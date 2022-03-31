 До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова

Українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що російська влада спершу відвозить українців до "фільтраційних таборів" на Донеччині, а звідти розподіляє до різних регіонів Росії.

Жителі Маріуполя чекають на евакуацію. 23 березня 2022

Жителі Маріуполя чекають на евакуацію. 23 березня 2022

Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, вже понад 400 тисяч українців були примусово переміщені на її територію. Про це у коментарі Euronews розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова.

"Наших громадян депортували з нашої території на їхню (російську - Ред.) територію. Це було зроблено проти волі людей, їх силою відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині", - розповіла українська омбудсменка 30 березня.

Потім українців розподіляли по автобусах та відвозили до Росії, продовжила Денісова. За її словами, людей забирали у різні місця, "у тому числі у депресивні регіони РФ, наприклад, на Сахалін".

Омбудсменка також звинуватила Росію у крадіжці уніформи українських військових та її використанні для скоєння злочинів.

Читайте також: Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста

Ситуація у Маріуполі

Денісова також зазначила, що за понад місяць російської війни в Україні не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору. За її інформацією, у Маріуполі, який перебуває в облозі російських сил, вбито вже понад 20 тисяч мирного населення.

"Ситуація в Маріуполі складна і не змінюється. Більшість будівель зруйновано бомбами та обстрілами. Вбито вже понад 20 тисяч жителів", - зазначила Денісова.

Маріуполь Донецької області досі лишається оточеним російськими військами, без продовольства, води, електроенергії та тепла. Українська влада домовляється з російськими окупантами про гуманітарні коридори для евакуації населення, втім більшість з них не спрацьовують та піддаються обстрілам.

За даними місцевої влади, з міста евакуювали половину населення, яке до війни складало 540 тисяч жителів.  

Дивитись відео 05:12

Воєнні злочини Росії в Україні: за яких умов можливий суд (29.03.2022)

Реклама

Докладно

Залишки військової техніки в полі на Чернігівщині

Як проходить посівна в Україні під час війни

Незважаючи на війну, посівна кампанія в Україні триває. В яких умовах працюють аграрії - у матеріалі DW.  

Німеччина не платитиме за російський газ рублями

Берлін: ФРН оплачуватиме російський газ у євро чи доларах

Всупереч вимогам Путіна, німецькі компанії, як і раніше, здійснюватимуть платежі в євро, кажуть у Берліні.  