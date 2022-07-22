 У Конгресі США Трампа звинуватили у навмисній бездіяльності під час штурму Капітолія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.07.2022

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Новини

У Конгресі США Трампа звинуватили у навмисній бездіяльності під час штурму Капітолія

Після поразки на президентських виборах 2020 року Дональд Трамп пішов шляхом беззаконня та корупції, щоб залишитися при владі, заявив голова парламентської комісії з розслідування штурму Капітолія.

Дональд Трамп під час відеозвернення 6 січня 2021 року

Дональд Трамп під час відеозвернення 6 січня 2021 року

Комісія Палати представників США з розслідування штурму Капітолія в січні 2021 року звинуватила тодішнього президента країни Дональда Трампа у навмисній бездіяльності. Президент упродовж кількох годин, свідомо не вживав заходів щодо припинення насильства з боку своїх прихильників, заявив голова комісії Бенні Томпсон увечері в четвер, 22 липня, на публічних слуханнях комісії.

Голова комісії: Необхідні жорсткі наслідки

За його словами, Трамп пішов "шляхом беззаконня і корупції", щоб залишитися при владі. Для захисту демократії необхідні "жорсткі наслідки для винних" у події, що сталася 6 січня 2021 року, заявив Томпсон.

Конгресмен-демократ зазначив, що під час президентської кампанії 2020 року Дональд Трамп "зробив усе, що було в його силах", для скасування результатів голосування. "Він брехав, залякував, зрадив свою присягу. Він спробував зруйнувати наші демократичні інститути", - наголосив Томпсон. Тепер, за його словами, має бути "розплата перед законом, розплата перед американським народом".

Своєю чергою, конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив, що в день штурму Капітолія Трамп протягом трьох годин відмовлявся закликати своїх прихильників дотримуватися порядку, порушивши тим самим присягу." У затишку своєї їдальні він дивився телевізор у той час, як загострювалася атака", - зазначив політик, який є внутрішньопартійним критиком Трампа. За його словами, невтручання було не помилкою тодішнього президента, а його свідомим рішенням. Натовп його агресивно налаштованих прихильників перервав процедуру визнання результатів голосування на президентських виборах у Конгресі та перемоги Джо Байдена, тим самим Трампу вдалося досягти своєї мети, додав Кінзінгер.

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Штурм Капітолія та розслідування Конгресу США

Радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня 2021 року прорвалися до Капітолія, де учасники спільного засідання Сенату та Палати представників затверджували підсумки голосування. Протестувальникам вдалося увірватися до будівлі, дебати в Конгресі було припинено на кілька годин, а законодавців евакуйовано.

Учасники заворушень вступили у зіткнення з поліцейськими, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. До Вашингтона прибула Національна гвардія. У ході зіткнень загинуло п'ятеро людей, серед них - один поліцейський. Влада знову взяла будинок Конгресу під контроль за кілька годин. Ще двоє поліцейських вчинили самогубство наступними тижнями. Після заворушень було затримано близько 50 людей, декільком з них висунули звинувачення.

Після штурму Капітолію комісія Палати представників Конгресу США вивчила понад 140 тисяч документів та опитала понад тисячу свідків для прояснення ролі Трампа у тодішніх подіях. Під час першого засідання на початку червня комісія поклала на Трампа головну відповідальність за заворушення у Вашингтоні.

"6 січня стало кульмінацією спроби держперевороту, зухвалої спроби повалити уряд. Насильство не було випадковістю. Це була остання спроба Трампа", - заявив Бенні Томпсон. Після восьмого публічного засідання у роботі комісії оголошено перерву, нові слухання відбудуться у вересні. Сам Трамп заперечує свою провину і не виключає, що знову балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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