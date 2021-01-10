У США затримали дівчину за підозрою у крадіжці ноутбука з офісу Ненсі Пелосі

У США федеральні органи безпеки затримали жінку, яка, як підозрюють, під час штурму Капітолія вкрала ноутбук або жорсткий диск з кабінету спікерки Палати представників Ненсі Пелосі. За даними інформагенції AP, 22-річну Райлі В. затримали в Пенсильванії. Втім, поки її обвинувачують не в крадіжці, а тільки у незаконному проникненні в Капітолій та порушенні громадського порядку.

Про те, що дівчина вкрала ноутбук чи жорсткий диск, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) повідомив її колишній хлопець, який нібито бачив відео крадіжки. Він також заявив, що вона нібито намагалася відправити ноутбук або диск другу в Росію для того, щоб продати їх Службі зовнішньої розвідки, але цей план провалився. За даними чоловіка, ноутбук досі у дівчини або ж вона знищила його.

Раніше ФБР повідомляло, що дівчина деактивувала номер свого телефону та видалила акаунти в соцмережах. Тим часом The New York Times повідомляє, що вона сама прийшла в поліцію. Зараз проводиться розслідування щодо того, чи дійсно вона намагалася продати ноутбук російським спецслужбам. За словами помічника керівника апарату Пелосі, викрадений з кабінету ноутбук використовувався лише для презентацій.

Після штурму Капітолія були затримані вже десятки осіб. Багато з них фотографували себе самі і ФБР потім розшукувало їх за фото в соцмережах.