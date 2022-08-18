 Росія перекинула в Калінінградську область винищувачі з ракетами ″Кинджал″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.08.2022

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Новини

Росія перекинула в Калінінградську область винищувачі з ракетами "Кинджал"

Міністерство оборони Росії заявило, що 18 серпня у рамках "заходів стратегічного стримування" на аеродром "Чкаловськ" у Калінінградській області перекинуто три літаки МіГ-31 з ракетами "Кинджал".

МіГ-31

Російський винищувач МіГ-31 з ракетами типу "Кинджал"

Росія перекинула три винищувачі, оснащені гіперзвуковими ракетами "Кинджал", на аеродром "Чкаловськ" у Калінінградській області. Про це йдеться у заяві міністерств оборони Росії, оприлюдненій у четвер, 18 серпня.

Такий крок здійснено у рамках "заходів стратегічного стримування", повідомляє відомство у Telegram. Літаки МіГ-31 стануть на "цілодобове бойове чергування", зазначає міністерство.

Президент РФ Володимир Путін називав "Кинджали" "ідеальною зброєю" зі швидкістю у 10 разів вищою за швидкість звуку. Це ускладнює перехоплення ракет системами ППО.

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Напружені відносини між Росією та Литвою

Нагадаємо, 18 червня Литва, що має кордон з Калінінградським анклавом, припинила туди залізничний транзит товарів, які підпадають під санкції ЄС.

Запровадження обмежень викликало жорстку критику Росії, яка пригрозила Литві "відповіддю".

У Литві, як і в інших країнах Балтії та Польщі, у 2017 році були розгорнуті міжнародні батальйони НАТО. На саміті НАТО у червні 2022 було ухвалено  рішення про збільшення батальйонів Північноатлантичного альянсу в Литві до розмірів бригади. Очікується, що відповідна інфраструктура буде готова до середини 2025 року. 

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