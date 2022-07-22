У Конгресі США Трампа звинуватили у навмисній бездіяльності під час штурму Капітолія

Комісія Палати представників США з розслідування штурму Капітолія в січні 2021 року звинуватила тодішнього президента країни Дональда Трампа у навмисній бездіяльності. Президент упродовж кількох годин, свідомо не вживав заходів щодо припинення насильства з боку своїх прихильників, заявив голова комісії Бенні Томпсон увечері в четвер, 22 липня, на публічних слуханнях комісії.

Голова комісії: Необхідні жорсткі наслідки

За його словами, Трамп пішов "шляхом беззаконня і корупції", щоб залишитися при владі. Для захисту демократії необхідні "жорсткі наслідки для винних" у події, що сталася 6 січня 2021 року, заявив Томпсон.

Конгресмен-демократ зазначив, що під час президентської кампанії 2020 року Дональд Трамп "зробив усе, що було в його силах", для скасування результатів голосування. "Він брехав, залякував, зрадив свою присягу. Він спробував зруйнувати наші демократичні інститути", - наголосив Томпсон. Тепер, за його словами, має бути "розплата перед законом, розплата перед американським народом".

Своєю чергою, конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер заявив, що в день штурму Капітолія Трамп протягом трьох годин відмовлявся закликати своїх прихильників дотримуватися порядку, порушивши тим самим присягу." У затишку своєї їдальні він дивився телевізор у той час, як загострювалася атака", - зазначив політик, який є внутрішньопартійним критиком Трампа. За його словами, невтручання було не помилкою тодішнього президента, а його свідомим рішенням. Натовп його агресивно налаштованих прихильників перервав процедуру визнання результатів голосування на президентських виборах у Конгресі та перемоги Джо Байдена, тим самим Трампу вдалося досягти своєї мети, додав Кінзінгер.

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Штурм Капітолія та розслідування Конгресу США

Радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа, який програв вибори президента США, після його промови на мітингу у Вашингтоні 6 січня 2021 року прорвалися до Капітолія, де учасники спільного засідання Сенату та Палати представників затверджували підсумки голосування. Протестувальникам вдалося увірватися до будівлі, дебати в Конгресі було припинено на кілька годин, а законодавців евакуйовано.

Учасники заворушень вступили у зіткнення з поліцейськими, ті у відповідь застосували сльозогінний газ. До Вашингтона прибула Національна гвардія. У ході зіткнень загинуло п'ятеро людей, серед них - один поліцейський. Влада знову взяла будинок Конгресу під контроль за кілька годин. Ще двоє поліцейських вчинили самогубство наступними тижнями. Після заворушень було затримано близько 50 людей, декільком з них висунули звинувачення.

Після штурму Капітолію комісія Палати представників Конгресу США вивчила понад 140 тисяч документів та опитала понад тисячу свідків для прояснення ролі Трампа у тодішніх подіях. Під час першого засідання на початку червня комісія поклала на Трампа головну відповідальність за заворушення у Вашингтоні.

"6 січня стало кульмінацією спроби держперевороту, зухвалої спроби повалити уряд. Насильство не було випадковістю. Це була остання спроба Трампа", - заявив Бенні Томпсон. Після восьмого публічного засідання у роботі комісії оголошено перерву, нові слухання відбудуться у вересні. Сам Трамп заперечує свою провину і не виключає, що знову балотуватиметься на пост президента США у 2024 році.