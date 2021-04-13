На що здатен ЗРК Patriot, який Україна отримала від ФРН

Україна отримала від ФРН систему протиповітряної оборони Patriot, на яку Київ очікував багато місяців. На що здатні ці зенітні ракетні комплекси, де вони застосовувалися і в яких країнах перебувають на озброєнні?

Німеччина передала Україні зенітний ракетний комплекс Patriot із ракетами до нього. Відповідна інформація з'явилася у вівторок, 18 квітня, у списку військової допомоги , наданої Києву, на сайті німецького уряду.

Очікується, що Україна отримає ЗРК Patriot також від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. Конкретні терміни передачі комплексів Вашингтоном не озвучуються. Утім, наприкінці березня телеканал CNN повідомив, що українські військові завершують вишкіл на ЗРК, після чого "найближчими тижнями" їх мають розгорнути в Україні.

DW - про те, нащо здатні ЗРК Patriot і в яких країнах, крім США, перебувають на озброєнні ці комплекси ППО.

Patriots: універсальна протиповітряна оборона

Розробка зенітно-ракетного комплексу Patriot стартувала ще на початку 1960-х років, але своєї нинішньої назви й форми ЗРК набув лише десятиліття потому. Контракт на виробництво першої серійної партії цієї системи, що складається з комплексу радарів, командно-контрольних пунктів та низки ракет-перехоплювачів, було підписано у жовтні 1980 року, а 1982-го ЗРК Patriot було прийнято на озброєння армії США.

Система Patriot під час військових навчань США та Ізраїлю Фото: JACK GUEZ/AFP/Getty Images

Відтоді американський гігант зброї Raytheon - найбільший у світі виробник керованих ракет, що випускає також систему Patriot, - неодноразово вносив у розробку технічні зміни. Компанія заявляє, що плани модернізації системи розроблено щонайменше до 2048 року. У характеристиках версії Patriot сказано, що комплекс може захищати від тактичних балістичних ракет, крилатих ракет, безпілотників, літаків і "інших загроз" - яких саме, Raytheon не уточнює.

Мінібезпілотники, які Росія використовує для ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, відстежити та перехопити найскладніше - через невеликі розміри та малу висоту польоту. Крім того, збивати їх нераціонально з огляду на високу вартість однієї ракети від Patriot.

Висока ціна - найбільший мінус цієї системи ППО. Новий комплекс Patriot коштує понад мільярд доларів США. Ця ціна складається з 400 мільйонів доларів за систему та 690 мільйонів за ракети в ній, зазначає Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) . За даними американської корпорації військових досліджень RAND, одне лише тестове перехоплення цілі системою Patriot може коштувати до 100 мільйонів доларів. Багато цілей, проти яких спрямоване ППО, приміром, дрони, коштують лише дещицю від цієї суми.

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Кожен ЗРК Patriot - це не просто одна установка, а, по суті, інтегрований комплекс протиповітряної оборони. Система охоплює територію у радіусі до 68 кілометрів. Її радар може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. За даними американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень, для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Перевірена у боях система

Вперше в бойових діях комплекси Patriot було застосовано під час операції "Буря в пустелі" у Перській затоці 1991 року, коли вони захищали від іракських ракет "Скад" війська США та коаліції, а також населені пункти Ізраїлю.

Тоді військове керівництво США та концерн-виробник Raytheon говорили про майже стовідсоткову ефективність Patriot, але пізніше незалежні зовнішні дослідження поставили під сумнів ці твердження. Так, у лютому 1991 року комплекс не зміг перехопити ракету "Скад", випущену іракськими військами по американських казармах. Унаслідок ракетного удару загинули 28 військовослужбовців США.

Пізніші неодноразові технічні вдосконалення значно підвищили ефективність цієї системи ППО. Відтоді Patriot та ракети-перехоплювачі, які у ньому застосовуються, було оптимізовано для захисту від тактичних балістичних ракет, також вони є ефективними проти крилатих ракет та військової авіації. У 2003 році ЗРК Patriot розгорнули в Іраку після вторгнення США та їхніх союзників до цієї країни. З того часу було проведено цілу низку випробувальних запусків ракет, і кожен із них завершився успішним перехопленням, хоча для усунення виявленої загрози часто потрібні кілька ракет-перехоплювачів.



ЗРК Patriot, що перебувають на озброєнні Бундесверу Фото: Imago/photothek

ЗРК Patriot біля кордону України

За даними компанії-виробника ЗРК Patriot, ці комплекси закупили 16 країн світу. З кінця 2020 року вони є й безпосередньо біля кордонів України - тоді першу систему цього ЗРК було доставлено до Румунії . Загалом США та Румунія 2017 року домовилися про купівлю Бухарестом семи ЗРК на суму 3,9 мільярда доларів.

У березні 2022 року, невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США повідомили, що надсилають перші системи Patriot до Польщі. Вашингтон та Варшава ще у 2018 році підписали відповідну угоду. Закупівля двох комплексів Patriot коштувала Польщі 4,75 мільярда доларів - це понад чверть оборонного бюджету країни на 2023 рік. Угоду заздалегідь схвалили адміністрація та Конгрес США, а також польський Сейм.

Крім того, Польща отримала одну систему Patriot від Німеччини. Уряд у Берліні запропонував розмістити систему в Польщі після того, як на її території поблизу кордону з Україною впала ракета, внаслідок чого загинули люди. Польща пропонувала передати цю систему Україні для розміщення на її західних кордонах, утім, у Берліні від цієї пропозиції відмовилися.

Після влучання ракети поблизу польсько-українського кордону Німеччина запропонувала Польщі розмістити на її території систему Patriot Фото: UGC via REUTERS

Де ще у Європі є ЗРК Patriot

Комплекси MIM-104 Patriot, зокрема, з 1989 року перебувають на озброєнні й німецького Бундесверу. У 2015 році в німецьких ЗМІ пройшла інформація про плани міноборони ФРН відмовитися від американських ЗРК і перейти на сучасніші протиракетні та протиповітряні комплекси MEADS (Medium Extended Air Defense System), які розробляються за участі Німеччини, США, Франції та Італії. Утім, досі уряд ФРН до реалізації цих планів не дійшов - натомість у березні 2021 року міноборони країни повідомило про плани з 2023 року модернізувати комплекси Patriot, щоб підтримувати їхню бойову готовність аж до 2030 року.

Окрім Німеччини та Румунії, у Європі MIM-104 Patriot також перебувають на озброєнні армій Нідерландів, Греції, Іспанії. Також у 2021 році перший комплекс доставили до Швеції в рамках угоди, укладеної у 2018 році.

​​ЗРК Patriot у Саудівській Аравії Фото: Getty Images/AFP/A. Caballero-Reynolds

У решті світу

Найбільша кількість країн, які мають у своєму оборонному арсеналі ЗРК Patriot, сконцентрована на Близькому Сході, серед країн, що підтримують загалом дружні зі США відносини - Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар та Кувейт. Також ці комплекси перебувають на озброєнні союзників США в Азії - Японії, Південної Кореї та Тайваню.

Утім, далеко не усі бажаючі отримують можливість закупити американські ЗРК. Торік стало відомо, що до американського уряду щодо постачань комплексів Patriot зверталася Туреччина, яка є союзником США по НАТО (на кордоні Туреччині й Сирії у 2013 році було розгорнуто "Патріоти" з Німеччини, утім, вже у 2015 році Берлін вивів їх з турецької території. - Ред.) Однак у відповідь на це Вашингтон заявив, що цього не відбудеться, допоки Анкара не поверне Росії закуплені у неї системи ППО С-400.