Німеччина передала Україні ЗРК Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини в комплекті з боєприпасами. Також Берлін передав 16 вантажівок та дві прикордонні автівки.

Чергову партію військової допомоги отримає Україна від Німеччини. Як повідомляється на сайті уряду ФРН у вівторок, 18 квітня, Києву надійде зенітно-ракетний комплекс Patriot з боєприпасами, 16 вантажівок Zetros та дві прикордонні автівки.

Нагадаємо, на сайті німецького уряду регулярно оновлюється список того, що вже поставлено Україні як із запасів Бундесверу, так і з конвеєрів військових заводів. Також - у другій частині списку зазначається те, що готується до відправки. З 1 січня 2022 року до 17 квітня 2023-го, зазначається на сайті уряду Німеччини, видано дозволів на загальну суму військових поставок Україні у розмірі майже 2,75 мільярда євро.