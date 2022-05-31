Київ розчарований позицією Будапешта щодо нафтового ембарго

4 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій першої половини 31 травня.

На цій сторінці DW стежить (оновлюється) за новинами другої половини вівторка, 31 травня (час київський).

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Президент України Володимир Зеленський розкритикував затримку із ухваленням ЄС шостого пакета санкцій проти РФ. "Ситуація, коли між п'ятим і шостим санкційними пакетами проти Росії минуло вже понад 50 днів, не є прийнятною. Добре, що бачимо прогрес у затвердженні шостого санкційного пакету Євросоюзу", - сказав він на брифінгу за результатами зустрічі з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Зеленський висловив сподівання, що цей пакет санкцій остаточно ухвалять "найближчим часом".

Данілов: Київ усвідомлює загрозу з боку Білорусі

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Влада України пильно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку, заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю "Укрінформу". "Ми розуміємо,що відбувається на території Білорусі, ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, (...), вже розташовані російські "Іскандери", і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", - запевнив Данілов. На запитання журналіста, чи зможе Україна тримати оборону на цьому напрямку посадовець відповів, що це "залежить від нашого війська, від багатьох факторів". "Тільки бій може показати підготовку наших Збройних сил", - додав Данілов.

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У Києві розчаровані позицією Будапешта щодо нафтового ембарго проти Росії. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ України. "Міністерство закордонних справ розчароване тим, що через опір Угорщини щодо нафтового ембарго його схвалення занадто затягнулося в часі та залишило виняток для трубопровідних постачань", - йдеться в заяві. Водночас у МЗС привітали "надання Європейською Радою зеленого світла на шостий пакет санкцій ЄС проти Російської Федерації, який включає важливе рішення про запровадження ембарго на купівлю російської нафти". "Нафтове ембарго прискорить хід лічильника зворотного відліку до краху російської економіки та воєнної машини", - заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, якого цитує пресслужба відомства. У МЗС також закликали розпочати роботу над підготовкою сьомого пакету санкцій проти РФ, пропозиції якого уже надіслала українська сторона.

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Овсяннікова з'явилася на пропагандистському каналі РФ з антивоєнним плакатом, а потім виїхала до ЄС

Інформагенція "Інтерфакс-Україна" скасувала пресконференцію медійниці Марії Овсяннікової, яка раніше працювала редакторкою російського пропагандистського ЗМІ "Первый канал", а нині обіймає посаду позаштатної журналістки німецької газети Die Welt. Перед цим агентство повідомляло, що захід під назвою "Викриття від Марини Овсяннікової: як працює російська пропаганда" мав розпочатися в середу, 1 червня, о 16:30. Як поінформували в агентстві на запит "Радіо Свобода", росіянка мала бути присутня особисто. Анонсований "Інтерфакс-Україна" захід за лічені години викликав хвилю обурення в соцмережах.

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МЗС України різко розкритикувало дії Москви з метою надання російського громадянства українським дітям-сиротам, які опинилися на захопленій росіянами території. Такі кроки у Києві розцінили "як спробу Кремля легалізувати незаконне переміщення на територію РФ українських дітей з тимчасово окупованих російською армією територій України". "Своїм указом Владімір Путін фактично узаконив викрадення дітей з території України", - йдеться в офіційній заяві МЗС України.

"Дії РФ грубо порушують Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни від 1949 року, яка передбачає зобов’язання держави-окупанта не змінювати громадянського статусу дітей, а також Конвенцію ООН про права дитини від 1989 року. За міжнародним правом, дії Росії можуть також кваліфікуватися як насильницька передача дітей з однієї людської групи до іншої", - переконані в відомстві. Українські дипломати пригрозили притягти до відповідальності всіх причетних до протиправних дій.

Напередодні президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощену процедуру отримання громадянства Росії для українських дітей-сиріт або тих, хто залишився без батьківського піклування. Йдеться насамперед про дітей, що опинилися на окупованих росіянами частинах території України.

++17.16++

В окупованих російськими військовими районах Херсонської та Запорізької областей запустили прискорену процедуру видачі російських паспортів. Як повідомив у вівторок, 31 травня, віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін, видача документів розпочалася напередодні. Заявки на отримання паспортів, за його словами, подали понад 50 осіб. До російського вторгнення в Херсонській області проживало більше одного мільйона осіб, у Запорізькій - понад 1,6 мільйона.

