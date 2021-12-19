Сенат США вирішить питання щодо санкцій проти "Північного потоку-2" у січні

Республіканці та демократи в Сенаті США домовилися винести на голосування питання санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2". Воно пройде вже найближчими тижнями - до 14 січня. Лідер демократичної більшості Чак Шумер та республіканський сенатор Тед Круз дійшли згоди в суботу, 18 грудня.

У ході переговорів республіканці, які наполягають на штрафних заходах проти Nord Stream 2 AG - компанії-оператора трубопроводу, пообіцяли в обмін на розгляд їхньої ініціативи в Сенаті більше не затримувати затвердження десятків кандидатів на посади послів. Республіканці блокували їхнє призначення через відмову адміністрації президента Джо Байдена вводити санкції проти оператора трубопроводу.

Для ухвалення поправки до оборонного бюджету країни на 2022 рік, що передбачає обов'язкові санкції щодо Nord Stream 2 AG, знадобиться 60 голосів "за" зі 100. При цьому радник Сенату від республіканців заявив Reuters, що, на його думку, поправка Круза буде ухвалена. Адміністрація президента США поки що ніяк не відреагувала на угоду.

Раніше Вашингтон увів санкції щодо фірм, які беруть участь у спорудженні трубопроводу, проте вони не торкнулися компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

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Віцеканцлер ФРН назвав "Північний потік - 2" помилкою

16 грудня віцеканцлер Німеччини, міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек (Robert Гabeck) назвав "Північний потік-2" помилкою з геополітичного погляду та пригрозив зупинкою газопроводу у разі російського вторгнення в Україну. У той же час канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) вважає "Північний потік - 2" "виключно приватним економічним проєктом", заявивши, що його введення в експлуатацію більше не буде вирішуватися політично.

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Нагадаємо, будівництво магістрального газогону з Росії у Німеччину через Балтійське море завершилося 10 вересня. Технічно він готовий перекачувати російський природний газ у Європу, але сировина у нього поки не надходить.

У середині листопада німецьке Федеральне агентство з мереж (BNetzA) призупинило необхідну процедуру сертифікації газогону до моменту створення дочірньої компанії Nord Stream 2 AG у ФРН. Німецький регулятор вважає, що запуск "Північного потоку-2" ймовірно затягнеться до другої половини 2022 року.