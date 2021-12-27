Рік після штурму Капітолію - чого цей рік навчив США

Затвердження Конгресом США результатів виборів президента країни протягом двох століть було звичайною формальною процедурою. Проте 6 січня 2021 року стало своєрідним моментом пробудження та днем, події якого, за оцінкою багатьох спостерігачів, похитнули основи американської демократії.

Тоді, коли в Капітолії американські законодавці проводили засідання, на якому мала бути офіційно зафіксована перемога Джо Байдена на виборах глави держави, Дональд Трамп, який ще перебував на посаді президента США, звернувся до натовпу своїх прихильників, які зібралися біля Білого дому. Вже кілька тижнів їх обробляли праві ЗМІ, рухи на кшталт QAnon, що розповсюджують в інтернеті теорії змови, та праворадикальні угруповання на кшталт Proud Boys - усі вони стверджували, що Байден "вкрав" президентські вибори 2020 року в США.

Жертви штурму

Бажаючи "покласти край крадіжці", натовп прихильників Трампа узяв штурмом Капітолій, влаштував у будівлі хаос і спробував перервати процедуру затвердження перемоги Джо Байдена. Внаслідок заворушень у Вашингтоні загинули четверо поліцейських та один із учасників протесту. 140 співробітників поліції були поранені та травмовані.

Дональд Трамп (архівне фото)

Згодом обидві політичні сили в США виявили рідкісну єдність, рішуче засудивши це. "Цілком можливо, у них (політиків. - Ред.) було відчуття того, що це вже переходить усі межі, це зайшло занадто далеко. Трамп зайшов занадто далеко", - каже Сюзан Сполдинг, керівниця проєкту "Захист демократичних інститутів" у вашингтонському Центрі стратегічних і міжнародних досліджень (Center for Strategic and International Studies), коментуючи настрій республіканців у Конгресі після інциденту.

Ставлення до Трампа в Республіканській партії

Проти Трампа було розпочато процедуру імпічменту за підбурювання до заворушень. Пізніше він був виправданий, однак одностайне обурення "великою брехнею" спричинило розкол у його партії. "Думаю, що (республіканці. - Ред.) протягом наступних тижнів і місяців зрозуміли, що Трамп продовжує контролювати Республіканську партію", - зазначає Сполдинг, додаючи, що, вже залишивши посаду президента, Трамп погрожував республіканським політикам, які дистанціювалися від нього.

Проти самого Трампа та багатьох наближених до нього осіб досі ведеться розслідування щодо їхньої ролі в організації заворушень на Капітолійському пагорбі. Але з позицій громадської думки, завдяки потокам дезінформації та брехні, що розповсюджується як у соціальних мережах, так і деякими ЗМІ, дії колишнього президента США, як і раніше, сприймаються багатьма як цілком законні.

Прибічники Дональда Трампа у Конгресі США (6 січня, 2021)

Як показало опитування, проведене Університетом Монмута, майже половина виборців Республіканської партії вважають заворушення, що сталися у Вашингтоні у січні 2021 року, правомірними протестами. Багато хто з людей, які рік тому з'їхалися з усієї країни на акцію на підтримку Трампа, вірили у брехню та теорії змови, а також в історію про вкрадені вибори.

Кримінальні справи після заворушень у Вашингтоні

Після штурму натовпом Капітолія на підставі записів камер спостереження, викладених у YouTube роликів та відео з мобільних телефонів у США було висунуто звинувачення проти 727 осіб.

Серед іншого, йдеться про перешкоджання роботі представників влади, використання небезпечної зброї та напади. Деякі із засуджених отримали незначні штрафи у розмірі 500 доларів за завдання шкоди майну, інші - вирушили до в'язниці на термін понад п'ять років за напад на співробітника поліції.

Розкол у суспільстві через штурм Капітолію

В американському суспільстві, як і раніше, немає єдності в оцінці штурму Капітолія. Сьогодні експерти намагаються усвідомити роль соціальних мереж та американських медіа у подіях річної давнини.

Через алгоритми соціальних мереж людей продовжують "накачувати" дедалі більш екстремальними версіями новин, які вони вже знають, пояснює Реджіна Лоренс, доцентка школи журналістики та комунікацій в Університеті Орегона. Говорячи про агресивний наратив мейнстрим-медіа, вона наголошує, що хотіла б бачити більш рішучу оцінку подій 6 січня 2021 року з боку політичних інститутів. Адже тоді, можливо, ЗМІ наслідуватимуть цей приклад.

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