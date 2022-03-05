На Херсонщині Росгвардія затримала понад 400 громадян України

Генштаб Збройних сил України у середу, 9 березня, повідомив, що підрозділи Росгвардії затримали на Херсонщині понад 400 громадян України. "У зв'язку з запеклим опором жителів Херсона окупанти намагаються запровадити адміністративно-поліцейський режим, для чого в Херсонську область введено підрозділи Росгвардії, які вчинили неправомірне затримання понад 400 громадян України", - ідеться у повідомленні.

2 березня український обласний центр Херсон було захоплено російською армією. Місто фактично перебуває у облозі військ РФ. Попри це у Херсоні щодня відбуваються антивоєнні мітинги із українською національною символікою, люди вимагають від російських військових забиратися геть.

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Росгвардія - національна гвардія Росії - зазвичай використовується у РФ для розгону мітингів опозиції.