Зеленський - ЄС: Чому ви залежите від Росії, а не навпаки?

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 30 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини понеділка, 30 травня (час київський).

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Джерело DW у структурах ЄС вважає прогрес щодо шостого пакета санкцій проти Росії можливим під час саміту Євросоюзу. "Ситуація щодо шостого пакета складна, проте є світло в кінці тунелю", - зазначив чиновник Євросоюзу. Як відомо, шостий пакет санкцій заблоковано через позицію Угорщини, яка поки не дає згоду на ембарго на російську нафту.

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Володимир Зеленський подякував усім, хто просуває шостий санкційний пакет проти РФ, але дорікнув Євросоюзу у залежності від Росії. "Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас", - сказав він під час відео-звернення до Європейської ради. Зеленський закликав затвердити новий санкційний пакет, включно з нафтовим ембарго. "Щоб ви нарешті стали незалежними разом з нами від російської енергетичної зброї. Хоча б від її нафтової частини", - звернувся він до представників ЄС.

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Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз у червні затвердити "на стратегічному рівні" статус кандидата України у члени ЄС. Про це він заявив під час його виступу на засіданні саміту ЄС, відео якого опублікувала його пресслужба у Telegram. "Ніколи європейський дім не буде завершеним без України. Ніколи не буде повноцінної європейської сили без України", - зазначив він. При цьому Зеленський заявив, що Україні не потрібні жодні альтернативи членству в ЄС. "Ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну будь-яку альтернативу або знайти щось іще для України. Для нас потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу, й ті окремі деякі держави, які ще досі не впевнені у нас, я впевнені, що змінять свої думки", - зазначив президент України.

Також він закликав лідерів країн Євросоюзу включити Україну до спільних митного та платіжного простору, а також скасувати роумінг для мобільного зв'язку.

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Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив повідомлення про загибель у Луганській області французького журналіста. "Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф знаходився в Україні, щоб показати реальність війни. Перебуваючи в автобусі гуманітарної місії разом із цивільними особами, вимушеними втекти від російських бомб, він був смертельно поранений", - написав Макрон у Twitter. Він висловив співчуття родичам загиблого.

Глава МЗС Франції Катрін Колонна, яка цього дня перебуває з візитом в Україні, зажадала провести розслідування обставин події, передає Reuters.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Журналісти - мішень Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків гинуть та дістають поранення репортери. Українські професійні організації заявляють, що журналісти стають мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Євген Сакун Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Брент Рено Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Олександра Кувшинова 24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".

Журналісти - жертви війни РФ проти України П'єр Закжевскі Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні

Журналісти - жертви війни РФ проти України Оксана Бауліна Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Макс Левін Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність".

Журналісти - жертви війни РФ проти України Мантас Кведаравічюс Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Дмитро Хилюк Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Вікторія Рощина Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Олег Батурін Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Віра Гирич 28 квітня у власній оселі загинула журналістка Радіо Свобода Віра Гирич. Її тіло знайшли наступного дня під уламками квартири, яку знищив російський ракетний удар по Києву. Це сталося, коли в українській столиці перебував з візитом генсек ООН Антоніу Гутерріш. "Віра - не лише професіонал, а й людина з добрим серцем", - розповіла про колегу директорка Української служби Радіо Свобода Мар'яна Драч.

Журналісти - жертви війни РФ проти України Насильство проти журналістів триває "Репортери без кордонів" нарахували десятки нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації лише у березні зафіксував 155 злочинів, скоєних РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру й блокування доступу до сайтів. Автор: Ігор Бурдига



Обстріл Харкова: є поранені

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Російські війська 30 травня вкотре обстріляли Київський район Харкова, повідомляє обласна прокуратура. "Під вогнем опинилися дев'ять вулиць. Унаслідок обстрілу зазнали поранень троє мирних жителів: 16-річний хлопець і двоє чоловіків. Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні пресслужби. Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено низку будинків та господарських споруд, спалахнули гаражні бокси.

