ризики продовження використання ним цих платформ занадто великі.

"Шокуючі події останніх 24-х годин наочно демонструють, що президент Дональд Трамп має намір використати час, що залишився на посаді, щоб підірвати мирний і законний перехід влади до свого обраного наступника Джо Байдена", - написав Цукерберг на своїй сторінці у Facebook. Він додав, що Трамп використав Facebook "для здіймання насильницького повстання проти демократично обраного уряду".

Раніше Facebook видалив відеозвернення Трампа до своїх прихильників. У ньому після штурму Капітолія чинний президент США закликав демонстрантів "йти додому", але при цьому повторив свої заяви про нібито фальсифікацію виборів. Віцепрезидент Facebook Гай Розен назвав це видалення надзвичайною ситуацією. Це відео також видалили на своїх платформах Twitter та YouTube.

Twitter також тимчасово заблокував акаунт Трампа. Соцмережа обґрунтувала такі дії "неодноразовими та серйозними" порушеннями Трампом вказівок компанії у боротьбі з неправдивою інформацією. Також платформа прибрала три останні повідомлення Трампа і наголосила, що якщо вони не будуть видалені, то його акаунт залишиться заблокованим.