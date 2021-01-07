Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу

Напади Дональда Трампа на демократичну систему досягли свого апогею. Його заяви у середу, 6 січня, що стали продовженням дивовижних теорій змови довкола того, що у нього вкрали перемогу на виборах президента США два місяці тому, спонукали його відданих прибічників до спроби державного перевороту.

Немає сумнівів, що відповідальний за це Трамп, який і послав відданий йому натовп із білих націоналістів, прихильників теорій змови та кібердружинників біснуватися у столиці держави.

Упродовж поколінь Сполучені Штати слугували маяком надії в охороні демократії та мирної передачі влади. Але Трамп показав цілому світові те, що й американська система теж є крихкою.

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Винні й посіпаки Трампа

Необхідно зазначити, що ця проблема виникла не лише завдяки Трампу та його бомбастичним манерам. Посіпаки, які його оточують, готові постійно вигороджувати його риторику та випади в онлайні, називаючи все це невинними перебільшеннями, теж винні у цих подіях. Це стосується дванадцятьох сенаторів та понад сотні представників Палати, які заявляли про нелегітимність листопадових виборів (або ж принаймні ставили під сумнів їхні результати). Вони нічого не зробили для зупинення потоку дезінформації та хаосу.

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Республіканці спостерігали за тим, як президент із замашками автократа перебирає контроль над їхньою партією, і дозволили йому сформувати уряд, який працює тільки на нього самого, а не на благо людей.

Президент безпорадно спостерігає

Коли на Капітолії чинився напад на демократію, Трамп сидів у Овальному кабінеті та спостерігав за спричиненим ним безладом по телевізору. Лише через кілька годин він виступив із заявою і дружньо попросив прихильний натовп поводитися "мирно". Демонстрантам, які щойно засвідчили страхітливу зневагу до демократії, він сказав, що їх "любить" і вважає "особливими". Лише за кілька днів до інавгурації обраного президента Джо Байдена видається, що Трамп планує знищити власну партію, а з нею і підвалини демократії. Об'єктами нападів з його боку стають і вже такі найвідданіші соратники, як віцепрезидент Майк Пенс. Трамп дав зрозуміти, що з його точки зору хороший республіканець - це лише той, хто до останнього його захищає. Цю риторику підхопили консервативні медіа та соцмережі, і зрештою вона призвела до того хаосу, який ми бачили у Вашингтоні. Трамп не хвилюється про долю республіки, управління якою йому довірено. Він був би готовим увергнути країну у смуту, якщо не може надалі нею керувати.

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Подвійні стандарти поліції

Поліція Капітолія США, що відповідає за охорону обох палат Конгресу, їхніх членів і сотень співробітників апарату, не впоралася із покладеними на неї обов'язками. Погромники майже безперешкодно увірвалися до будівлі Сенату, трощили вікна і навіть потрапили до кабінету спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Їм майже не заважали залишатися на сходах Капітолія.

Коли торік Вашингтоном пройшов марш "Життя чорних мають значення" (Black Lives Matter), його учасників зустріли сльозогінним газом та кийками, а розгніваний президент закликав ізолювати мирних демонстрантів, які лише користалися своїм законним правом на свободу зборів, передбаченим першою поправкою до конституції США. Тут ясно проглядається подвійний стандарт: якщо білий і прихильник Трампа - то патріот. А якщо ні - небезпечний анархіст, проти якого треба застосувати сльозогінний газ та ізолювати.

Ми бачимо завершальний акт президента, який раз по раз підбурював до насильства тих, хто вважає його своїм лідером. Чим швидше відбудеться передача влади від Трампа до Байдена, тим краще.

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