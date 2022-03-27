Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте хроніку війни в Україні за другу половину суботи, 26 березня, а також інші новини та статті про війну Росії проти України.

DW стежить за подіями неділі, 27 березня, з 00.00 (оновлюється, час київський).

++09.15++

Від початку війни Росії в Україні з Маріуполя евакуювали половину населення, яке до війни складало 540 тисяч жителів. Про це в інтерв'ю УНІАН розповів мер міста Вадим Бойченко. "Щойно війна почалася і поки працювала залізниця, звичайні дороги, виїхало близько 140 тисяч. Потім ще близько 100 тисяч. 60 тисяч вивезли організовано через коридор за допомогою волонтерів", - повідомив мер. За його словами, на околицях міста також залишаються люди, які потребують евакуації.

"Починаючи з шостого дня війни ми намагаємося зробити все, щоб запрацював маршрут евакуації. Але російські війська робили та роблять все можливе для того, щоб у Маріуполі не лишилося жодного автобусу. 150 нових автобусів вони перетворили на попіл", - сказав Бойченко.

Ще від 20 до 30 тисяч жителів Маріуполя були насильно депортовані до Росії, оцінює міський голова. За його словами, "важко сказати, навіщо вони (росіяни - Ред.) це роблять".

На питання про кількість жертв у Маріуполі мер Бойченко відповів: "Не хочу нікого лякати. Можу сказати точно, що ця цифра (2187, останні офіційні дані - Ред.) вже набагато більша. Це тисячі людей.

++08.22++

Росія продовжує покладатися на боєприпаси, які запускають з власного повітряного простору, щоб зменшити вразливість своїх літаків перед українськими силами ППО, стверджує міністерство оборони Великобританії з посиланням на розвіддані. За даними США, 60 відсотків російських ракет дають збій і летять повз ціль. Це ускладнить проблему з їх обмеженим запасом і змусить РФ перейти до більш простих ракет або піти на більший ризик для власної авіації, зазначило британське відомство.

++07.54++

Уряд Німеччини на тлі війни в Україні розглядає можливість створення протиракетного щита, що охоплює всю територію федеральної республіки. Під час консультацій між канцлером ФРН Олафом Шольцем (Olaf Scholz) та генеральним інспектором бундесверу Еберхардом Цорном (Eberhard Zorn) про використання спеціального фонду для збройних сил Німеччини обсягом у 100 мільярдів євро йшлося про систему ПРО "Залізний купол" та, зокрема, про покупку розроблених Ізраїлем гіперзвукових ракет-перехоплювачів Arrow 3, пише видання Bild am Sonntag. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

++07.29++

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що не розуміє позицію влади Угорщини щодо Росії. На його думку, те, що Будапешт раніше виступив проти ембарго на російські енергоносії, відмовився від постачання озброєння Україні та заборонив його постачання через свою територію, дуже дорого йому коштуватиме. Угорщина дуже залежить від постачання енергоресурсів з Росії, таку думку висловив президент Польщі в інтерв'ю порталу TVN24.pl.

Обстріли Луганщини: 95 тисяч жителів без світла, є поранені

++07.13++

У результаті обстрілів населених пунктів Луганської області щонайменше двоє поранених, чотирьох людей врятували з-під завалів, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зранку 27 березня.

"3 багатоповерхівки та 8 приватних будинків пошкоджені вогнем росіян у Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Також потрапили під обстріл школа в селі поблизу Лисичанська, інфраструктура станції швидкої допомоги у Сєверодонецьку та два оптових складів міста", - повідомляє Гайдай у своєму Telegram-каналі.

Також відомо, що без електроенергії знаходяться понад 95 тисяч жителів Луганської області, знеструмлено 32 населені пункти - 12 частково та 20 повністю.

Крім того, без газопостачання залишаються 27 населених пунктів (приблизно 41 000 абонентів) - 23 повністю і 5 частково. Відсутнє водопостачання у містах Рубіжне та Попасна, частково у Золотому, селах Гірської громади, Сєверодонецьку та Лисичанську, зазначає глава ОВА.

