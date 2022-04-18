 Латвія розпочинає військові навчання за участю підрозділів НАТО | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.04.2022

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Новини

Латвія розпочинає військові навчання за участю підрозділів НАТО

Загальна ціль навчань - покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань.

Навчання в Естонії в жовтні 2020

Навчання в Естонії в жовтні 2020

У всіх регіонах Латвії розпочався весняний етап масштабних військових навчань Namejs 2022 за участю підрозділів НАТО, який триватиме до 27 травня, повідомляє "Інтерфакс-Україна" у понеділок, 18 квітня.

"Загальна ціль навчань - покращити інтеграцію національних та союзних сил для вирішення оборонних завдань", - йдеться у повідомленні.

Загалом в тренуваннях братимуть участь розгорнуті в рамках розширеної бойової групи НАТО в Латвії військовослужбовці з десяти країн - Албанії, Чехії, Італії, Ісландії, Чорногорії, Канади, Польщі, Словаччини, Словенії та Іспанії. Їх представлятимуть сухопутні механізовані підрозділи, артилерія, авіація та десантні підрозділи, а також елементи оперативного планування та постачання.

До першого етапу Namejs 2022 залучать військові частини із США, Чехії, Польщі, Великої Британії, Литви та Естонії.

Загальна кількість військовослужбовців з інших країн в навчаннях складатиме близько 3000 людей.

Namejs 2022 в Латвії проводяться на тлі повномасштабної війни РФ проти України, яку вона розв'язала 24 лютого 2022.

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