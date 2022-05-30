Зеленський - ЄС: Чому ви залежите від Росії, а не навпаки?

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96-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події понеділка, 30 травня.
24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.
Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини 30 травня.
На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за подіями другої половини понеділка, 30 травня (час київський).
++22.11++
Джерело DW у структурах ЄС вважає прогрес щодо шостого пакета санкцій проти Росії можливим під час саміту Євросоюзу. "Ситуація щодо шостого пакета складна, проте є світло в кінці тунелю", - зазначив чиновник Євросоюзу. Як відомо, шостий пакет санкцій заблоковано через позицію Угорщини, яка поки не дає згоду на ембарго на російську нафту.
++21.30++
Володимир Зеленський подякував усім, хто просуває шостий санкційний пакет проти РФ, але дорікнув Євросоюзу у залежності від Росії. "Чому ви залежите від Росії, від їхнього тиску, а не навпаки? Росія має залежати від вас", - сказав він під час відео-звернення до Європейської ради. Зеленський закликав затвердити новий санкційний пакет, включно з нафтовим ембарго. "Щоб ви нарешті стали незалежними разом з нами від російської енергетичної зброї. Хоча б від її нафтової частини", - звернувся він до представників ЄС.
++21.00++
Президент України Володимир Зеленський закликав Євросоюз у червні затвердити "на стратегічному рівні" статус кандидата України у члени ЄС. Про це він заявив під час його виступу на засіданні саміту ЄС, відео якого опублікувала його пресслужба у Telegram. "Ніколи європейський дім не буде завершеним без України. Ніколи не буде повноцінної європейської сили без України", - зазначив він. При цьому Зеленський заявив, що Україні не потрібні жодні альтернативи членству в ЄС. "Ми відкидаємо будь-які намагання відшукати нікому не потрібну будь-яку альтернативу або знайти щось іще для України. Для нас потрібно бути такими, як ви. Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата. Ми виконали всі необхідні критерії для цього статусу, й ті окремі деякі держави, які ще досі не впевнені у нас, я впевнені, що змінять свої думки", - зазначив президент України.
Також він закликав лідерів країн Євросоюзу включити Україну до спільних митного та платіжного простору, а також скасувати роумінг для мобільного зв'язку.
++20.35++
Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив повідомлення про загибель у Луганській області французького журналіста. "Журналіст Фредерік Леклерк-Імхофф знаходився в Україні, щоб показати реальність війни. Перебуваючи в автобусі гуманітарної місії разом із цивільними особами, вимушеними втекти від російських бомб, він був смертельно поранений", - написав Макрон у Twitter. Він висловив співчуття родичам загиблого.
Глава МЗС Франції Катрін Колонна, яка цього дня перебуває з візитом в Україні, зажадала провести розслідування обставин події, передає Reuters.
++20.18++
Російські війська 30 травня вкотре обстріляли Київський район Харкова, повідомляє обласна прокуратура. "Під вогнем опинилися дев'ять вулиць. Унаслідок обстрілу зазнали поранень троє мирних жителів: 16-річний хлопець і двоє чоловіків. Наразі всі постраждалі перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні пресслужби. Крім того, внаслідок обстрілу було пошкоджено низку будинків та господарських споруд, спалахнули гаражні бокси.
++19.45++
Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер спробував перед самітом ЄС переконати свого угорського колегу Віктора Орбана підтримати ембарго на російську нафту. "Що я йому сказав - єдність (всередині Євросоюзу. - Ред.) дуже важлива. Я намагався переконати його. Я пояснив і наголосив, що гроші, які платять за російські нафту та газ, фінансують російську агресію в Україні", - розповів Геґер після зустрічі з Орбаном. Він наголосив, що Словаччина "цілковито підтримує" знаходження альтернативи російським нафті та газу, але потребує допомоги інших держав, адже його країна не має виходу до моря та не може імпортувати нафту танкерами самостійно. "Ми завжди були надійним партнером у транзиті нафти та газу на Захід. Тепер, у разі надзвичайної ситуації, нам буде потрібне те саме від партнерів, які мають вихід до моря", - додав Геґер.
