  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут

Зузана Чапутова

Тема

Зузана Чапутова - словацька політик та активістка.

Пропустити розділ Новини

Новини

21 год. тому

Президентка Словаччини анонсувала новий уряд технократів

7 травня 2023 р.

Прем'єр Словаччини подав у відставку на тлі політичної кризи

Пропустити розділ Докладно

Докладно

Ампули з російською вакциною від коронавірусу "Спутник V"

Скандал і Спутник V: віцепрем'єр Словаччини йде у відставку

Скандал і Спутник V: віцепрем'єр Словаччини йде у відставку

Віцепрем'єр Словаччини залишив свою посаду на тлі урядової кризи через закупівлі російської вакцини від коронавірусу.
Політика23 березня 2021 р.
Тестування на коронавірус у Словаччині

У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус

У Словаччині почалося масове тестування на коронавірус

У Словаччині почався перший етап масового тестування на коронавірус.
Здоров'я31 жовтня 2020 р.
Зузана Чапутова

Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

Президенткою Словаччини обрана активістка Зузана Чапутова

У другому турі виборів президента Словаччини громадська активістка Зузана Чапутова набрала майже 60 відсотків голосів.
Політика31 березня 2019 р.
Громадська активістка і юристка Зузана Чапутова

Словаччина: нова президентка як передвісник змін у Європі

Словаччина: нова президентка як передвісник змін у Європі

Юристка й громадська активістка Зузана Чапутова прогнозовано перемогла на виборах президента Словаччини.
Політика31 березня 2019 р.
Рекламний постер Зузани Чапутової під час президентської кампанії у Словаччині

Активістка проти єврокомісара: словаки обирають президента

Активістка проти єврокомісара: словаки обирають президента

Громадська активістка Зузана Чапутова впевнено перемогла в першому турі виборів і є фавориткою в другому.
Політика30 березня 2019 р.
Зузана Чапутова

На президентських виборах у Словаччині лідирує адвокатка

На президентських виборах у Словаччині лідирує адвокатка

Зузана Чапутова і заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович вийшли до другого туру президентських виборів.
Політика17 березня 2019 р.
Показати більше
Пропустити розділ Точка зору

Точка зору

Кено Ферзек

Словаччина проти популістської моделі Орбана

Кено Ферзек
Гостьовий коментар
Політика1 квітня 2019 р.