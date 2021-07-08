У США оголошено перший тюремний вирок за штурм Капітолія

Жителя штату Флорида, 38-річного Пола Ходжкінса засуджено до восьми місяців в'язниці за участь у штурмі будівлі Конгресу США 6 січня 2021 року. Суд у Вашингтоні оголосив вирок у понеділок, 19 липня.

Таким чином, цей прихильник експрезидента США Дональда Трампа став першим, хто отримав тюремний термін за участь у безладах у Капітолії. Обидва вироки, ухвалені до цього у справах, які пов'язані з подіями 6 січня, передбачали лише умовне покарання.

Пол Ходжкінс під час судового процесу визнав свою провину. За даними сторони обвинувачення, наданими суду, чоловік вдерся до Капітолія з рюкзаком, у якому були, серед іншого, захисні окуляри, мотузка та гумові рукавички. Він був серед осіб, які потрапили до залу засідань Конгресу США. Там він, у футболці з принтом "Трамп-2020" та з прапором прихильників Трампа, пробув близько 15 хвилин та встиг зробити селфі, повідомляє інформагенція AFP.

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За даними обвинувачення, Ходжкінс не був помічений у насильстві чи у пошкодженні майна Капітолія, а також не закликав до цього інших учасників заворушень. Утім, прокуратура вимагала від суду засудити його щонайменше до 15 місяців в'язниці, а захист просив обмежитися умовним покаранням. Зрештою, чоловік отримав реальний термін ув'язнення, хоча й м'якший, ніж вимагала сторона обвинувачення.

У зв'язку з подіями у Капітолії 6 січня у США було затримано понад 500 учасників безладів, 165-ом з них дотепер були висунуті обвинувачення. Під час штурму Капітолія загинуло п'ятеро осіб, понад 100 поліцейських отримали травми.

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Демократи звинуватили Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, у "підбурюванні до заколоту" та розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу - за нього не проголосували однопартійці експрезидента з Республіканської партії.