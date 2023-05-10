Пентагон підтверджує: Україна збила "Кинджал" з ЗРК Patriot
Роман Губа
2 год. тому
Речник міністерства оборони США підтвердив, що ЗСУ збили російську гіперзвукову ракету з ЗРК Patriot. У РФ стверджували, що "Кинджалу" немає аналогів і його неможливо перехопити. В Україні це назвали "історичною подією".
"Я можу підтвердити, що українці збили цю російську ракету з системи протиракетної оборони Patriot", - сказав він на брифінгу.
Речник Пентагону додав, що США з партнерами продовжуватимуть "нарощувати засоби протиповітряної оборони (ППО) наземного базування та боєприпаси, щоби допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти Україні захистити своїх громадян від російських крилатих ракет і іранських дронів".
Про збиття "Кинджала" повідомив у суботу, 6 травня, командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук. "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - написав він у Telegram.
Напередодні українське спеціалізоване видання Defense Express, проаналізувавши фото уламків ракети, припустило, що в ніч на 4 травня над Києвом уперше успішно збили гіперзвуковий Х-47 "Кинджал".
Як повідомлялося, Україна отримала ЗРК Patriot із ракетами до нього від США, Нідерландів і Німеччини. Перший дивізіон уже заступив на бойове чергування.