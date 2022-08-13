WSJ: ФБР вилучило з маєтку Трампа 11 комплектів секретних документів

Агенти Федерального бюро розслідувань (ФБР) США під час обшуку, проведеного 8 серпня у маєтку колишнього президента США Дональда Трампа у Мар-а-Лаго у Флориді, вилучили 11 комплектів секретних документів, повідомила в п'ятницю, 12 серпня, американська газета The Wall Street Journal (WSJ).

У переліку конфіскованих у Трампа матеріалів, що є у розпорядженні WSJ, фігурують у тому числі документи під грифом "цілком таємно", доступні винятково співробітникам спеціальних державних установ.

Загалом агенти ФБР вивезли з маєтку експрезидента близько 20 коробок із документами, фотографіями та записками. Серед них - указ Трампа про помилування його колишнього радника Роджера Стоуна, а також "інформація про президента Франції".

Міністерство юстиції США частково підтвердило публікацію газети, яке заявило, що у Трампа було вилучено таємні документи, але не уточнило їхню кількість. Мін'юст повідомив, що експрезидента підозрюють у порушенні закону про шпигунство.

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Шукали документи про ядерну зброю

Адвокати Дональда Трампа стверджують, що експрезидент США в рамках своїх повноважень розсекретив виявлені документи, перед тим, як залишити Білий дім. Як заявив сам Трамп, агентам ФБР "не було жодної необхідності" вилучати розсекречені документи, оскільки вони могли отримати їх будь-коли, "не граючи в політику і не вдираючись у Мар-а-Лаго".

У свою чергу газета The Washington Post, посилаючись на обізнані джерела, повідомляє, що агенти ФБР шукали у резиденції Трампа секретні документи щодо ядерної зброї. Чи вдалося їх виявити, невідомо. Сам Трамп із цього приводу заявив, що "питання про ядерну зброю - містифікація".

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