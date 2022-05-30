Країни Балтії закликали посилити присутність НАТО на східному фланзі

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Саміт НАТО у Мадриді має стати самітом рішень, заявив президент Литви Гітанас Науседа. Він закликав Німеччину посилити військову присутність у країнах Балтії.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) прибув до Литви у вівторок, 7 червня, де його прийняв президент країни Гітанас Науседа. Перед зустріччю президент Литви наголосив на важливості посилення східного флангу НАТО. Це має стати основною темою візиту Шольца до країни. "Саміт НАТО в Мадриді наприкінці червня має стати самітом рішень та ознаменувати перехід від стримування до стратегії передової оборони", - заявив президент Литви Гітанас Науседа в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому у вівторок, 7 червня.
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За словами Науседи, він сподівається на розміщення у Литві не лише систем ППО, а й бригади НАТО чисельністю від трьох до п'яти тисяч військовослужбовців. В даний час у Литві дислоковано 1600 солдатів альянсу, у тому числі понад одну тисячу - з Німеччини.
Президент Латвії Егілс Левітс також сподівається, що візит Шольца призведе до "конкретних пропозицій" щодо посилення східного флангу НАТО. "Ми очікуємо, що Німеччина теж турбуватиметься про безпеку всього альянсу і тому підтримає посилення присутності НАТО у всіх трьох країнах Балтії", - сказав він. За словами Левітса, країни Балтії та Німеччина єдині у думці про те, що "східний фланг НАТО має бути посилено у відповідь на агресивну поведінку Росії".
Олаф Шольц вперше з початку війни в Україні відвідує країну НАТО, яка межує з Росією та відчуває особливо сильну загрозу з боку Москви. У столиці Литви Вільнюсі Шольц зустрічається не лише з президентом Науседою, а й з главами урядів усіх трьох країн Балтії - Естонії, Латвії та Литви. Потім німецький канцлер відвідає розташування солдатів Бундесверу в литовському Прабаді за кілька сотень кілометрів від російського Калінінграда.