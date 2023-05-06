У ЗСУ заявили про "історичне" збиття ракети "Кинджал"

Українські військові за допомогою ЗРК Patriot збили російську гіперзвукову ракету "Кинджал", повідомив у суботу, 6 травня, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Вітаю український народ з історичною подією! Так, ми збили "не имеющий аналогов" Кинджал!, - написав він у Telegram. - Сталось це під час нічної атаки 4 травня у небі Київщини. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії".

Зазначимо, що напередодні українське спеціалізоване видання "Defense Express", проаналізувавши фото уламків ракети, припускало, що в ніч на 4 травня над Києвом вперше успішно збили "гіперзвуковий" Х-47 "Кинджал".

Як повідомлялося, 18 квітня Німеччина передала Україні ЗРК Patriot із ракетами до нього. Пізніше в міністерстві оборони України повідомили про отримання таких систем ППО також від США і Нідерландів. Перший дивізіон ЗРК Patriot уже заступив на бойове чергування.

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