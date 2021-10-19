 США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.10.2021

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США передали Україні військову допомогу: Javelin, боєприпаси та медаптечки

В Україну прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від США, що включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, медичне майно та інше. Літак з допомогою прибув до аеропорту "Бориспіль".

Протитанкові системи Javelin

Протитанкові системи Javelin (архівне фото)

До київського аеропорту "Бориспіль" у п'ятницю, 22 жовтня, прибула третя партія додаткової безпекової допомоги від США. Вона включає боєприпаси, протитанкове та високоточне озброєння, у тому числі системи Javelin, медичне майно та інше. Про це повідомляє пресслужба міністерства оборони України. Попередні дві партії вантажу було доставлено до України 10 та 18 жовтня.

В аеропорту "Борсипіль" вантаж зустрічали представники міноборони та генштабу Збройних сил України та військова аташе посольства США в Україні. Заступник міністра оборони України Олександр Носов висловив вдячність американській стороні за допомогу, яка, за його словами, значно посилює спроможності української армії в умовах збройної агресії з боку Росії. "Це є щира, відверта, швидка допомога для наших військових, які на передовій зможуть використовувати ці засоби медичного і бойового забезпечення", - сказав Носов.

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Полковник Бріттані Стюарт - аташе посольства США з військових питань - запевнила, що Вашингтон непохитно підтримує Україну і стоїть пліч-о-пліч у захисті її суверенітету й територіальної цілісності у боротьбі з російською агресією. "Ми хочемо бачити Україну на шляху до НАТО, мирною та вільною країною", - сказала вона під час церемонії передачі обладнання.

У генштабі ЗС України обіцяють, що озброєння буде переміщене до баз і складів, обліковане і передане військовослужбовцям для використання, у тому числі для підрозділів Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі.

Безпекова допомога обсягом у 60 мільйонів доларів США стала можливою завдяки домовленостям, досягнутим під час останнього візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у вересні. Вона надана додатково до раніше погодженого обсягу військової допомоги у 250 мільйонів доларів США.

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