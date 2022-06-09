Литва готується розмістити бригаду НАТО вже в 2025 році

Інфраструктура для розміщення бригади Організації Північноатлантичного договору (НАТО) під керівництвом Німеччини буде готова у Литві вже до середини 2025 року. Про це заявив голова комітету з питань національної безпеки та оборони в литовському Сеймі Лаурінас Кащюнас, виступаючи 13 липня у Вільнюсі. Раніше планувалося, що цю роботу завершать до 2027 року.

Того ж дня міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас написав у Facebook, що в 2024-2025 роках у Литві будуть реалізовані проєкти з підготовки об'єктів інфраструктури, необхідні для розміщення більшої кількості призовників і професійних військових. "А інфраструктура складів для боєприпасів, що розвивається, дозволить розміщувати їх у більшій кількості", - додав Анушаускас.

Розширення присутності НАТО у Литві

На саміті НАТО в Мадриді наприкінці червня члени Північноатлантичного альянсу домовилися, що дислокований у Литві міжнародний батальйон розширять до підрозділу розміром із бригаду чисельністю від трьох до п'яти тисяч військовослужбовців під керівництвом Німеччини.

"Ми плануємо інвестувати в це (підготовку інфраструктури для розміщення міжнародної бригади НАТО. - Ред.) значні ресурси протягом наступних кількох років, щоби щороку збільшувати нашу здатність приймати сили", - сказав Анушаускас після саміту НАТО.

На початку червня канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) на спільній прес-конференції з президентом Литви та прем'єрами Латвії й Естонії оголосив, що Берлін "підсилить внесок у східний фланг НАТО", створивши там "сильну бригаду" .

Міжнародні батальйони НАТО в Литві, як і в інших країнах Балтії та Польщі, були розгорнуті в 2017 році на тлі побоювань у сфері безпеки, що зростають у регіоні, після анексії Росією Криму.

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Кремль погрожує Литві

У ніч на 18 червня Литва припинила залізничний транзит товарів до Калінінградської області РФ, які підпадають під санкції Європейського Союзу. Заборона поширюється на майже половину вантажів, зокрема, на будівельні матеріали та метали. 11 липня Вільнюс розширив перелік на цемент, деревину, алкоголь та іншу продукцію. За планом список мали би розширити ще двічі, зокрема, на вугілля на нафту.

Запровадження обмежень викликало жорстку критику Росії, яка пригрозила Литві "відповіддю". 13 липня Європейська Комісія опублікувала нові вказівки державам-членам ЄС щодо транзиту товарів з Росії, якими дозволила рух деяких підсанкційних товарів до Калінінградської області РФ залізничним транспортом, але не автомобільним.

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