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Едуард Геґер

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер спробував перед самітом ЄС переконати свого угорського колегу Віктора Орбана підтримати ембарго на російську нафту. "Що я йому сказав - єдність (всередині Євросоюзу. - Ред.) дуже важлива. Я намагався переконати його. Я пояснив і наголосив, що гроші, які платять за російські нафту та газ, фінансують російську агресію в Україні", - розповів Геґер після зустрічі з Орбаном. Він наголосив, що Словаччина "цілковито підтримує" знаходження альтернативи російським нафті та газу, але потребує допомоги інших держав, адже його країна не має виходу до моря та не може імпортувати нафту танкерами самостійно. "Ми завжди були надійним партнером у транзиті нафти та газу на Захід. Тепер, у разі надзвичайної ситуації, нам буде потрібне те саме від партнерів, які мають вихід до моря", - додав Геґер.

"Газпром" припиняє постачати газ Нідерландам

++19.13++

Газовий трейдер із Нідерландів GasTerra ухвалив рішення не виконувати вимог "Газпрому" про нову систему оплати російського газу в рублях, йдеться в повідомленні нідерландської компанії. "У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року", - наголошується в релізі покупця. "Це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, запроваджених ЄС, а також тому, що є занадто багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним варіантом оплати. Зокрема відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для (...) компанії", - пояснили в нідерландській компанії. Припинення постачання означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 року, тобто моменту завершення контракту, покупець не отримає близько двох мільярдів кубометрів газу. Цей обсяг, упевнена GasTerra, вона зможе безболісно покрити за рахунок інших постачальників.

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++18.44++

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів президенту Росії Володимиру Путіну, що Анкара готова перебрати на себе роль у "механізмі спостереження" між Москвою, Києвом та ООН у разі досягнення відповідної угоди. У телефонній розмові 30 травня Ердоган сказав Путіну, що необхідно якнайшвидше досягти миру і вжити заходів щодо зміцнення довіри у зв'язку з конфліктом в Україні, йдеться у повідомленні пресслужби турецького президента.

++18.25++

Сполучені Штати не відправлять в Україну ракетні системи, що можуть вразити територію РФ, заявив президент США Джо Байден. "Ми не збираємося відправляти в Україну ракетні системи, що можуть завдати удару по Росії", - сказав Байден журналістам. Минулого тижня низка американських ЗМІ повідомили про плани Вашингтона відправити до Києва реактивні системи залпового вогню великої дальності.

++18.16++

Міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна анонсувала нові постачання Україні самохідних артилерійських установок Caesar ("Цезар") уже незабаром. "У нас вже давно є контакти з українською владою, і ми постійно знаємо, які потреби з української сторони, які ми маємо можливості для того, щоб відповісти на ці заявки. (...) Скоро будуть нові постачання САУ Caesar, і ми продовжуватимемо у цьому контексті співпрацю", - сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна". За інформацією ЗМІ, Франція вже передала Україні шість гаубиць Caesar.

++17.55++

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не очікує компромісу щодо ембарго на російську нафту на дводенному саміті ЄС, який розпочався у Брюсселі. За її словами, Єврокомісія та Франція, котра головує у Раді Євросоюзу, активно працювали над тим, щоб досягти компромісу щодо шостого пакета санкцій. "Ми поки не досягли цього (…) Мої очікування низькі, що це буде вирішено протягом наступних 48 годин, але я впевнена, що після цього буде можливість", - заявила фон дер Ляєн, цитує кореспондент DW.

++17.32++

Посольство Данії в Росії зупиняє прийом заяв на короткострокові візи, повідомило МЗС скандинавської країни. "Посольство Королівства Данії в Москві призупиняє процес прийому заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання до Данії, крім офіційних візитів", - йдеться у повідомленні відомства. Як зазначають у МЗС Данії, у період до поновлення прийому документів для оформлення віз та посвідок на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн.