++19.13++
Газовий трейдер із Нідерландів GasTerra ухвалив рішення не виконувати вимог "Газпрому" про нову систему оплати російського газу в рублях, йдеться в повідомленні нідерландської компанії. "У відповідь на рішення GasTerra "Газпром" оголосив про припинення постачання з 31 травня 2022 року", - наголошується в релізі покупця. "Це пов'язано з тим, що це може призвести до порушення санкцій, запроваджених ЄС, а також тому, що є занадто багато фінансових та операційних ризиків, пов'язаних із необхідним варіантом оплати. Зокрема відкриття рахунків у Москві за російським законодавством та контроль над ними з боку російського режиму становлять надто великий ризик для (...) компанії", - пояснили в нідерландській компанії. Припинення постачання означає, що з цього моменту до 1 жовтня 2022 року, тобто моменту завершення контракту, покупець не отримає близько двох мільярдів кубометрів газу. Цей обсяг, упевнена GasTerra, вона зможе безболісно покрити за рахунок інших постачальників.
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++18.44++
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів президенту Росії Володимиру Путіну, що Анкара готова перебрати на себе роль у "механізмі спостереження" між Москвою, Києвом та ООН у разі досягнення відповідної угоди. У телефонній розмові 30 травня Ердоган сказав Путіну, що необхідно якнайшвидше досягти миру і вжити заходів щодо зміцнення довіри у зв'язку з конфліктом в Україні, йдеться у повідомленні пресслужби турецького президента.
++18.25++
Сполучені Штати не відправлять в Україну ракетні системи, що можуть вразити територію РФ, заявив президент США Джо Байден. "Ми не збираємося відправляти в Україну ракетні системи, що можуть завдати удару по Росії", - сказав Байден журналістам. Минулого тижня низка американських ЗМІ повідомили про плани Вашингтона відправити до Києва реактивні системи залпового вогню великої дальності.
++18.16++
Міністерка Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна анонсувала нові постачання Україні самохідних артилерійських установок Caesar ("Цезар") уже незабаром. "У нас вже давно є контакти з українською владою, і ми постійно знаємо, які потреби з української сторони, які ми маємо можливості для того, щоб відповісти на ці заявки. (...) Скоро будуть нові постачання САУ Caesar, і ми продовжуватимемо у цьому контексті співпрацю", - сказала вона на пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві, цитує "Інтерфакс-Україна". За інформацією ЗМІ, Франція вже передала Україні шість гаубиць Caesar.
++17.55++
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) не очікує компромісу щодо ембарго на російську нафту на дводенному саміті ЄС, який розпочався у Брюсселі. За її словами, Єврокомісія та Франція, котра головує у Раді Євросоюзу, активно працювали над тим, щоб досягти компромісу щодо шостого пакета санкцій. "Ми поки не досягли цього (…) Мої очікування низькі, що це буде вирішено протягом наступних 48 годин, але я впевнена, що після цього буде можливість", - заявила фон дер Ляєн, цитує кореспондент DW.
++17.32++
Посольство Данії в Росії зупиняє прийом заяв на короткострокові візи, повідомило МЗС скандинавської країни. "Посольство Королівства Данії в Москві призупиняє процес прийому заяв на території Російської Федерації на отримання короткострокових віз та посвідок на проживання до Данії, крім офіційних візитів", - йдеться у повідомленні відомства. Як зазначають у МЗС Данії, у період до поновлення прийому документів для оформлення віз та посвідок на проживання заявники можуть звертатися до візових центрів інших країн.
++17.07++
Дзержинський районний суд Санкт-Петербурга не став розглядати адміністративний протокол щодо лідера групи ДДТ Юрія Шевчука, складений за підозрою в "дискредитації" російської армії. Суддя повернув його укладачам "для усунення недоліків", повідомила об'єднана пресслужба судів міста. У суді заявили, що у протоколі не описано подію правопорушення, а також не вказано, як саме музикант дискредитував російську армію.
