Вперше РФ випустила одразу шість "Кинджалів" - Ігнат

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розкрив подробиці останнього масового ракетного обстрілу РФ території України. "Атакували з різних сторін, різними типами. Це літаки стратегічної, дальньої та тактичної авіації, такі як Ту-95, Ту-22М3, Су-35. Так само кораблі - три носії "Калібрів" з Чорного моря. І ракети С-300, а також (дрони-камікадзе. - Ред.) "Шахеди", - повідомив Ігнат в четвер, 9 березня, в ефірі національного телемарафону.

Загалом під час масованого удару 9 березня війська РФ випустили по Україні 81 ракету, з них 48 - це крилаті ракети, які сили й засоби української ППО можуть збивати. З 48 випущених крилатих ракет було знищено 34, повідомив Ігнат.

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Ще вісім ракет Х-31П та Х-59, які були запущені з літаків Су-35 з південних регіонів, щоб уразити передусім засоби української ППО, не досягли своїх цілей через протидію української сторони, додав він. "Це керовані авіаційні ракети, які ворог запускав саме по південних областях нашої держави. Передусім цими ракетами ворог намагається уразити наші засоби ППО, є певні моменти протидії, як можна вчиняти. Одна з них - просто вимикаючи станції. Х-31П це протирадіолокаційна ракета, яка летить на сигнал, який видає радіолокаційна станція. Якщо вимкнути її своєчасно - це називається теж протидія, … і ракета просто самоліквідовується або влучає не туди, куди цілили", - пояснив він.

Вперше з початку війни активне застосування гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал"

Водночас під час останнього удару війська РФ використали аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинджал" та Х-22, а також модифіковані для обстрілів наземних цілей ракети від комплексів С-300, які наявні засоби української ППО не можуть збити, зазначив Ігнат. "На жаль, не можемо ми поки що протидіяти цим ракетам, тому що це ракети, які летять по балістичній траєкторії, і не маємо засобів. Очікуємо і SAMP-T і Patriot, але і це теж не панацея, бо таких засобів потрібно доволі-таки багато, щоб захистити територію України", - сказав він.

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Примітно, що під час цього удару фактично вперше за час повномасштабної війни війська РФ випустили одразу шість гіперзвукових ракет "Кинджал", зазначив Ігнат. Говорячи про цей вид озброєнь, він застеріг: "Швидкісна, високоточна зброя - тут без варіантів. Тому коли оголошується повітряна тривога і летить МіГ-31 - щоби всі тепер розуміли, що це не просто так, - може прилетіти", - сказав Ігнат. Нинішній обстріл гіперзвуковими ракетами "Кинджал" Росія здійснила з території Рязанської області, додав речник Повітряних сил ЗСУ.

Протягом останнього часу мало не щодня в Україні оголошується повітряна тривога через активність саме МіГ-31, які є носіями ракет "Кинджал", зокрема й у повітряному просторі Білорусі.