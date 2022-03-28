Росія перегруповує сили для наступу на Донбас - Генштаб ЗСУ

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за другу половину середи, 30 березня.

DW стежить за подіями четверга, 31 березня, з 00.00 (час київський).

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Гаряча лінія для українців у ЄС

Єврокомісія зробила доступною свою гарячу лінію українською та російською мовами. На неї можна буде писати та телефонувати як з території ЄС, так і з інших країн. Письмові відповіді українською та російською можна отримати вже з 31 березня, а дзвінки будуть доступними з середини квітня, повідомили в пресслужбі Єврокомісії. "Чи люди хочуть знати про допомогу Україні з боку ЄС, про обмежуввальні заходи щодо Росії, про тимчасовий захист людей, які рятуються від російського вторгнення в Україну, або ключову інформацію про права, які їм надає (тимчасовий захист. - Ред.) чи про іншу підтримку тих, хто її потребує - нічого не залишиться без відповіді", - зазначили в пресслужбі. Усі контакти можна знайти на сторінці Зверніться до ЄС (europa.eu).

++13.11++

Генштаб: Росія готує наступ на Донбасі

Російські війська готуються до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ у Facebook.

За даними української сторони, РФ перегруповує сили для наступу на Сході. Зафіксовано перекидання залізничним транспортом частини військ та техніки з території Білорусі до РФ, йдеться у повідомленні.

Переміщення на територію України додаткових підрозділів російських збройних сил трива.

"На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки", - повідомляє Генштаб. Окупанти здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами, повідомляють у ЗСУ.

Росіяни продовжують блокувати та здійснювати артилерійські обстріли Чернігіва. На Броварському напрямку триває відведення підрозділів, ймовірно, у прикордонні райони з РФ.

На Слобожанському напрямку противник продовжує здійснювати артилерійські обстріли міста Харкова.

"На Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, а також захопленні міста Маріуполь". Активізувалося нанесення авіаударів по населених пунктах Лисичанськ, Рубіжне, Попасна, Кремінна.

++12.59++

Українські військові звільнили від російських сил п'ять населених пунктів у Запорізькій області. Про це йдеться у повідомленні командування Десантно-штурмових військ Збройних сил у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, повідомляється, що у області "звільнили від російської окупації населені пункти Затишшя, Малинівка, Веселе, Зелений Гай та Червоне".

++12.01++

На Луганщині не вщухають обстріли, повідомляє ДСНС України. У Лисичанську загинуло двоє дітей 2 та 8 років. "30 березня декількох постраждалих та загиблих лисичан годинами неможливо було забрати з вулиць через інтенсивність обстрілів", - йдеться у повідомленні у Facebook.

Також у Лисичанську горів резурвуар для нафтовпродуктів. У Сєвєродонецьку сталося займання школи, десятки багатоповерхових та приватних житлових будинків, господарчі споруди, гаражі, автомобілі були охоплені вогнем.

31 березня, внаслідок обстрілу житлового сектору Сєвєродонецька сталося руйнування будинку, одна людина загинула.

++11.28++

Евакуація із Маріуполя

Україна отримала повідомлення від Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони в Маріуполь із транзитом через Бердянськ. Про це у четвер повідомила віце-прем'єрка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

За її словами, до Маріуполя зранку відправили 45 автобусів. Зокрема, 28 автобусів станом на 9:00 мали отримати дозвіл на проїзд через російський блокпост у місті Василівка. Ще 17 автобусів виїхали із Запоріжжя.

"Робитимемо все можливе, щоб автобуси сьогодні заїхали в Маріуполь і забрали людей, які ще не змогли вибратися з міста", - цитує Верещук сайт Офісу президента України.

Крім того, погоджено два гуманітарні коридори в Запорізькій області. Зокрема, для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей з міста Мелітополя. Також запланований проїзд колони громадян на власному транспорті з міста Енергодара до Запоріжжя.

Ірина Верещук додала, що на шляху в Запоріжжя до гуманітарних колон із Маріуполя та Мелітополя зможуть приєднатися люди на власному транспорті.

"Наші військові повністю підтвердили та гарантують повний режим припинення вогню", - зазначила віце-прем'єрка.

Тим часом, ДСНС України повідомляє, що триває евакуація мирного населення Донеччини з міст, які знаходяться під постійними обстрілами росіян. 30 березня евакуйовували майже 70 людей з таких міст, як Вугледар, Очеретино та Авдіївка.