++06:52++

Міністерка закордонних справ Великобританії Ліз Трасс виступає за посилення тиску на Росію та президента Володимира Путіна, щоб змусити РФ сісти за стіл переговорів та припинити агресивну війну проти України. "Ми маємо посилити наші санкції. Нам потрібно відправити більше зброї в Україну", - заявила Трасс в інтерв'ю британській газеті Sunday Telegraph. На її думку, з одного боку, Росія має бути ослаблена економічно, а з іншого боку, такі країни, як Великобританія, мають продовжувати постачати летальну зброю в Україну. "Згодом це зменшить шанси Путіна на успіх і забезпечить його поразку в Україні", - наголосила глава МЗС Великобританії. Після цього, за її словами, йтиметься про припинення вогню та виведення російських військ. "Санкції мають бути зняті лише у разі повного припинення вогню та виведення військ", - зазначила Ліз Трасс.

++06:37++

Росія робить усе, щоб в Україні відбулася дерусифікація, сказав у своєму відеозверненні президент Володимир Зеленський, слова якого наводять "Українські Новини". "Там, де російська завжди була частиною повсякденного життя, як і українська мова, на сході нашої держави, і там, де ви перетворюєте мирні міста сьогодні на руїни, Росія сама робить все, щоб на території нашої держави відбулася дерусифікація", - сказав Зеленський російською мовою. Президент зазначив, що Росія робить це за одне покоління і назавжди. Згідно з оприлюдненими напередодні результатами опитування громадської думки, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", 83 відсотки респондентів виступають за те, щоб українська мова була єдиною державною мовою в Україні.

++05:49++

На запрошення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier) у державній резиденції Замок Бельвю у неділю, 27 березня відбудеться концерт солідарності з Україною. Співорганізатором заходу є Берлінський симфонічний оркестр Berliner Philharmoniker. У благодійному заході візьмуть участь музиканти з України, Росії, Білорусі і Німеччини. Під керівництвом диригента симфонічного оркестру Кирила Петренка виконуватимуться твори українських, російських і польських композиторів. Серед виконавців буде і відомий російський піаніст Євген Кісін. Кісін одним з перших російських музикантів гостро засудив російську воєнну агресію проти України.

++05:22++

Баварія закликала німецькі федеральні землі наслідувати її приклад і чітко ідентифікувати біженців з України. У Баварії їх особисті дані перевірятимуться за базами даних розшукуваних осіб, пояснив виданням групи Funke баварський міністр внутрішніх справ Йоахім Геррман (Joachim Herrmann), який наразі очолює конференцію міністрів внутрішніх справ федерації та земель. "Ми не можемо дозволити собі прогалини у системі безпеки", - заявив він. Хоча допомога біженцям має надаватися без бюрократичної тяганини, "ми повинні знати, хто до нас приїжджає, і не допускати, щоб контрабандисти, торговці людьми або інші злочинці використовували ситуацію у своїх цілях", - зазначив глава МВС Баварії.

++04:53++

У звільнений від російських окупантів Тростянець, що на Сумщині, і суміжні громади, виїхав гуманітарний конвой. "Привезли людям медикаменти першої необхідності, життєво важливі ліки. Також, заздалегідь сформовані продуктові набори, предмети гігієни, дитяче харчування і підгузки", - повідомив у своєму каналі у Telegram голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький. За його словами, багато об'єктів по місту, у тому числі і лікарня, лишаються замінованими. "Закликаю усіх мешканців Тростянця бути максимально обережними. Про підозрілі предмети повідомляти нашим військовим. На завтра ми організували евакуацію людей, які залишилися без житла, до більш безпечних місць. Також будемо вивозити поранених, яким потрібна допомога лікарів", - зазначив Живицький. Лише після розмінування території, нагадав він, зможуть розпочати роботу енергетики, комунальники та ДСНС.

++04:19++ (годинник переведено на літній час - на годину вперед)

За підсумками суботи, 26 березня, оприлюдненими у ніч на неділю українським Генштабом, на більшості напрямків російська армія не проводила наступальних дій - мали місце обстріли українських позицій на тлі перегрупування сил. Єдиний напрямок, на якому росіяни наступають значними силами - донецький. "У напрямку на Слов’янськ ворог діє силами до трьох БТГр, намагається закріпитись в районах населених пунктів Кам’янка, Синичине, Суха Кам’янка", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у мережі Facebook. За даними Генштабу, противник нарощує ударні угруповання для відновлення наступальних дій. "Основні зусилля зосереджує на взятті під контроль населених пунктів Попасна, Рубіжне, виході до районів населених пунктів Вугледар, Новотроїцьке, а також захопленні міста-героя Маріуполя", - зазначає Геншаб. В Рубіжному, як зазначено у зведенні, за підтримки артилерії, росіяни здійснюють утримання займаних позицій в північній та північно-західній частинах міста. У Попасній і в напрямку населеного пункту Красногорівка російські підрозділи здійснювали спроби розпочати штурмові дії, однак не мали успіху. Крім того, противник продовжує здійснювати штурм Маріуполя, "наносить авіаційні, артилерійські удари по об’єктах цивільної та військової інфраструктури. Успіху не має", - констатує Генштаб.

