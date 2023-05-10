Пентагон підтверджує: Україна збила "Кинджал" з ЗРК Patriot

Речник міністерства оборони США підтвердив, що ЗСУ збили російську гіперзвукову ракету з ЗРК Patriot. У РФ стверджували, що "Кинджалу" немає аналогів і його неможливо перехопити. В Україні це назвали "історичною подією".

Міністерство оборони США (Пентагон) підтвердило, що українські військові збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал" за допомогою зенітного ракетного комплексу (ЗРК) Patriot. Про це за американським часом у вівторок, 9 травня, заявив речник Пентагону , бригадний генерал Пет Райдер.

"Я можу підтвердити, що українці збили цю російську ракету з системи протиракетної оборони Patriot", - сказав він на брифінгу.

Речник Пентагону додав, що США з партнерами продовжуватимуть "нарощувати засоби протиповітряної оборони (ППО) наземного базування та боєприпаси, щоби допомогти Україні контролювати своє суверенне небо та допомогти Україні захистити своїх громадян від російських крилатих ракет і іранських дронів".

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"Історична подія"

Про збиття "Кинджала" повідомив у суботу, 6 травня, командувач Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) генерал-лейтенант Микола Олещук. "Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал! Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії", - написав він у Telegram.

Напередодні українське спеціалізоване видання Defense Express, проаналізувавши фото уламків ракети, припустило, що в ніч на 4 травня над Києвом уперше успішно збили гіперзвуковий Х-47 "Кинджал".

Як повідомлялося, Україна отримала ЗРК Patriot із ракетами до нього від США, Нідерландів і Німеччини. Перший дивізіон уже заступив на бойове чергування.

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