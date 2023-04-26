У ЗСУ розповіли, де будуть використовувати ЗРК Patriot

Передані комплекси Patriot першочергово захищатимуть об'єкти критичної інфраструктури України, але можуть бути використані і проти ракет С-300, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Зенітно-ракетні комплекси Patriot насамперед прикриватимуть стратегічні обʼєкти та обʼєкти критичної інфраструктури, тоді як використовувати їх проти російських ракет С-300 наразі нераціонально. Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сили України Юрій Ігнат в ефірі "Донбас. Реалії" у вівторок, 25 квітня.

"Завдання Patriot найперше - це все ж таки проти балістики зберігати прикриття наших стратегічних об'єктів у державі: об'єкти критичної інфраструктури, а особливо атомні електростанції, куди противник уже бив. Не по самих станціях, а по підстанціях, які їх живлять", - зазначив він.

Ігнат пояснив, що у разі, якщо внаслідок атаки підстанції перестануть працювати, це створить загрозу безпосередньо для енергоблоків. Тому, за його словами, Patriot раціонально використовувати для їхнього захисту. Водночас не виключено, що потужності цих комплексів можуть використати і проти ракет типу С-300, "якщо буде необхідність, серйозна загроза і буде можливість", зазначив Ігнат.

Конкретні регіони розгортання таких ЗРК та кількість отриманих пускових установок українська сторона наразі не озвучує.

ЗРК Patriot - комплекс протиповітряної оборони, який може одночасно відстежувати до 50 цілей та вражати п'ять із них. Залежно від версії ракети-перехоплювачі можуть досягати висоти понад двох кілометрів і вражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Для експлуатації кожної установки потрібно близько 90 військовослужбовців.

Як повідомлялося, 18 квітня Німеччина передала Україні ЗРК Patriot із ракетами до нього. Перший дивізіон ЗРК Patriot заступив на бойове чергування. Очікується, що Україна також отримає ЗРК Patriot також від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів.

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