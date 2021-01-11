 ФБР вивчає версію іноземної підтримки штурму Капітолія | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.01.2021

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Новини

ФБР вивчає версію іноземної підтримки штурму Капітолія

Увагу Федерального бюро розслідувань привернули великі виплати ключовим фігурантам і деяким групам радикального руху "альтернативних правих" незадовго до штурму будівлі Конгресу США.

Штурм Капітолія (6 січня 2021 року)

Штурм Капітолія (6 січня 2021 року)

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) перевіряє, чи могли іноземні уряди, організації або приватні особи надавати фінансову підтримку тим, хто допомагав планувати і здійснювати штурм будівлі Конгресу США 6 січня. Про це в суботу, 16 січня, повідомила американська телекомпанія NBC News з посиланням на одного діючого і одного колишнього співробітників ФБР.

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Увагу спецслужби, зокрема, привернули виплати суми в біткоїнах, що дорівнює в перерахунку 500 тисячам доларів, ключовим фігурантам і ряду груп радикального руху "альтернативних правих" (alt-right) незадовго до нападу. За фінансовими операціями, імовірно, стояв якийсь громадянин Франції. Платежі були задокументовані компанією, що аналізує перекази в криптовалюті. Інформація про них була оприлюднена в інтернеті цього тижня раніше.

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Крім того, у спільній оцінці загроз, опублікованій на цьому тижні ФБР, міністерством внутрішньої безпеки та іншими федеральними і поліцейськими відомствами у Вашингтоні зазначається, що після заворушень 6 січня "російські, іранські і китайські агенти впливу скористалися можливістю посилити певну подачу інформації для просування своїх політичних інтересів в період передачі президентської влади" в Сполучених Штатах Америки.

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Нагадаємо, 6 січня прихильники президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Конгресу США після його закликів прийти на мітинг. Учасники заворушень намагалися перешкодити затвердженню підсумків виборів президента. В результаті штурму Капітолію загинули п'ятеро людей.

Палата представників Конгресу США запустила процедуру імпічменту проти Трампа. Він став першим президентом в історії, проти якого починали процедуру імпічменту двічі. 

  • Мітинг прихильників Трампа

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Мітинг прихильників Трампа

    На спільному засіданні обох палат Конгресу США мали затвердити переможний для Джо Байдена результат президентських виборів. Водночас прихильники Дональда Трампа зібралися на скликаний ним мітинг біля Білого дому. Звертаючись до мітингарів, Трамп заявив, що не приймає результатів виборів і вказав їм іти маршем на Капітолій, аби підтримати республіканців. І натовп рушив...

  • Сили безпеки тримають прихильників Трампа на відстані від будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Буря насувається

    Прихильники Трампа почали концентруватися перед Капітолієм. Але спочатку силам безпеки вдавалося тримати їх на відстані.

  • Протести перед Капітолієм під час затвердження результатів виборів президента США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перші зіткнення

    Натовп ставав дедалі агресивнішим. Розпочалися перші зіткнення з поліцією.

  • Врешті-решт агресивному натовпу вдалося потрапити в будівлю Капітолія.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Заслабкий кордон

    Врешті-решт натовпу вдалося прорватися в будівлю Капітолія.

  • Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перед пленарним залом

    Низка учасників штурму будівлі Конгресу підійшла до дверей, що ведуть в залу засідань Сенату США.

  • Демонстрант у агресивній позі в будівлі Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Захист останнього оплоту

    Сили безпеки намагалися затримати погромщиків у вестибюлі. Сенаторів тим часом доправили у безпечне місце через інші двері.

  • Один з погромників стрибає у зал засідань Сенату США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Перший проривається всередину

    Тим часом одному з прихильників Трампа вдається обійти сили безпеки і потрапити у зал засідань Сенату. Він стрибає з балкона для відвідувачів прямо в пленарний зал.

  • Озброєні представники сил безпеки у залі засідань Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Пістолети напоготові

    Схожа картина і в іншому крилі Капітолія. Зала засідань Палати представників також стала ціллю тих, хто штурмував Конгрес. Службовці сил безпеки американського парламенту зупинили їх - діставши зброю, яка була напоготові.

  • Люди ховаються у галереї для відвідувачів Палати представників Конгресу США

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Під прикриттям

    Пленарні зали звільняються від людей. Дехто намагається знайти захист у галереях Палати представників. Як повідомляє один з репортерів, людям роздають газові маски для захисту від сльозогінного газу.

  • Прихильник Трампа в офісі конгресмена у Капітолії

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Прихильники Трампа в офісах конгресменів

    Прихильники Трампа пройшли вглиб будівлі, потрапивши і на поверхи, в яких розташовані офіси конгресменів. Там дехто з них із комфортом розмістився за письмовими столами народних обранців.

  • Демонстрант несе пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Вандалізм у стінах Капітолія

    Один із демонстрантів вирішує прихопити з собою пульт для виступів голови Палати представників Ненсі Пелосі та тягає його з собою по Капітолію. Йому ніхто не заважає.

  • Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Хмари сльозогінного газу над Капітолійським пагорбом

    Силам безпеки не залишається нічого іншого, окрім як застосувати сльозогінний газ, аби хоч якось спробувати приборкати непідконтрольний натовп прихильників Трампа. Мерка Вашингтона оголошує комендантську годину до шостої ранку.

  • Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії.

    Як прихильники Трампа штурмували Конгрес США

    Правоохоронці припиняють хаос у Капітолії

    Нарешті на допомогу прийшли сили Національної гвардії, які зачистили будівлю Конгресу від вандалів і відтіснили учасників безчинств. Унаслідок усіх цих подій загинули 4 особи, 52 були затримані. Через декілька годин після заворушень законодавці обох палат Конгресу повернулися до обговорення результатів президентських виборів і затвердження перемоги Джо Байдена.

    Автор: Олександр Голубов


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