++17.07++

Юрій Шевчук (архівне фото)

Дзержинський районний суд Санкт-Петербурга не став розглядати адміністративний протокол щодо лідера групи ДДТ Юрія Шевчука, складений за підозрою в "дискредитації" російської армії. Суддя повернув його укладачам "для усунення недоліків", повідомила об'єднана пресслужба судів міста. У суді заявили, що у протоколі не описано подію правопорушення, а також не вказано, як саме музикант дискредитував російську армію.

18 травня Юрій Шевчук на концерті в Уфі звернувся до публіки з антивоєнною заявою. "Батьківщина, друзі, це не ср... президента, яку треба весь час ялозити, цілувати", - заявив він тоді. Після концерту до музиканта до гримерки прийшли поліцейські та склали протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Обстріли Миколаєва: пошкоджено 21 будинок

++16.45++

Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами, в одному з районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі. "В основному, це покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін. Станом на 14:00 відомо про одного пораненого", - написав посадовець.

++16.22++

На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль, унаслідок чого загинув французький журналіст. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав посадовець у Telegram-каналі.

Гайдай наголосив, що евакуацію офіційно зупинено. Згодом у Facebook голова ОВА повідомив, що загиблий журналіст - із телеканалу BFMTV.

++16.01++

Федеральний уряд Німеччини погодив правила спрощеного прийому росіян, яким загрожує особлива небезпека на батьківщині. "Дедалі жорстокіша агресія Росії проти України супроводжується дедалі жорсткішими внутрішніми репресіями, особливо проти преси, правозахисників та опозиційних діячів", - заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю інформагенції dpa. "Росіянам, які зазнають переслідувань та погроз, ми пропонуватимемо захист у Німеччині", - запевнила Фезер. "Зокрема російським журналістам у нас надаватиметься можливість вільно та незалежно займатися журналістською діяльністю з Німеччини", - пообіцяла урядовиця.

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Вона додала, що вже є процедура швидкого та небюрократичного прийому, що полегшить в'їзд окремим групам росіян та прискорить відповідні процедури. "Звісно, що особи, яких ми приймаємо саме таким чином, перевірятимуться органами безпеки", - уточнила членкиня федерального уряду. Такі кроки міністерка обґрунтувала й необхідністю протидії нинішній інформаційній політиці російського уряду в агресивній війні проти України. "Кремль намагається виправдати свою злочинну війну ганебною брехнею, підміною понять щодо винних та жертв та фальсифікацією історії. Це унаочнює фундаментальну важливість вільної та незалежної журналістики, що все ще можуть дійти до російського народу", - пояснила очільниця МВС ФРН.

++15.30++

Лідери країн Євросоюзу мають намір досягти політичної згоди щодо шостого пакета санкцій щодо Росії за її війну проти України, включно з частковим нафтовим ембарго. Про це заявило високопосадове джерело DW у структурах ЄС перед початком саміту Євросоюзу в Брюсселі. "Європейська Рада прагне сьогодні досягти політичної згоди щодо ембарго на російську нафту. Це ембарго покриватиме більше двох третин імпорту нафти з Росії, тобто постачання всієї нафти з РФ морем", - зазначив високопосадовець. Він уточнив, що "деякі тимчасові виключення" будуть надані окремим країнам Євросоюзу для забезпечення їхньої безпеки постачання енергоносіями. До шостого пакета також увійде відключення від системи обміну фінансовими повідомленням SWIFT найбільшого банку РФ "Сбербанк" і персональні санкції проти тих, хто "вчинив воєнні злочини в Україні".