++10.15++

Британська розвідка вважає, що найближчими днями в передмістях Києва, незважаючи на виведення звідти частини російських військ, можуть розвернутися запеклі бої. Вона також нагадує, що російські сили продовжують утримувати позиції на сході та заході від української столиці.

Повідомляється також, що, незважаючи на заяви Москви про намір "зменшити військову активність" навколо Чернігова, артилерійські та ракетні удари РФ по місту продовжуються. Тяжкі бої йдуть у Маріуполі, хоча українські сили, як і раніше, контролюють його центр.

++09.23++

У Києві з 1 квітня частково дозволять продаж алкоголю. Про це повідомила пресслужба КМДА.

Купити алкоголь можна буде із 11:00 до 16:00 у магазинах та в закладах сфери обслуговування.

++09.01++

Організація Об'єднаних Націй (ООН) заявила, що має в своєму розпорядженні свідчення того, що російські військовослужбовці щонайменше 24 рази застосовували заборонені касетні боєприпаси в населених пунктах України.

++08.49++

Президент США Джо Байден пропонує виводити на ринок один мільйон барелів нафти щодоби зі стратегічного запасу, аби зупинити зростання цін на газ на тлі російської війни в Україні, повідомив американський телеканал CNN з посиланням на джерело. Очікують, що офіційно про це рішення Бійден повідомить 31 березня, коментуючи ситуацію з цінами на газ, зазначає телеканал. У листопаді 2021 року за вказівкою Байдена на ринок вивели 60 мільйонів барелів нафти зі стратегічних запасів США.

++08.07++

До Центру радіаційної медицини у Гомелі привезли групу російських військових з Чорнобильської зони відчуження, повідомляє на своїй сторінці у Facebook член Громадської ради державного агентства України з управління зоною відчуження Ярослав Ємельянченко. Він також опублікував фото, на якому, за його словами, зображені автобуси з військовими біля Республіканського науково-практичного центру радіаційної медицини та екології людини у Гомелі.

++07.30++

У Миколаєві з-під завалів будівлі зруйнованої обласної державної адміністрації,дістали ще одне тіло - кількість загиблих зросла до 16 осіб. Роботи тривають.

++07.01++

Сили РФ зосередилися на формуванні органів окупаційної влади на тимчасово зайнятих територіях в Україні, повідомляє у ранковому зведенні Генштаб Збройних сил України.

"За наявною інформацією, на території РФ здійснюється відбір співробітників силових структур, прокуратур та судів, які в подальшому будуть направлені на територію України", - йдеться у повідомленні.

Генштаб зазначає, що для встановлення російської влади у Херсонській області противник залучає до роботи співробітників федеральної служби безпеки РФ, 652-ї групи інформаційно-психологічних операцій та офіцерів 12-го головного управління Генштабу РФ.

Окрім того Генштаб повідомляє про переміщення військової техніки у Білорусі, "ймовірно, для перегрупування підрозділів".

++06.30++

Україна відкликає посла з Марокко та повертає додому посла у Грузії через відсутність результатів роботи у відстоюванні інтересів держави. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні у середу, 30 березня.

Йдеться про посла України у Марокко Оксану Васильєву та посла України в Грузії Ігоря Долгова.

"Є ті, хто працює разом з усіма на оборону держави, на те, щоб Україна могла вибороти своє майбутнє, ми цінуємо роботу кожної такої людини . А є ті, хто лише даремно витрачає час, і працює лише на те, щоб залишатися при посаді", - сказав Зеленський.

Звертаючись до українського посла у Грузії, він сказав, що у разі, якщо "не буде зброї, не буде санкцій, не буде обмежень для роботи російського бізнесу" у цій країні, то "шукайте, будь ласка, іншу роботу".

Президент також заявив, що у найближчі дні чекає конкретних результатів від роботи представників України у Латинській Америці, на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, країнах Африки та від військових аташе.

++07.00++

Міністерство культури та інформаційної політики України закликало ЮНЕСКО виключити Росію зі складу організації та перенести свою 45-ту сесію з російського міста Казань до Львова. "Росія в своїх цілях бачить знищення України. Фізичне та історичне. Бомблячи і стріляючи без розбору й по наших культурних архітектурних пам'ятках. Незважаючи на те, що деякі з них сягають своєю історією навіть у тисячоліття", - написав у зв'язку з цим міністр культури України Олександр Ткаченко в соцмережі Facebook.

