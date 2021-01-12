Засновник Twitter виправдовує блокування акаунту Трампа

Засновник мережі мікроблогів Twitter Джек Дорсі у середу, 13 січня, визнав, що історія із блокування акаунта чинного президента США Дональда Трампа є небезпечним прецедентом, але водночас виступив на підтримку такого рішення, передає агентство dpa.

"Я не радію і не пишаюся нашим вимушеним рішенням заблокувати акаунт Трампа", - написав Дорсі на своїй сторінці у Twitter.

"Це створює прецедент, який я вважаю небезпечним: влада, яку окрема людина або корпорація має над частиною глобального громадського обговорення", - додав він.

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За словами Дорсі, блокування демонструє "нездатність в кінцевому рахунку сприяти здоровому спілкуванню". Разом з тим засновник Twitter вказав, що в цілому вважає цей вчинок правильним. "Ми зіткнулися з надзвичайними і нестерпними обставинами, які змусили нас зосередити всі наші дії на громадській безпеці", - поснив він.

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Соцмережі проти Трампа

Як повідомлялося, днями компанія Twitter заблокувала акаунт Трампа, позбавивши його таким чином ключової комунікаційної платформи. Причиною такого кроку в компанії Twitter назвали "ризик подальшого розпалювання насильства". Натомість Трамп звинуватив 8 січня компанію Twitter у змові з демократами, з метою змусити замовкнути його і його прихильників.

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Крім Twitter, сторінки Трампа заблокували Facebook, Instagram, Snapchat та Twitch. 12 січня до цих платформ приєдналася відеоплатформа YouTube, яка повідомила про тимчасове блокування роботи каналу Трампа. Наразі на канал "тимчасово заборонено завантажувати новий вміст" щонайменше на сім днів. Також платформа вимкнула функцію коментування відеороликів на каналі на невизначений період.