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++15.00++

Словаччина передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, передає видання Defence 24. За словами словацького урядовця, українські військові вже навчаються застосувати цю зброю. САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок Zuzana 2. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління, нагадує видання.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Черговий літак із військовою допомогою Україні Від початку вторгнення Росії в Україну постачання озброєнь Києву здійснили вже понад два десятки держав - від Австралії до США. І йдеться не тільки про амуніцію, стрілецьку та нелетальну зброю, а й про важкі системи та бронетехніку. DW - про деякі з них.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Буксирована гаубиця М777 Розроблену у Великобританії гаубицю калібру 155 міліметрів було взято на озброєння у 2005 році, а її перше бойове застосування відбулося у війні в Афганістані. Може стріляти керованими снарядами, ефективна дальність стрільби сягає 40 кілометрів. В інтенсивному режимі може зробити до п'яти пострілів за хвилину. Вперше про постачання М777 Україні було оголошено 13 квітня.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Танки Т-72 Наймасовіший танк другого покоління було взято на озброєння в Радянському Союзі у 1973 році. Лише в СРСР та Росії було вироблено понад 30 тисяч цих танків. Різні їхні модифікації випускалися у Югославії, Польщі, Чехословаччині, Індії. Досі використовується арміями чотирьох десятків держав. Від початку війни Україна отримала від Польщі, Словенії та Чехії близько 300 танків Т-72.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Реактивна система залпового вогню БМ-21 Взята на озброєння в СРСР у 1963 році й використовується досі. Залп - 40 снарядів, найбільша дальність стрільби - 42 кілометри. РСЗВ стоїть на озброєнні кількох десятків країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки. У квітні 2022 року стало відомо про те, що Польща передала Україні 20 таких систем.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Зенітно-ракетний комплекс С-300 Поставлений на бойове чергування в СРСР 1979 року зенітно-ракетний комплекс (ЗРК) С-300 здатний вражати балістичні та аеродинамічні цілі на різних висотах та на дальності до 200 кілометрів. Призначений для захисту великих промислових та адміністративних об'єктів, військових баз та пунктів управління. У квітні про постачання С-300 Україні заявила Словаччина.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Самонавідні ракети класу "повітря-земля" Brimstone Розроблені для британських ВПС високотехнологічні ракети Brimstone було взято на озброєння у 2005 році. Активна радіолокаційна головка самонаведення дозволяє з великою точністю вражати цілі, що рухаються, а тандемний принцип устрою бойової частини ефективний проти сучасних типів броні. На фото - британський літак Eurofighter Typhoon із ракетами Brimstone.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Самохідна артилерійська установка PzH 2000 Німецька самохідна артилерійська установка (САУ) PzH 2000 є однією з найсучасніших САУ у світі, що поєднує в собі живучість, мобільність і високу скорострільність. У боєкомплекті 60 снарядів. Дальність стрілянини - до 50 кілометрів. 3 травня газета Die Welt повідомила про готовність ФРН передати Україні сім гаубиць PzH 2000.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Реактивна система залпового вогню RM-70 Vampire Модернізований варіант чехословацької версії радянської реактивної системи залпового вогню "Град". Може також використовуватися для дистанційного мінування місцевості. Забезпечена броньованою кабіною для захисту екіпажу та цифровою системою керування вогнем, що дає змогу зменшити час від виявлення цілі до її знищення. Понад 20 таких установок Чехія передала Україні в середині квітня.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Буксирована гаубиця FH70 Спільний проект ФРН, Великобританії та Італії. У порівнянні з М777 FH70 - застаріла артилерійська система, але завдяки автоматизованому завантаженню снарядів може робити постріли що 10 секунд. Максимальна ефективна дальність стрільби близько 30 кілометрів. Досі перебуває на озброєнні армій Великобританії, Італії, ФРН та інших країн. Про передачу FH70 Україні оголосила Італія.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Бойові безпілотники Switchblade Узятий на озброєння у 2012 році баражувальний тактичний боєприпас Switchblade призначений для знищення живої сили та броньованих цілей. США обіцяли передати Україні понад 700 таких дронів. У травні з'явилися перші свідчення використання Switchblade українськими військовими. Крім того, стало відомо про готовність США передати Києву 120 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

Яку зброю Україна отримує від Заходу Реактивна система залпового вогню HIMARS Універсальна артилерійська система на базі автомобіля. Може використовувати шість реактивних снарядів або одну оперативно-тактичну балістичну ракету ATACMS. Також може застосовуватися для запуску зенітних ракет. Використовувалася США в Афганістані та Сирії. Про початок постачання HIMARS в Україну США оголосили 22 квітня. Автор: Віталій Кропман

