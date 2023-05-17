Вашингтон і Київ обговорюють, як полагодити Patriot - ЗМІ

За даними Reuters, ЗРК Patriot був пошкоджений внаслідок атаки РФ 16 травня. Натомість у Повітряних силах ЗСУ радять "не перейматися долею Patriot" і кажуть, що знищити його ракетою неможливо.

Зенітний ракетний комплекс Patriot, ймовірно, зазнав певних пошкоджень, але, схоже, не був знищений внаслідок російського ракетного удару у ніч на 16 травня, повідомляє у середу, 17 травня, агентство Reuters з посиланням на двох американських чиновників.

Один з чиновників на умовах анонімності, посилаючись на попередню інформацію, сказав агентству, що Вашингтон і Київ вже обговорюють найкращий спосіб ремонту системи, і на даний момент не схоже, що її доведеться вивозити з України. Джерело додало, що Сполучені Штати матимуть краще розуміння ситуації в найближчі дні, і інформація може змінитися з часом.

Знищити Patriot ракетою неможливо - Ігнат

Речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат запевнив, що знищити ЗРК Patriot ракетою неможливо, і порадив "не перейматися долею Patriot". В ефірі національного телемарафону у середу він пояснив, що дивізіон Patriot складається з командного пункту, в якому бойова обслуга відстежує повітряні цілі і отримує інформацію про повітряну ситуацію, зокрема відстежує повітряні цілі, відпрацьовує їх. "Може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимі. Саме автоматичний режим роботи Patriot дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі, як це було минулої ночі (йдеться про ніч на 16 травня - Ред.)", - розповів речник Повітряних сил.

Також, за його словами, Patriot має радар, який розташовується віддалено, і до восьми пускових установок, у кожній з яких по чотири транспортно-пускових контейнери, які теж розташовано на певній відстані і забезпечують пуски ракет. "Знищити систему якимось "Кинджалом" неможливо. Усе, що вони (росіяни. - Ред.) розповідають, я думаю, нехай залишиться в архіві їхньої пропаганди", - зазначив Ігнат.

Білий дім не підтвердив пошкодження Patriot

Координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі під час брифінгу у Білому домі у вівторок відмовився підтвердити інформацію про пошкодження ЗРК Patriot під час останньої масованої ракетної атаки РФ. Утім, він зауважив, що у разі, якщо ЗРК отримав пошкодження і потребуватиме ремонту за межами України, то США допоможуть у цьому.

Напередодні телеканал CNN з посиланням на неназваного чиновника США повідомив, що внаслідок останньої ракетної атаки Росії на Київ, імовірно, зазнала пошкоджень одна з пускових установок ЗРК Patriot. За словами чиновника, пускова установка знищена не була. За інформацією CNN, американські фахівці досі оцінюють ступінь пошкоджень. Це визначить, чи потрібно відводити пускову установку повністю з території України, чи просто відремонтувати її на місці силами українців.

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Раніше у вівторок міністерство оборони РФ заявило про знищення "високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" в Києві" ЗРК Patriot американського виробництва. Водночас у командуванні Повітряних сил ЗСУ заявили у вівторок, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами.

На озброєнні України нині перебуває два комплекси Patriot, один з яких надали США, а другий - Німеччина та Нідерланди. Минулого тижня офіційні особи США повідомили CNN, що Росія вже атакувала ці системи гіперзвуковими ракетами, в тому числі один раз 4 травня. Однак та атака була невдалою, і українці успішно перехопили ракету ще до того, як вона встигла влучити в Patriot, заявили чиновники.

На відміну від деяких засобів ППО меншої дальності, наданих Україні західними партнерами, які є мобільними і які важче атакувати, батарея ЗРК Patriot є більшою і стаціонарною системою, що дозволяє росіянам вирахувати її розташування, пише CNN.