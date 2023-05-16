США оцінюють пошкодження ЗРК Patriot після атаки РФ на Київ

Під час російської нічної ракетної атаки, ймовірно, зазнав пошкоджень ЗРК Patriot поблизу Києва. Але знищений він не був, як стверджують в РФ. Масштаб пошкоджень США оцінюють, повідомили джерела CNN.

У результаті останньої ракетної атаки Росії на Київ, імовірно, зазнала пошкоджень одна з пускових установок зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot. Таке припущення озвучив у вівторок, 16 травня, неназваний американський посадовець у коментарі для CNN . За словами чиновника, пускова установка знищена не була.

Водночас американські фахівці досі оцінюють ступінь пошкоджень. Це визначить, чи потрібно відводити пускову установку повністю з території України, чи просто відремонтувати її на місці силами українців.

У Москві відрапортували про знищення ЗРК Patriot

Раніше у вівторок міністерство оборони РФ заявило про знищення "високоточним ударом гіперзвукового ракетного комплексу "Кинджал" в Києві" ЗРК Patriot американського виробництва. Водночас українські офіційні особи заявили у вівторок, що вони успішно перехопили всі шість гіперзвукових ракет, випущених росіянами, але речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат відмовився коментувати заяву росіян про те, що був уражений ЗРК Patriot.

Зараз в Україні стоять два ЗРК Patriot, один з яких надали США, а другий - Німеччина та Нідерланди. Наразі незрозуміло, яка з цих систем була потенційно пошкоджена.

Минулого тижня офіційні особи США повідомили CNN, що Росія вже атакувала ці системи гіперзвуковими ракетами, в тому числі один раз 4 травня. Однак та атака була невдалою, і українці успішно перехопили ракету ще до того, як вона встигла влучити в Patriot, заявили чиновники.

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Потужна РЛС комплексу демаскує його

Однак американські чиновники вважають, що росіяни змогли перехопити сигнали, які випромінює радіолокаційна станція (РЛС) американського ЗРК, що дозволило їм націлити на систему гіперзвукову ракету "Кинджал".

Ракетна система Patriot має потужний радар для виявлення цілей на великій відстані, що робить її потужною платформою протиповітряної оборони (ППО), здатною перехоплювати балістичні ракети та інші цілі, що летять на великих швидкостях. Однак радіолокаційне випромінювання, необхідне для виявлення загроз на відстані, також дозволяє супротивнику виявити батарею Patriot і з'ясувати її розташування.

Zа відміну від деяких засобів ППО меншої дальності, наданих Україні західними партнерами, які є мобільними і які важче атакувати, батарея ЗРК Patriot є більшою і стаціонарною системою, що дозволяє росіянам вирахувати її розташування, пише CNN.

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