18 травня Юрій Шевчук на концерті в Уфі звернувся до публіки з антивоєнною заявою. "Батьківщина, друзі, це не ср... президента, яку треба весь час ялозити, цілувати", - заявив він тоді. Після концерту до музиканта до гримерки прийшли поліцейські та склали протокол за статтею про "дискредитацію" російської армії.
++16.45++
Унаслідок ранкового обстрілу Миколаєва російськими військами, в одному з районів міста було пошкоджено 21 приватний будинок, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Telegram-каналі. "В основному, це покрівля та вікна. Є ушкодження і зовнішніх стін. Станом на 14:00 відомо про одного пораненого", - написав посадовець.
++16.22++
На Луганщині росіяни обстріляли евакуаційний автомобіль, унаслідок чого загинув французький журналіст. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Сьогодні наш броньований евакуаційний транспорт їхав забирати десятьох людей з області та потрапив під ворожий обстріл. Осколки снарядів пробили броню машини, смертельне поранення в шию отримав акредитований французький журналіст, який робив матеріал про евакуацію, патрульного поліцейського врятувала каска", - написав посадовець у Telegram-каналі.
Гайдай наголосив, що евакуацію офіційно зупинено. Згодом у Facebook голова ОВА повідомив, що загиблий журналіст - із телеканалу BFMTV.
++16.01++
Федеральний уряд Німеччини погодив правила спрощеного прийому росіян, яким загрожує особлива небезпека на батьківщині. "Дедалі жорстокіша агресія Росії проти України супроводжується дедалі жорсткішими внутрішніми репресіями, особливо проти преси, правозахисників та опозиційних діячів", - заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер (Nancy Faeser) в інтерв'ю інформагенції dpa. "Росіянам, які зазнають переслідувань та погроз, ми пропонуватимемо захист у Німеччині", - запевнила Фезер. "Зокрема російським журналістам у нас надаватиметься можливість вільно та незалежно займатися журналістською діяльністю з Німеччини", - пообіцяла урядовиця.
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Вона додала, що вже є процедура швидкого та небюрократичного прийому, що полегшить в'їзд окремим групам росіян та прискорить відповідні процедури. "Звісно, що особи, яких ми приймаємо саме таким чином, перевірятимуться органами безпеки", - уточнила членкиня федерального уряду. Такі кроки міністерка обґрунтувала й необхідністю протидії нинішній інформаційній політиці російського уряду в агресивній війні проти України. "Кремль намагається виправдати свою злочинну війну ганебною брехнею, підміною понять щодо винних та жертв та фальсифікацією історії. Це унаочнює фундаментальну важливість вільної та незалежної журналістики, що все ще можуть дійти до російського народу", - пояснила очільниця МВС ФРН.
++15.30++
Лідери країн Євросоюзу мають намір досягти політичної згоди щодо шостого пакета санкцій щодо Росії за її війну проти України, включно з частковим нафтовим ембарго. Про це заявило високопосадове джерело DW у структурах ЄС перед початком саміту Євросоюзу в Брюсселі. "Європейська Рада прагне сьогодні досягти політичної згоди щодо ембарго на російську нафту. Це ембарго покриватиме більше двох третин імпорту нафти з Росії, тобто постачання всієї нафти з РФ морем", - зазначив високопосадовець. Він уточнив, що "деякі тимчасові виключення" будуть надані окремим країнам Євросоюзу для забезпечення їхньої безпеки постачання енергоносіями. До шостого пакета також увійде відключення від системи обміну фінансовими повідомленням SWIFT найбільшого банку РФ "Сбербанк" і персональні санкції проти тих, хто "вчинив воєнні злочини в Україні".
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++15.00++
Словаччина передасть Україні вісім самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzana 2. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь, передає видання Defence 24. За словами словацького урядовця, українські військові вже навчаються застосувати цю зброю. САУ Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. У 2018 році армія Словаччини закупила 25 артустановок Zuzana 2. Вони були передані до армії у липні 2021 року, щоб замінити попереднє покоління, нагадує видання.