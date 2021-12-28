300 мільйонів для України: Байден підписав оборонний бюджет

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байден підписав закон про оборонний бюджет США на 2022 рік, повідомляє Білий дім у понеділок, 27 грудня. Згідно з документом, у 2022 році обсяг оборонних витрат США становитиме 768,2 мільярда доларів. Це на п'ять відсотків більше, ніж торік, і на 25 мільярдів доларів більше, ніж спочатку пропонував сам Байден.

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З допомогою Україні і без антиросійських санкцій

Оборонний бюджет США передбачає виділення 300 мільйонів доларів на підтримку Збройних сил України. Ще чотири мільярди доларів призначені для Європейської оборонної ініціативи, 150 мільйонів доларів підуть на розвиток співпраці у сфері безпеки з країнами Балтії. На Тихоокеанську ініціативу стримування передбачено понад сім мільярдів доларів.

Крім того, документ передбачає підвищення на 2,7 відсотка зарплат американським військовим, збільшення кількості військових кораблів і літаків.

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Водночас у законі про оборонний бюджет, голосування в Конгресі за який відбулося невдовзі після відеопереговорів Байдена і президента РФ Володимира Путіна, не згадуються обов'язкові санкції проти газогону "Північний потік-2" і поправка, яка б забороняла американцям купувати російський суверенний борг.

Наприкінці листопада республіканці блокували ухвалення оборонного бюджету США. Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл пояснював це тим, що демократи відмовилися включити до проєкту поправки щодо запровадження обов'язкових санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".