 Засновник Twitter виправдовує блокування акаунту Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.01.2021

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Новини

Засновник Twitter виправдовує блокування акаунту Трампа

Засновник Twitter прокоментував блокування акаунту Дональда Трампа. За словами Джека Дорсі, цей крок є небезпечним прецедентом, але він був правильним.

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі у середу, 13 січня, визнав, що історія із блокування акаунта чинного президента США Дональда Трампа є небезпечним прецедентом, але водночас виступив на підтримку такого рішення, передає агентство dpa.

"Я не радію і не пишаюся нашим вимушеним рішенням заблокувати акаунт Трампа", - написав Дорсі на своїй сторінці у Twitter.

"Це створює прецедент, який я вважаю небезпечним: влада, яку окрема людина або корпорація має над частиною глобального громадського обговорення", - додав він.

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За словами Дорсі, блокування демонструє "нездатність в кінцевому рахунку сприяти здоровому спілкуванню". Разом з тим засновник Twitter вказав, що в цілому вважає цей вчинок правильним. "Ми зіткнулися з надзвичайними і нестерпними обставинами, які змусили нас зосередити всі наші дії на громадській безпеці", - поснив він.

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Соцмережі проти Трампа

Як повідомлялося, днями компанія Twitter заблокувала акаунт Трампа, позбавивши його таким чином ключової комунікаційної платформи. Причиною такого кроку в компанії Twitter назвали "ризик подальшого розпалювання насильства". Натомість Трамп звинуватив 8 січня компанію Twitter у змові з демократами, з метою змусити замовкнути його і його прихильників.

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Крім Twitter, сторінки Трампа заблокували Facebook, Instagram, Snapchat та Twitch. 12 січня до цих платформ приєдналася відеоплатформа YouTube,  яка повідомила про тимчасове блокування роботи каналу Трампа. Наразі на канал "тимчасово заборонено завантажувати новий вміст" щонайменше на сім днів. Також платформа вимкнула функцію коментування відеороликів на каналі на невизначений період.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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Коментар: Дональд Трамп і влада натовпу

Дональд Трамп та його посіпаки несуть відповідальність за штурм Капітолія у Вашингтоні. Чим швидше він піде з посади президента США, тим краще, вважає Інес Поль.  

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