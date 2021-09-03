Рік президентства Байдена: пандемія, кризи та невдалі рішення

Багато хто покладав великі надії на Джо Байдена, якого 20 січня 2021 було приведено до присяги як 46-го президента США. Лише кількома тижнями раніше радикально налаштовані прихильники його попередника Дональда Трампа штурмували Капітолій, символ демократії в США. Це виразно продемонструвало глибину розколу в американському суспільстві, який дістався Байденові у спадок від Трампа. Тому однією з найважливіших обіцянок нового президента було об'єднання нації. У своїй інавгураційній промові Байден наголосив, що він готовий ризикнути почати все спочатку і "рухатися швидко й енергійно", тому що "належить багато чого виправити, багато що відновити, багато що залікувати".

За Байдена проголосував 81 мільйон виборців - більше, ніж за будь-якого президента США до нього. Окрім того, він отримав незначну більшість в обох палатах Конгресу. Але зараз - через рік після його вступу на посаду - від цих успіхів, схоже, мало чого залишилося. Інфляція зростає, пандемія вийшла з-під контролю, а рейтинг підтримки Байдена впав з 50 відсотків влітку минулого року до 41 відсотка напередодні Різдва.

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"Найбільш м'яке слово, яке описує перший рік правління Байдена, - це "розчарування", - каже Брет Стівенс, оглядач The New York Times, який має консервативні погляди, проте критично ставиться до Трампа. На його думку, Байден ухвалював невдалі політичні рішення, такі як виведення військ з Афганістану. Це вплинуло на його репутацію, його здатність отримувати підтримку Конгресу і, врешті-решт, на його авторитет як лідера світової держави.

"Байден став президентом у важкі часи"

Падіння популярності Байдена в суспільстві відбулося не лише через його політичні помилки, вважає почесна професорка політології університету Бостона Вірджинія Сапіро. За її словами, Байден став президентом у дуже важкі часи: "Він опинився у важчій ситуації, ніж будь-який інший президент з часів Рузвельта, правління якого розпочалося посеред глибокої економічної кризи".

Несприятлива економічна ситуація у країні, пандемія та Республіканська партія, впливові члени якої продовжують стверджувати, що Байден вкрав у Трампа перемогу на виборах - "велика купа руїн, яку спочатку треба було розчистити, аби можна було чогось досягти", вважає Сапіро. Ще однією причиною зниження підтримки Байдена в суспільстві, на її думку, може бути той факт, що багато поміркованих республіканців проголосували за нього, тому що не хотіли підтримувати Трампа. Однак по суті вони хочуть консервативної політики.

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Провальна зовнішня політика, розкол в американському суспільстві

Але не все було погано у перший рік президентства Джо Байдена. У березні минулого року йому вдалося заручитися підтримкою обох палат Конгресу, який схвалив антикризовий пакет заходів обсягом у 1,9 трильйона доларів. У рамках цієї програми фінансову допомогу отримали багато родин, які особливо сильно постраждали від пандемії. Байден здобув ще одну перемогу наприкінці року, коли досяг схвалення у тому числі й республіканцями плану розвитку інфраструктури в США розміром у 1,2 трильйона доларів.

Однак у середині року сталося те, що багато хто вважає найсерйознішою помилкою Байдена: виведення американських військ з Афганістану в серпні. У результаті таліби з карколомною швидкістю захопили владу в країні, що призвело до масивного регресу в її розвитку, особливо в тому, що стосується прав жінок та прав людини в цілому.

Віцепрезидент вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Сет Дж. Джонс критикує відсутність підготовки до виходу з Афганістану: "І процес, і результат виведення військ призвели до того, що Сполучені Штати почали виглядати незграбними, некомпетентними і, зрештою, слабкими". За словами Джонса, шкода, якої було завдано іміджу США, величезна. Перед багатьма країнами зараз постає питання, чи справді Вашингтон, як і раніше, є надійним партнером.

Поки що Байдену не вдалося дотримати своєї обіцянки стосовно об'єднання нації. Згідно з опитуваннями, 40 відсотків населення США вважають, що Байден не є легітимним президентом. Це свідчить про глибокі розбіжності в суспільстві. Окрім того, президентові поки що заледве вдавалося реалізувати свій законодавчий порядок денний, занадто часто депутати-республіканці та сенатори торпедували його плани.

Однією з його найбільших невдач є провал плану "Build Back Better", комплексної інвестиційної програми в галузі догляду за дітьми, освіти та захисту клімату, у разі втілення якої Байденові вдалося б виконати декілька своїх передвиборчих обіцянок. Його зусилля, спрямовані на реформування поліції, у вересні минулого року теж ні до чого не призвели, оскільки сторони не змогли домовитися щодо того, як бути з юридичною недоторканністю поліцейських.

Хто прийде після Байдена?

2021 рік був непростим для Джо Байдена, але наступні три роки легшими не стануть. Зовнішньополітичними викликами США є посилення Китаю в Тихому океані, політична нестабільність на Близькому Сході та загроза вторгнення Росії в Україну. Аби відновити довіру, Вашингтону доведеться "проявити холоднокровність і рішуче діяти проти Росії, Китаю чи Ірану", - говорить Сет Дж. Джонс. Однак тут "набагато більше розмов, ніж дій".

Усередині країни поточний рік також буде вирішальним, оскільки Байден може втратити свою незначну більшість у Сенаті на проміжних виборах у листопаді. Тоді йому буде ще важче добиватися ухвалення законів, які все ще перебувають на його порядку денному: можливо, дещо усіченої версії законопроєкту "Build Back Better" та просування виборчої реформи. Насамперед це стосується скасування так званого філібастера, процедури, яка дозволяє меншості блокувати невигідні їй законопроєкти шляхом затягування дискусій, які в Сенаті не обмежені в часі. Аби голосування відбулося, 60 зі 100 сенаторів мають дати згоду на закінчення дебатів.

Ще одне питання: чи збирається Байден знову балотуватися у президенти? Радше за все, що ні - це секрет Полішинеля у Вашингтоні, пояснює оглядач Брет Стівенс. Вік Байдена, безумовно, теж відіграє роль: у 2020 році у свої 78 він був найстарішим новообраним президентом США, а до наступних виборів у 2024 році йому буде вже 82 роки. Тому Брет Стівенс вважає, що Байденові слід сконцентруватися на головних завданнях та викликах країни. А Демократичній партії треба знайти хороших кандидатів для участі у виборах 2024 року. Тому що республіканці, переконаний Стівенс, будуть сильними суперниками.

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