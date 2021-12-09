Байден розповів Зеленському про розмову з Путіним

Президенти України та США Володимир Зеленський і Джо Байден завершили телефонні перемовини, які тривали півтори години. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак в ефірі програми "Право на владу" ввечері у четвер, 9 грудня.

"Це вже стало доброю традицією, що розмови президентів США і України відбуваються в дуже відвертій і дуже прямій атмосфері. Розмова тривала практично півтори години. Президенти розпочали з найважливішого: президент Байден розповів президенту Зеленському про його саміт з президентом Росії Володимиром Путіним", - сказав він.

За словами Єрмака, Байден попередив Путіна про всі наслідки, якщо у Кремлі ухвалять рішення щодо ескалації біля українських кордонів та вторгнення на територію України. "Байден сказав дуже чітко - разом із партнерами готові до безпрецедентних санкцій", - зазначив глава ОПУ.

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Також, як повідомив Єрмак, президент США сказав, що рішення щодо вступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО) - це лише рішення українського народу та членів НАТО, і це питання він не готовий обговорювати з Путіним. У свою чергу Зеленський, за словами Єрмака, піднімав питання "Північного потоку-2", ескалації на українському кордоні та внутрішньої дестабілізації.

Сам Зеленський повідомив у Twitter що під час розмови обговорили також можливі формати врегулювання ситуації на Донбасі та перебіг реформ в Україні.

Саміт Путіна з Байденом

Нагадаємо, що 7 грудня відбувся віртуальний саміт лідерів Росії та США. Головною темою порядку денного стала ситуація навколо України. Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив Путіна про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні.

Серед іншого, ймовірно йдеться про призупинення газогону "Північний потік-2" та відключення РФ від банківської системи SWIFT. Водночас у Кремлі зазначили, що це НАТО нібито робить спроби "освоєння української території" та нарощує військовий потенціал біля російських кордонів.

За словами президента РФ, Росія зацікавлена ​​в отриманні "юридично зафіксованих гарантій, що виключають розширення НАТО у східному напрямку та розміщення у суміжних з Росією державах ударних наступальних систем озброєнь". Втім, радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу після саміту заявив, що Байден не брав подібних зобов’язань і не робив у цьому питанні ніяких поступок.

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