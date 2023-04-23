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ЗРК Patriot Фото: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Один дивізіон ЗРК Patriot заступив на чергування в Україні

Максим Сидоржевський
2 год. тому

Перший дивізіон ЗРК Patriot заступив на бойове чергування в Україні, інші - в дорозі, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Один дивізіон зенітних ракетних комплексів Patriot уже заступив на бойове чергування в Україні, а інші - ще в дорозі, повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Юрій Ігнат.

"Один з дивізіонів (Patriot. - Ред.) уже заступив кілька днів тому, працює. Інші вже в дорозі до своїх майбутніх позицій. Сподіватимемося, що будуть якісь результати, проти рашистських літаків, зокрема", - зауважив Ігнат в ефірі національного телемарафону у неділю, 23 квітня.

За його словами, ці системи використовують різні ракети: проти балістичних ракет, аеродинамічних цілей тощо. Зокрема, вони можуть збивати С-300, бо їх запускають по балістичній траєкторії.

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Як повідомлялося, 18 квітня Німеччина передала Україні ЗРК Patriot із ракетами до нього. Очікується, що Україна отримає ЗРК Patriot також від Сполучених Штатів Америки та Нідерландів. Конкретні терміни передачі комплексів Вашингтоном не озвучуються. Утім, наприкінці березня телеканал CNN повідомив, що українські військові завершують вишкіл на ЗРК, після чого "найближчими тижнями" їх мають розгорнути в Україні.

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ЗРК Patriot

Один дивізіон ЗРК Patriot заступив на чергування в Україні

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