До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова

Відтоді як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого, вже понад 400 тисяч українців були примусово переміщені на її територію. Про це у коментарі Euronews розповіла уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмили Денісова.

"Наших громадян депортували з нашої території на їхню (російську - Ред.) територію. Це було зроблено проти волі людей, їх силою відвезли спочатку до фільтраційного табору на Донеччині", - розповіла українська омбудсменка 30 березня.

Потім українців розподіляли по автобусах та відвозили до Росії, продовжила Денісова. За її словами, людей забирали у різні місця, "у тому числі у депресивні регіони РФ, наприклад, на Сахалін".

Омбудсменка також звинуватила Росію у крадіжці уніформи українських військових та її використанні для скоєння злочинів.

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Ситуація у Маріуполі

Денісова також зазначила, що за понад місяць російської війни в Україні не було створено жодного життєздатного гуманітарного коридору. За її інформацією, у Маріуполі, який перебуває в облозі російських сил, вбито вже понад 20 тисяч мирного населення.

"Ситуація в Маріуполі складна і не змінюється. Більшість будівель зруйновано бомбами та обстрілами. Вбито вже понад 20 тисяч жителів", - зазначила Денісова.

Маріуполь Донецької області досі лишається оточеним російськими військами, без продовольства, води, електроенергії та тепла. Українська влада домовляється з російськими окупантами про гуманітарні коридори для евакуації населення, втім більшість з них не спрацьовують та піддаються обстрілам.

За даними місцевої влади, з міста евакуювали половину населення, яке до війни складало 540 тисяч жителів.