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++06.35++

Російські слідчі мають розслідувати кримінальні справи, вишукуючи факти розпалювання в українських шкільних підручниках ненависті до Росії та російської мови. Як повідомив 30 березня Telegram-канал Слідчого комітету РФ (СКР), голова комітету Бастрикін доручив у рамках розслідування кримінальних справ про події на Донбасі "проаналізувати зміст українських підручників з історії із залученням фахівців з історії". Мета таких дій - "дати правову оцінку тому факту, що українські шкільні підручники націлюють дітей на ненависть до Росії та російської мови", - йдеться у повідомленні.

++06.06++

Посольство Росії у Німеччині висловило обурення інцидентом з українським прапором на меморіалі на честь загиблих радянських воїнів. Російські дипломати направили усну ноту МЗС Німеччини та закликало провести розслідування того, що сталося, та притягнути до відповідальності тих, хто це вчинив. Інцидент у посольстві РФ розцінили як "наругу над пам'ятником".

У ніч з 29 на 30 березня в берлінському районі Тіргартен танк часів Другої світової війни біля Меморіалу загиблим радянським воїнам накрили українським прапором. Згодом поліція прибрала прапор, вказавши, що пошкоджень не було, тож про злочин не йдеться.

++05.50++

За даними керівника британської спецслужби Government Communications Headquarters (GCHQ) Джеремі Флеммінга, були випадки, коли російські військові під час вторгнення РФ в Україну відмовлялися виконувати накази, вчиняли саботаж власної техніки і навіть помилково збили один зі своїх літаків. "Путін хибно оцінив ситуацію", - зазначив Флеммінг, виступаючи в Австралійському національному університеті у Канберрі. - Ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду". За словами Флеммінга, існують докази того, що мораль у російських військових занепадає, а їхнє оснащення - у поганому стані.

++05.26++

Глава французької військової розвідки генерал Ерік Відо залишить свою посаду внаслідок "недостатнього інформування" та "поганої поінформованості на тему" російського вторгнення в Україну, пишуть французьке видання Le Figaro та агентство AFP з посиланням на джерела в міноборони країни. На відміну від спецслужб США, їхні колеги у Франції до останнього моменту вважали російське вторгнення в Україну малоймовірним, нагадує Le Figaro.

++05.19++

До Сумської області було направлено гуманітарний конвой ООН, що складається із семи фур. Про це розповів у відеозверненні на своїй сторінці у соцмережі Facebook голова Сумської обласної адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, прибуття конвою очікується 31 березня. Зокрема, до Сум доставлять багато поліетиленової плівки - щоб закривати розбиті вікна будинків та квартир, уточнив політик.

++04.37++

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба різко розкритикував німецького виробника шоколаду Ritter Sport за відмову припинити постачання продукції на російський ринок. Нагадуючи, що відмову йти з Росії в компанії аргументують можливими "серйозними наслідками", Кулеба заявив: "Однак, якщо компанія залишиться в Росії, це матиме ще негативніші наслідки, приміром, тотальні збитки репутації". "Припиніть спонсорувати військові злочини, Ritter Sport. Бережіть свій бренд та прибутки", - написав глава МЗС України у Twitter.





++04.01++

Президенту Росії Володимиру Путіну не вдалося внести розкол до лав НАТО та ЄС. Таку заяву зробила міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт (Christine Lambrecht) під час візиту до Вашингтона. "Ми тримаємось разом і є надійними партнерами. Насамперед, наші союзники на східному фланзі НАТО можуть беззастережно на це покластися", - наголосила політикиня. При цьому Ламбрехт вкотре висловила підтримку Україні з боку Німеччини: "Ми підтримуємо Україну постачанням озброєнь у боротьбі з жорстоким агресором".

++03.49++

Переговори з російською делегацією в онлайн форматі відновляться 1 квітня - Арахамія

Голова фракції "Слуга Народу" у ВР, член делегації України на переговорах з РФ Давид Арахамія повідомив, що переговори України та Росії відновляться 1 квітні в форматі онлай. Про це Арахамія написав у своєму Telegram-каналі ввечері середи, 30 березня. За його словами, на переговорах у Туреччині українська сторона оголосила, що "настала потреба зустрічі лідерів двох держав". "Російська делегація відповіла, що для початку потрібно мати більш узгоджений проект договору. За тиждень ми напрацюємо те, що залежить від учасників переговорного процесу", - запевнив Арахамія. Утім, український політик наголосив, що Київ і надалі наполягатиме, щоб така зустріч "відбулася не на території Росії чи Білорусі".

