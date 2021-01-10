 У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.01.2021

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Новини

У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі

У Пенсильванії затримали жінку, яку підозрюють у крадіжці ноутбука з кабінету Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія. Її колишній хлопець повідомив ФБР, що вона нібито намагалася продати його російським спецслужбам.

В кабінеті Ненсі Пелосі після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа

В кабінеті Ненсі Пелосі після штурму Капітолія прихильниками Дональда Трампа

У США федеральні органи безпеки затримали жінку, яка, як підозрюють, під час штурму Капітолія вкрала ноутбук або жорсткий диск з кабінету спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. За даними інформагенції AP, 22-річну Райлі В. затримали в Пенсильванії. Втім, поки її обвинувачують не в крадіжці, а тільки у незаконному проникненні в Капітолій та порушенні громадського порядку.

Про те, що дівчина вкрала ноутбук чи жорсткий диск, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повідомив її колишній хлопець, який нібито бачив відео крадіжки. Він також заявив, що вона нібито намагалася відправити ноутбук або диск другу в Росію для того, щоб продати їх Службі зовнішньої розвідки, але цей план провалився. За даними чоловіка, ноутбук досі у дівчини або ж вона знищила його.

Раніше ФБР повідомляло, що дівчина деактивувала номер свого телефону та видалила акаунти в соцмережах. Тим часом The New York Times повідомляє, що вона сама прийшла в поліцію. Зараз проводиться розслідування щодо того, чи дійсно вона намагалася продати ноутбук російським спецслужбам. За словами помічника керівника апарату Пелосі, викрадений з кабінету ноутбук використовувався лише для презентацій.

Після штурму Капітолія були затримані вже десятки осіб. Багато з них фотографували себе самі і ФБР потім розшукувало їх за фото в соцмережах.

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    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

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    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

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    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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