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Зузана Чапутова
Тема
Зузана Чапутова - словацька політик та активістка.
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Новини
21 год. тому
21 год. тому
Президентка Словаччини анонсувала новий уряд технократів
07.05.2023
7 травня 2023 р.
Прем'єр Словаччини подав у відставку на тлі політичної кризи
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Докладно
Скандал і Спутник V: віцепрем'єр Словаччини йде у відставку
Скандал і Спутник V: віцепрем'єр Словаччини йде у відставку
Віцепрем'єр Словаччини залишив свою посаду на тлі урядової кризи через закупівлі російської вакцини від коронавірусу.
Політика
23.03.2021
23 березня 2021 р.
У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус
У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус
У Словаччині почався перший етап масового тестування на коронавірус.
Здоров'я
31.10.2020
31 жовтня 2020 р.
Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова
Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова
У другому турі виборів президента Словаччини громадська активістка Зузана Чапутова набрала майже 60 відсотків голосів.
Політика
31.03.2019
31 березня 2019 р.
Словаччина: нова президентка як передвісник змін у Європі
Словаччина: нова президентка як передвісник змін у Європі
Юристка й громадська активістка Зузана Чапутова прогнозовано перемогла на виборах президента Словаччини.
Політика
31.03.2019
31 березня 2019 р.
Активістка проти єврокомісара: словаки обирають президента
Активістка проти єврокомісара: словаки обирають президента
Громадська активістка Зузана Чапутова впевнено перемогла в першому турі виборів і є фавориткою в другому.
Політика
30.03.2019
30 березня 2019 р.
На президентських виборах у Словаччині лідирує адвокатка
На президентських виборах у Словаччині лідирує адвокатка
Зузана Чапутова і заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович вийшли до другого туру президентських виборів.
Політика
17.03.2019
17 березня 2019 р.
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Точка зору
Словаччина проти популістської моделі Орбана
Кено Ферзек
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Політика
01.04.2019
1 квітня 2019 р.
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