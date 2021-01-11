ФБР вивчає версію іноземної підтримки штурму Капітолія

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевіряє, чи могли іноземні уряди, організації або приватні особи надавати фінансову підтримку тим, хто допомагав планувати і здійснювати штурм будівлі Конгресу США 6 січня. Про це в суботу, 16 січня, повідомила американська телекомпанія NBC News з посиланням на одного діючого і одного колишнього співробітників ФБР.

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Увагу спецслужби, зокрема, привернули виплати суми в біткоїнах, що дорівнює в перерахунку 500 тисячам доларів, ключовим фігурантам і ряду груп радикального руху "альтернативних правих" (alt-right) незадовго до нападу. За фінансовими операціями, імовірно, стояв якийсь громадянин Франції. Платежі були задокументовані компанією, що аналізує перекази в криптовалюті. Інформація про них була оприлюднена в інтернеті цього тижня раніше.

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Крім того, у спільній оцінці загроз, опублікованій на цьому тижні ФБР, міністерством внутрішньої безпеки та іншими федеральними і поліцейськими відомствами у Вашингтоні зазначається, що після заворушень 6 січня "російські, іранські і китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити певну подачу інформації для просування своїх політичних інтересів в період передачі президентської влади" в Сполучених Штатах Америки.

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Нагадаємо, 6 січня прихильники президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США після його закликів прийти на мітинг. Учасники заворушень намагалися перешкодити затвердженню підсумків виборів президента. В результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей.

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