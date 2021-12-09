США відправляють Україні стрілецьку зброю та боєприпаси

Україні цього тижня відправлять останню частину додаткового безпекового пакета на 60 мільйонів доларів, повідомив прессекретар Пентагона Джон Кірбі у середу, 8 грудня.

За його словами, Україна отримає партію стрілецької зброї та боєприпасів. Інші частини цього пакета допомоги в галузі безпеки, який покликаний допомогти українцям захистити свій суверенітет від російської агресії, включно з ракетною системою Javelin, вже перебувають у розпорядженні українських військових.

Кірбі додав, що, як і у випадку з усіма пакетами допомоги в галузі безпеки, надані засоби країна-отримувач може використовувати на власний розсуд, але тільки з метою самооборони. "Ми розраховуємо, що їх використовуватимуть для самооборони. Немає обмежень щодо того, де саме в Україні їх можна застосовувати", - сказав він на брифінгу. Кірбі додав, що американська сторона розраховує на те, що Javelin в Україні застосовуватимуть відповідально.

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Попередні поставки

Нагадаємо, президент США Джо Байден наприкінці серпня перед зустріччю із президентом України Володимиром Зеленським розпорядився виділити з бюджету Пентагону допомогу Україні в розмірі до 60 мільйонів доларів США. Ця сума передбачалась на оборонні товари та послуги, а також на військову освіту і вишкіл українських військових. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу військової допомоги у 250 мільйонів доларів США.

Попередню партію вантажу додаткової безпекової допомоги від США доставили до київського аеропорту "Бориспіль" 22 жовтня. Вона включала боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, у тому числі системи Javelin, медичне майно та інше. Також поставки були здійснені 10 та 18 жовтня.

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300 мільйонів доларів для України

Нагадаємо, 7 грудня палата представників (нижня палата Конгресу) США схвалила проєкт оборонного бюджету країни на 2022 рік фінансовий рік, яким, зокрема, передбачається виділення 300 мільйонів доларів США на військову допомогу Україні, включаючи 75 мільйонів доларів США на летальне озброєння.

Того ж дня лідер республіканців в американському Сенаті (верхній палаті Конгресу) США Мітч Макконнелл заявив, що США не варто обмежуватися оборонними системами озброєння у військових поставках Україні, а потрібно відправляти їй будь-яку зброю для захисту від можливого російського вторгнення.

Раніше видання Foreign Policy повідомляло, що міністр оборони України Олексій Резніков у листопаді звертався до глави Пентагону Ллойда Остіна з проханням на випадок можливого вторгнення Росії розширити постачання Києву зброї. До списку нібито були включені системи озброєнь, які планувалося відправити до Афганістану.