 Чапутова застерегла ЄС від втрати уваги до подій в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2022

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Новини

Чапутова застерегла ЄС від втрати уваги до подій в Україні

Братислава й надалі надаватиме активну підтримку гуманітарною, політичною та військовою допомогою Києву, запевнила Зеленського президентка Словаччини Зузана Чапутова.

Зузана Чапутова під час відвідин Київщини

Зузана Чапутова під час відвідин Київщини

Президентка Словаччини Зузана Чапутова застерегла Європейський Союз від втрати уваги до подій в Україні. Відповідну заяву вона зробила в вівторок, 31 травня, під час її неанонсованого візиту до України. Той факт, що повідомлення з зони бойових дій в України більше не домінують у головних новинах та заголовках ЗМІ, не має дозволяти Європі відвертати увагу від війни, попередила президентка Словаччини.

У програмі візиту глави словацької держави були також відвідини населених пунктів Київщини, що вкрай сильно постраждали від російської навали, зокрема, Бородянки та Ірпеня  "У Бородянці та Ірпені я на власні очі бачила сліди руйнувань, які російські солдати принесли в Україну", - сказала словацька президентка, яку цитує інформагенція dpa.

Тисячі мирних жителів на сході України й надалі зазнають такого ж руйнівного насильства, додала вона, закликавши до подальшої підтримки України. Згодом у зробленому дописі в Twitter Чапутова наголосила, що український народ платить "велетенську ціну за свободу".

Чітка позиція Словаччини

У рамках візиту Чапутова також зустрілася зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським та виступила з промовою в українському парламенті. Під час перемовин з Зеленським Чапутова наголосила, що її держава від самого початку підтримує Україну, надаючи гуманітарну, політичну та військову допомогу. "У нас чітка позиція, що лише ліками чи гігієнічними серветками ми не зможемо зупинити агресію Росії. Ви ведете справедливу оборонну війну, тому ми вважаємо справедливим вам допомагати", - зазначила Зузана Чапутова, яку цитує пресслужба Зеленського.

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Вона нагадала, що Словаччина надала Україні зенітно-ракетний комплекс С-300, обладнання для розмінування, а також підтримала запровадження санкцій щодо Росії. Крім того, Братислава підтримує надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, зазначали Чапутова.

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