Україна просить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot - CNN

Українська влада просить США надати їй системи протиповітряної оборони (ППО), такі як зенітно-ракетних комплекси (ЗРК) Patriot. Про це повідомляє телеканал CNNз посиланням на обізнані джерела.

За інформацією видання, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що такі поставки можуть бути розцінені Росією як вкрай провокаційні. Особливо в той момент, коли США, Європа та НАТО намагаються домогтися від Москви деескалації. Утім, в майбутньому США не виключають поставок, як ЗРК Patriot, так і іншого озброєння Україні.

Водночас США виключають розміщення американських військ на території України. Зазначається, що за останні два місяці США вже поставили Україні протитанкові ракети Javelin та командні пускові установки, патрульні катери класу Island, захищені радіостанції, електроніку, медичне обладнання, двигуни, генератори, запчастини, а також стрілецьку зброю та боєприпаси.

За даними CNN, нині адміністрація президента Джо Байдена роздумує над тим, чи слід відправляти більше зброї та обладнання Україні.

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Скупчення військ РФ біля українських кордонів

Останніми днями Росія продовжувала нарощувати нові війська біля кордону з Україною, незважаючи на те, що Байден закликав президента Росії Володимира Путіна знизити напруженість під час віртуальної зустрічі, зазначає CNN. За останніми оцінками американської розвідки, на кордоні з Україною та навколо неї розгорнуто понад 50 так званих "батальйонних тактичних груп", і ще шість перебувають у дорозі.

Зазначається, що ці групи, які зазвичай можуть включати до 900 осіб кожна, є диверсифікованими і досить самодостатніми бойовими одиницями з комбінацією військ, артилерії, протитанкового озброєння, розвідувальних та інженерних частин. Саме вони відігравали провідну роль у військовій діяльності Росії в Україні у 2014 році, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними західної та української розвідок, скупчення російських військ може свідчити про підготовку Росії до вторгнення в Україну вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ може зрости до 175 тисяч.

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