Напередодні російський "Інтерфакс" повідомив про відкриття у Мелітополі Запорізької області першого підрозділу російської Федеральної міграційної служби (ФМС). "Спрощена процедура" видачі російських паспортів не має на увазі відмову від українського громадянства, повідомили агенції в "адміністрації" міста, призначеній РФ.

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Верховна Рада запровадила 28 липня Днем української державності. За ухвалення відповідного законопроєкту №5864 проголосувало 257 народних депутатів. Документ передбачає внесення змін до статті 73 Кодексу законів про працю України, доповнивши її новим абзацом щодо встановлення 28 липня як святкового дня.

Таку ініціативу вніс парламенту 25 серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський. Нове українське свято відзначатиметься 28 липня, коли в країні святкують також День хрещення Русі-України.

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У Німеччині посилилося почуття невизначеності серед населення через війну в Україні, про це свідчать результати опитування німецького Фонду Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung). Згідно з даними соціологів, понад дві третини (67 відсотків) німців висловлюють побоювання, що війна пошириться на територію ФРН. Більшість респондентів (80 відсотків) заявили, що почуваються невпевнено. Лише кожен п'ятий опитаний (21 відсоток) повідомив, що почувається так само впевнено, як і до війни в Україні. Власне відчуття безпеки та тривоги щодо війни впливають на ставлення людей до України, йдеться у дослідженні. Так, респонденти, які почуваються впевненіше, більшою мірою готові підтримати посилення санкцій проти Росії та постачання важкої зброї Україні, наголошують дослідники.

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ВР підтримала санкції проти патріарха Кирила та ще сімох діячів РПЦ

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Верховна Рада України звернулася до РНБО із пропозицією запровадити на десять років санкцій проти восьми представників Російської православної церкви (РПЦ), зокрема голови РПЦ патріарха Кирила. Ухвалення відповідного проєкту постанови №7332 у цілому підтримали 292 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.





Російським церковним діячам закидають системну й активну підтримку війну проти України, легітимізацію військового вторгнення та геноцид українців збройними силами РФ, зазначається в пояснювальній записці. До переліку увійшли 16-й патріарх Московський і всієї Русі Кирило (Гундяєв Володимир Михайлович), керівник відділу зовнішніх церковних РПЦ митрополит Волоколамський Іларіон (Григорій Валерійович Алфєєв, за прізвищем батька - Дашевський), заступник керівника відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ протоієрей Микола Балашов (Микола Володимирович Балашов), а також митрополит Псковський і Пороховський РПЦ Тихон (Георгій Олександрович Шевкунов), відомий як духівник президента РФ Володимира Путіна та особа, наближена до спецслужб Росії.

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++15.30++

Людмилу Денісову звільнили з посади омбудсмена

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Верховна Рада звільнила Людмилу Денісову з посади свого уповноваженої з прав людини. Відповідне рішення підтримали 234 народних депутати на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі. "Верховна Рада звільнила з посади омбудсмена з прав людини Людмилу Денісову. "За" проголосували - 234 депутати. Призначення сьогодні не було", - написав він.

Напередодні Денісова заявила, що за дорученням Офісу президента розпочався збір підписів народних депутатів про висловлення їй недовіри та звільнення її з посади на засіданні Верховної Ради 31 травня. Народні депутати призначили Денісову уповноваженим із прав людини 15 березня 2018 року. До того вона була депутатом парламенту 8-го скликання від фракції "Народний фронт".

За словами депутата від фракції "Слуга народу" Павла Фролова за підсумками засідання фракції, з початку війни Денісова майже не виконувала своїх повноважень щодо організації гуманітарних коридорів, захисту та обміну полонених, протидії депортації людей з окупованих територій. Натомість усіма цими питаннями займалася віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. До того ж Фролов зазначив, що Денісова надмірно концентрувала медійну роботу на численних деталях "сексуальних злочинів, скоєних неприродним способом" та зґвалтуванні дітей на окупованих територіях, які не підтверджувалися доказами, що лише шкодило Україні та відвертало увагу світових ЗМІ від реальних потреб, передають "Українські новини".

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