 Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 07.01.2021

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Світ

Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу

Дональд Трамп та його посіпаки несуть відповідальність за штурм Капітолія у Вашингтоні. Чим швидше він піде з посади президента США, тим краще, вважає Інес Поль.

Прихильники Трампа у Капітолії

Прихильники Трампа у захопленому Капітолії

Напади Дональда Трампа на демократичну систему досягли свого апогею. Його заяви у середу, 6 січня, що стали продовженням дивовижних теорій змови довкола того, що у нього вкрали перемогу на виборах президента США два місяці тому, спонукали його відданих прибічників до спроби державного перевороту.

Немає сумнівів, що відповідальний за це Трамп, який і послав відданий йому натовп із білих націоналістів, прихильників теорій змови та кібердружинників біснуватися у столиці держави.

Упродовж поколінь Сполучені Штати слугували маяком надії в охороні демократії та мирної передачі влади. Але Трамп показав цілому світові те, що й американська система теж є крихкою. 

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Винні й посіпаки Трампа

Необхідно зазначити, що ця проблема виникла не лише завдяки Трампу та його бомбастичним манерам. Посіпаки, які його оточують, готові постійно вигороджувати його риторику та випади в онлайні, називаючи все це невинними перебільшеннями, теж винні у цих подіях. Це стосується дванадцятьох сенаторів та понад сотні представників Палати, які заявляли про нелегітимність листопадових виборів (або ж принаймні ставили під сумнів їхні результати). Вони нічого не зробили для зупинення потоку дезінформації та хаосу.

Інес Поль

Кореспондентка DW у Вашингтоні Інес Поль

Республіканці спостерігали за тим, як президент із замашками автократа перебирає контроль над їхньою партією, і дозволили йому сформувати уряд, який працює тільки на нього самого, а не на благо людей.

Президент безпорадно спостерігає

Коли на Капітолії чинився напад на демократію, Трамп сидів у Овальному кабінеті та спостерігав за спричиненим ним безладом по телевізору. Лише через кілька годин він виступив із заявою і дружньо попросив прихильний натовп поводитися "мирно". Демонстрантам, які щойно засвідчили страхітливу зневагу до демократії, він сказав, що їх "любить" і вважає "особливими". Лише за кілька днів до інавгурації обраного президента Джо Байдена видається, що Трамп планує знищити власну партію, а з нею і підвалини демократії. Об'єктами нападів з його боку стають і вже такі найвідданіші соратники, як віцепрезидент Майк Пенс. Трамп дав зрозуміти, що з його точки зору хороший республіканець - це лише той, хто до останнього його захищає. Цю риторику підхопили консервативні медіа та соцмережі, і зрештою вона призвела до того хаосу, який ми бачили у Вашингтоні. Трамп не хвилюється про долю республіки, управління якою йому довірено. Він був би готовим увергнути країну у смуту, якщо не може надалі нею керувати.

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Подвійні стандарти поліції

Поліція Капітолія США, що відповідає за охорону обох палат Конгресу, їхніх членів і сотень співробітників апарату, не впоралася із покладеними на неї обов'язками. Погромники майже безперешкодно увірвалися до будівлі Сенату, трощили вікна і навіть потрапили до кабінету спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. Їм майже не заважали залишатися на сходах Капітолія.

Коли торік Вашингтоном пройшов марш "Життя чорних мають значення" (Black Lives Matter), його учасників зустріли сльозогінним газом та кийками, а розгніваний президент закликав ізолювати мирних демонстрантів, які лише користалися своїм законним правом на свободу зборів, передбаченим першою поправкою до конституції США. Тут ясно проглядається подвійний стандарт: якщо білий і прихильник Трампа - то патріот. А якщо ні - небезпечний анархіст, проти якого треба застосувати сльозогінний газ та ізолювати.

Ми бачимо завершальний акт президента, який раз по раз підбурював до насильства тих, хто вважає його своїм лідером. Чим швидше відбудеться передача влади від Трампа до Байдена, тим краще.

Коментар висловлює особисту думку автора. Вона може не збігатися з думкою української редакції і Deutsche Welle загалом.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один з демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі, та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


Аудіо й відео до теми

Як Трамп, Байден та президентські вибори розкололи США  

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Докладно

Прихильники Трампа у Капітолії - карикатура Сергія Йолкіна

Штурм Конгресу США - чи є там російський слід?

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