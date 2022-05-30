Країни Балтії закликали посилити присутність НАТО на східному фланзі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибув до Литви у вівторок, 7 червня, де його прийняв президент країни Гітанас Науседа. Перед зустріччю президент Литви наголосив на важливості посилення східного флангу НАТО. Це має стати основною темою візиту Шольца до країни. "Саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня має стати самітом рішень та ознаменувати перехід від стримування до стратегії передової оборони", - заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому у вівторок, 7 червня.

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За словами Науседи, він сподівається на розміщення у Литві не лише систем ППО, а й бригади НАТО чисельністю від трьох до п'яти тисяч військовослужбовців. В даний час у Литві дислоковано 1600 солдатів альянсу, у тому числі понад одну тисячу - з Німеччини.

Посилення східного флангу НАТО

Президент Латвії Егілс Левітс також сподівається, що візит Шольца призведе до "конкретних пропозицій" щодо посилення східного флангу НАТО. "Ми очікуємо, що Німеччина теж турбуватиметься про безпеку всього альянсу і тому підтримає посилення присутності НАТО у всіх трьох країнах Балтії", - сказав він. За словами Левітса, країни Балтії та Німеччина єдині у думці про те, що "східний фланг НАТО має бути посилено у відповідь на агресивну поведінку Росії".

Олаф Шольц вперше з початку війни в Україні відвідує країну НАТО, яка межує з Росією та відчуває особливо сильну загрозу з боку Москви. У столиці Литви Вільнюсі Шольц зустрічається не лише з президентом Науседою, а й з главами урядів усіх трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви. Потім німецький канцлер відвідає розташування солдатів Бундесверу в литовському Прабаді за кілька сотень кілометрів від російського Калінінграда.