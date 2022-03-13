 Росія намагається створити так звану ″ХНР″ - поки що марно | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.03.2022

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Україна

Росія намагається створити так звану "ХНР" - поки що марно

Росія намагається в окупованій Херсонській області створити фейкове утворення "Херсонську народну республіку" подібно до тих, які були створені в 2014 році в Луганській та Донецькій областях. Поки що не вдається.

Протести в Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

Протести в Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

Захопивши Херсонську область з початку березня, Росія, судячи з усього, намагається створити там псевдореспубліку, подібно до тих, які були створені в Луганській та Донецькій областях у 2014 році. Відтоді методи не змінились - під дулами автоматів російські окупанти прагнуть провести фейковий референдум та легітимізувати створення так званої "Херсонської народної республіки" (ХНР) через місцеву владу. Про це повідомляють депутати Херсонської облради, яким представники Росії телефонують з "пропозиціями про співпрацю", аби вони погодилися проголосувати на сесії про створення "ХНР".

Херсонська область - невід'ємна частина України

"Ті, хто до нас телефонують, називають себе "новая администрация Херсонской области", - розповів DW керівник депутатської фракції Херсонської територіальної організації політичної партії "Європейська солідарність" Сергій Хлань. За його словами, ці люди спочатку обдзвонили керівників фракцій у Херсонській облраді. "Я відразу поінформував офіс президента України про це, відразу ми скликали позачергову сесію Херсонської облради та підготували звернення до всіх українських державних органів, що Херсонська область це невід’ємна частина України, аби унеможливити будь-яке трактування окупантів про можливе утворення бутафорського "референдуму" за "народну республіку" під дулами автоматів", - каже Хлань.

До звернення депутатів облради доєдналися і депутати Херсонської міської ради. "Херсонська міськрада функціонує. Голова, виконавчий комітет, депутати з різних партій одностайно не підтримуємо ніяких квазіреспублік. Ми працюємо за українським законодавством і любимо свою батьківщину. Ми з різних партій, але зараз у нас одна партія - "партія українців" і ми всі проти всіляких ХНРів", - сказав DW голова фракції "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) у Херсонській міськраді Юрій Стельмашенко.

Відразу після цього Херсонська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом підготовки до посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як наголошується в повідомленні прокуратури, на території Херсонської області окупанти готують проведення незаконного референдуму та створення квазіреспубліки - "ХНР". "Для цього вони намагаються схилити та вмовити депутатів Херсонської обласної ради співпрацювати з окупаційними військами РФ", - констатують у Херсонській обласній прокуратурі.

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Терор і залякування за мирний опір

Поки що провести псевдореферендум не вдалося, оскільки херсонці, а також жителі інших міст та райцентрів області вийшли на багатотисячні проукраїнські мітинги, протестуючи проти будь-якого фейкового утворення. "У мітингів немає якогось лідера. Люди просто виходять на вулицю і протестують попри те, що на них націлені автомати російських військових, та таким чином доводять, що всі спроби створити в Херсонській області якісь "ХНР" є незаконними і марними", - розповів херсонський правозахисник, ім'я якого редакція DW не вказує з міркувань безпеки.

За його словами, через невдачу швидко за затвердженим планом провести фейковий референдум, російські окупаційні війська почали застосовувати терор до громадських активістів, правозахисників та представників місцевої влади, які чинять мирний спротив спробам нав'язати жителям Херсонської області нове псевдоутворення. Напередодні зник у Каховці відомий журналіст Херсонської обласної газети "Новий день" Олег Батурин, а будинок секретарки Херсонської міської ради Галини Лугової спалили невідомі. "Я залишилась без будинку. Думаю, я в списку на фізичне знищення", - сказала Галина Лугова у коментарі інтернет-порталу Суспільне. Місцеві журналісти через залякування та погрози почали закривати свої видання та видаляти раніше опубліковані статті та дописи. Так, закрилося одне з впливових видань міста Генічеськ.

Місцева влада в цьому місті на чолі з мером Олександром Тулуповим не захотіла співпрацювати з російськими окупантами та проводити в місті псевдореферендум й тому в повному складі склала повноваження. "Складний день у моєму житті та житті моєї команди, - написав 12 березня на сайті Генічеської міської ради Тулупов. - Ми вимушені констатувати, що наc поставили в такі умови, коли ми не можемо працювати та здійснювати повноваження як представники українського органу місцевого самоврядування. Тому мною, заступниками, секретарем ради та керуючим справами виконкому, багатьма членами трудового колективу прийнято рішення піти у відставку". 

До речі, Тулупов теж є членом "Опозиційної платформ - За життя", яка вважається в Україні власне проросійською політичною силою. "Окупанти побачили, що в Херсонській області ніхто не хоче ХНР, що їхні звичні методи тут не діють, тому почали вдаватися до залякувань, арештів, обшуків помешкань активістів, до тортур і катувань всіх, хто незгодний", - каже херсонський правозахисник.

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"Це фактично психологічний тиск на людей"

Саме через терор і облогу області Росія може "примусити херсонців до ХНР", вважає голова фракції ОПЗЖ у Херсонській міськраді Стельмашенко. За його словами, в області назріває гуманітарна криза, оскільки в регіон уже два тижні не постачаються ліки, паливо, промислова продукція, продукти харчування. "Гуманітарну допомогу", яку привозять російські військові, поки що беруть у Херсоні одиниці, однак з погіршенням гуманітарної ситуації за нею можуть вишикуватися черги й людей просто змусять піти на псевдореферендум "за ХНР", припускає депутат Херсонської міськради.

"Ми робимо все, аби цього не допустити, але місто ізолюване вже два тижні: не працює економіка регіону, стоїть бізнес, у нас немає сполучення з іншими регіонами України, гуманітарні конвої не пропускають, хоча ми постійно комунікуємо щодо надання "зелених коридорів". Є гуманітарні вантажі, які можуть бути відправлені у Херсон, але фізично немає можливості їх відправити. Ми триматимемося до останнього, але скільки люди зможуть виживати в таких умовах? Це фактично психологічний тиск на людей", - каже Юрій Стельмашенко.

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    Автор: Микола Пермяков


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Докладно

Протести в Херсоні проти російського вторгнення, 5 березня 2022 року

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