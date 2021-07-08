У США оголошено перший тюремний вирок за штурм Капітолія
38-річного жителя Флориди засуджено до восьми місяців в'язниці за участь у штурмі Капітолія 6 січня цього року.
Прихильники Трампа штурмують Капітолій США, 6 січня 2021 року
Жителя штату Флорида, 38-річного Пола Ходжкінса засуджено до восьми місяців в'язниці за участь у штурмі будівлі Конгресу США 6 січня 2021 року. Суд у Вашингтоні оголосив вирок у понеділок, 19 липня.
Таким чином, цей прихильник експрезидента США Дональда Трампа став першим, хто отримав тюремний термін за участь у безладах у Капітолії. Обидва вироки, ухвалені до цього у справах, які пов'язані з подіями 6 січня, передбачали лише умовне покарання.
Пол Ходжкінс під час судового процесу визнав свою провину. За даними сторони обвинувачення, наданими суду, чоловік вдерся до Капітолія з рюкзаком, у якому були, серед іншого, захисні окуляри, мотузка та гумові рукавички. Він був серед осіб, які потрапили до залу засідань Конгресу США. Там він, у футболці з принтом "Трамп-2020" та з прапором прихильників Трампа, пробув близько 15 хвилин та встиг зробити селфі, повідомляє інформагенція AFP.
За даними обвинувачення, Ходжкінс не був помічений у насильстві чи у пошкодженні майна Капітолія, а також не закликав до цього інших учасників заворушень. Утім, прокуратура вимагала від суду засудити його щонайменше до 15 місяців в'язниці, а захист просив обмежитися умовним покаранням. Зрештою, чоловік отримав реальний термін ув'язнення, хоча й м'якший, ніж вимагала сторона обвинувачення.
У зв'язку з подіями у Капітолії 6 січня у США було затримано понад 500 учасників безладів, 165-ом з них дотепер були висунуті обвинувачення. Під час штурму Капітолія загинуло п'ятеро осіб, понад 100 поліцейських отримали травми.
Демократи звинуватили Трампа, який не хотів визнавати поразку на президентських виборах, у "підбурюванні до заколоту" та розпочали процедуру імпічменту президента. Утім, 13 лютого Сенат США не підтримав імпічмент Трампу - за нього не проголосували однопартійці експрезидента з Республіканської партії.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Мітинг прихильників Трампа
На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Буря насувається
Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перші зіткнення
Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Заслабкий кордон
Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перед пленарним залом
Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Захист останнього оплоту
Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Перший проривається всередину
Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Пістолети напоготові
Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Під прикриттям
Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Прихильники Трампа в офісах конгресменів
Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Вандалізм у стінах Капітолія
Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом
Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.
Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США
Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії
Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.