++03.37++

Влада закликала цивільне населення Луганської області евакуюватися

На тлі посилення наступальних дій російських військ у Луганській області влада закликала цивільне населення евакуюватися. Відповідний заклик поширив на своїй Facebook-сторінці керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай. "Вибір їхати чи не їхати з області, кожен робить самостійно, орієнтуючись на власні обставини, але ми не можемо втрачати Вас…подбайте про себе, подбайте про Ваших дітей!", - звернувся до громадян посадовець.

++02.37++

За 35 днів російських обстрілів у Харкові знищено знищено 1531 об'єкт. Такі дані оприлюнив у відеозвернені мер міста Ігор Терехов у своєму Telegram-каналі. За даними мера, з цього числа 1292 - це житлові будинки, а ще зруйновано 70 шкіл, 54 дитсадки, 16 лікарень. Крім того, в руїнах 279 адміністративних будівель. "І це я кажу тільки про цивільні об'єкти", - сказав Терехов.

++01.42++

ЗСУ застерігають щодо небезпеки подальших ракетних обстрілів військами РФ території України. На цьому наголошується в останньому зведенні про ситуацію на фронтах, поширеному на Facebook-сторінці міноборони України. "Зберігається загроза застосування ракетного озброєння по об'єктах оборонно-промислового комплексу та логістичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні. "В акваторії Чорного моря перебувають кораблі, оснащені крилатими ракетами морського базування "Калибр". У військово-морській базі Севастополь завершено поповнення боєкомплекту КРМБ типу "Калибр" на фрегаті "Адмирал Макаров", - інформують у оборонному відомстві.

++01.06++

Мер Харкова Ігор Терехов закликав підприємців міста повернутись до своєї діяльності, щоб відновити економіку. Відповідний заклик очільник міста поширив у своєму Telegram-каналі. "Я звертаюся до бізнесу: повертайтеся до роботи, заробляйте, піднімайте економіку. На це чекає від вас Харків та Україна", - написав Терехов.

++00.58++

Зеленський - "диванним генералам": Ідіть на поле бою

Президент Володимир Зеленський засудив у своєму останньому відеозверненні спроби розпочати політичні дискусії щодо ефективності дій Збройних сил України (ЗСУ). На думку президента, під час війни у суспільстві й політикумі не мусить бути дискусій щодо шляхів протистояння ворогу, що було допустимо у мирний час. "Якщо хтось робить вигляд, ніби може повчати наші ЗСУ, як воювати, як протистояти ворогу, то найкращий шлях це зробити - відправитися на поле бою безпосередньо. Не з крісла вдома чи в тому місці, куди виїхали за безпекою, а з реальних бойових зіткнень. Якщо до цього не готові, не варто й починати повчати наших захисників і захисниць", - дорікнув Зеленський.

++00:35++

Президент України Володимир прокоментував у своєму підсумковому відеозверненні оголошене раніше російською стороною відведення військ на київському та чернігівському напрямку. "Ми знаємо, що це не відведення, а наслідки вигнання, наслідки роботи наших захисників", - заявив Зеленський.

Водночас глава держави наголосив, що відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. "І до цього ми готуємось", - підкреслив Зеленський. "Ми нікому не віримо - у жодні красиві словесні конструкції. Є реальна ситуація на полі бою. І зараз - це найголовніше. Ми нічого не віддамо. І будемо боротися за кожен метр нашої землі, за кожну нашу людину", - запевнив український президент.

Він також згадав підсумки його перемовин з закордонними партнерами. "Пріоритети відомі: їх три - зброя для України, нові санкції проти Росії та фінансова підтримка для нашої держави", - додав Зеленський.

++00.22++

Президент Франції Еммануель Макрон засудив обстріл будівлі Міжнародного червоного хреста (МЧХ) в Маріуполі, що перебуває в облозі російськими військами. "МЧХ є нейтральним та безучасним діячем, що не має бути під прицілом", - написав Макрон у Twitter.

За його словами, те саме стосується і цивільного населення, медичного персоналу та хворих людей. Президент Франції вкотре висунув вимогу припинення вогню та дотримання гуманітарного права. Раніше у середу уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила про обстріл російськими військами будівлі МЧХ у Маріуполі.

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