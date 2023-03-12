Гуменюк: РФ під час атаки 9 березня шукала в Україні Patriot

Російські війська під час масованої ракетної атаки 9 березня перевіряли, зокрема, чи є вже на озброєнні Збройних сил України (ЗСУ) системи протиповітряної оборони Patriot. Про це розповіла речниця сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону в неділю, 12 березня.

"Ми розуміли й очікували накопичення сил і засобів, відстежували ретельно дії ворога і усвідомлювали, що готуються хвилеподібні атаки. Але, нагадаю, ми всі були готові до того, що вони будуть вишукувати нову тактику дій, в тому числі протидію нашій ППО. Так і сталося", - сказала вона.

За її словами, спочатку росіяни атакували іранськими дронами деякі об'єкти, намагаючись відволікти українську протиповітряну оборону. Потім - запустили ракети кількох типів, які вони також використовували і для пошуку ППО. Після того - БПЛА, які перевіряли результати ударів і дорозвідували роботу ППО. І вже після цього війська РФ випустили наступну хвилю ракет, зокрема й балістичних.

"Цілком очевидно, що таку тактику ворог використовував для того, щоб бодай якісь перемоги собі приписати і перевірити нашу готовність на них реагувати. Чималу роль у цьому зіграла така попередня інформація про те, що вже Україна споряджена системами типу Patriot. І вони намагалися переконатися, чи воно так насправді", - додала Гуменюк.

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РФ 9 березня вперше випустила одразу шість "Кинджалів"

За даними речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, 9 березня війська РФ випустили по Україні 81 ракету, з них 48 - це крилаті ракети, які сили й засоби української ППО можуть збивати. З 48 випущених крилатих ракет було знищено 34. Ще вісім ракет Х-31П та Х-59, які були запущені з літаків Су-35 з південних регіонів, щоб уразити передусім засоби української ППО, не досягли своїх цілей через протидію української сторони.

Водночас під час останнього удару війська РФ використали аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинджал" та Х-22, а також модифіковані для обстрілів наземних цілей ракети від комплексів С-300, які наявні засоби української ППО не можуть збити, заявляв Ігнат. Примітно, що під час цього удару фактично вперше за час повномасштабної війни війська РФ випустили одразу шість гіперзвукових ракет "Кинджал", зазначив він.

Говорячи про цей вид озброєнь, він застеріг: "Швидкісна, високоточна зброя - тут без варіантів. Тому коли оголошується повітряна тривога і летить МіГ-31 - щоби всі тепер розуміли, що це не просто так, - може прилетіти", - наголошував речник командування ПС ЗСУ.

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FT: Україна вже отримала перший Patriot

Раніше видання The Financial Times писало, що Україна вже отримала одну із двох обіцяних Німеччиною та США систем протиповітряної оборони Patriot, однак комплекс ще не ввели в експлуатацію.

"Ймовірно, Україна отримала одну із двох систем ППО Patriot, обіцяних США та Німеччиною, але її ще не введено в експлуатацію",- зазначає видання. Також очікується, що Нідерланди поставлять Україні кілька пускових установок.

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