++02:50++

Співголова правлячої у Німеччині партії Зелених Омід Нуріпур (Omid Nouripour) припускає можливе застосування Росією хімічної зброї в Україні. На думку політика, є чинники, які вказують на імовірність такого сценарію. У випадку хімічної атаки, пригрозив Нуріпур в інтерв'ю Bild am Sonntag, Захід відповість безпрецедентними санкціями. "Наша відповідь на застосування хімічної зброї буде такою, що всі ухвалені дотепер санкції здаватимуться дрібницями", - зазначив політик, слова якого наводить інформаційна агенція AFP. Омід Нуріпур нагадує, що застосування хімічної зброї в Європі востаннє мало місце 1918 року, під час Першої світової війни. "Після такого цивілізаційного переламу повернення до нормального статусу-кво буде неможливим", - застеріг політик.

++02:27++

З початку російського вторгнення в Україні загинули вже 12 журналістів, повідомила на своїй сторінці у Facebook генпрокурорка Ірина Венедиктова. Ще 10 представників ЗМІ, за її словами, отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, російськими силами скоєно злочини щонайменше відносно 56 представників ЗМІ. "15 із них - громадяни інших держав. Постраждали 4 громадян Британії, 2 громадян Чехії, 2 - Данії, 2 - ОАЕ, 1 - Швейцарії, 2 - громадян США, один з яких загинув, також загинув громадянин Ірландії та громадянка РФ", - йдеться у повідомленні.

++01:41++

У Львові поліція затримала двох осіб, яких підозрюють у шпигуванні в інтересах ворога. "Патрульні, прямуючи на місце потрапляння ракет виявили чоловіка, який знімав момент польоту ракети і потрапляння її у ціль. Також у нього в планшеті виявили фотографії усіх блокпостів області. Цю інформацію він надіслав на два російських номери", - йдеться у повідомленні на сторінці Патрульної поліції Львівської області у мережі Facebook. Ще одна особа, як зазначається, була затримана за кермом "підозрілого атомобіля". "Під час перевірки документів та телефону водія, поліцейські виявили відео та фото пересування наших військових. Також він мав фото паспортів чоловіків з Луганською реєстрацією та чимало контактів з російськими номерами", - повідомляє поліція. Затриманих було передано Службі безпеки України, йдеться у повідомленні.

++01:27++

США "не заперечують" проти постачання Польщею винищувачів Україні, повідомив письмово інформагентству AFP міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У суботу Кулеба зустрівся із президентом США Джо Байденом у Польщі. На зустрічі були присутні міністри закордонних справ та оборони України та США. Як заявив Кулеба, необхідно "встановити баланс" у повітряному просторі, щоб запобігти подальшим повітряним атакам Росії. Це питання має бути вирішене "якнайшвидше", наголосив він.

++01:01++

Потяг з евакуйованими жителями українського Маріуполя прибув у ніч на неділю до Самарської області Росії, повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу уряду області. "До Самарської області прибуло ще 322 вимушені переселенці, у тому числі 74 дитини", - йдеться в повідомленні. Вивезених до Росії українців буде розміщено у санаторіях.

Своєю чергою Маріупольська міська рада у своєму Telegram-каналі у суботу вечері, 25 березня повідомила, що російські військові насильно вивезли лікарів та пацієнтів міської лікарні №1 у невідомому напрямку. "За словами очевидців, бойовики насильно вивезли у невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, що ховалися від обстрілу ворога у підвалах медичного закладу", - сказано у повідомленні. Відомо, що на території лікарні знаходилося приблизно 700 людей, але скільки маріупольців було вивезено, достеменно невідомо.

Триває тим часом і евакуація маріупольців в інші регіони України. Як повідомила віцепрем'єрка - міністрерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, з Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ на особистому транспорті дісталися у суботу дісталася 331 особа.