Словаччина: назад до проросійського табору?

У Словаччині опозиція на чолі з експрем'єром-націоналістом Робертом Фіцо може виграти позачергові вибори у вересні. В такому разі існує загроза, що країна повернеться до проросійського антизахідного курсу.

Словаччина разом із Польщею, Чехією та країнами Балтії належить зараз до головних союзників України у боротьбі з російським агресором. П'ятимільйонна країна надала Україні майже все, що й могла надати Києву невелика і не конче добре оснащена словацька армія. Від початку повномасштабної війни Росії проти України Словаччина прийняла у себе сотні тисяч українських біженців, хоча багато з них згодом виїхали до Чехії, Німеччини чи Австрії.

Але ця майже безмежна солідарність Словаччини з Україною може скоро вичерпатися. У вересні 2023 року в країні відбудуться позачергові загальні вибори. Фаворитом зараз вважають партію SMER-SD (Соціал-демократична партія) на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо. Номінально він соціал-демократ, а насправді - націоналіст, який здебільшого дотримується різко правих консервативних поглядів і багато в чому схожий на прем'єр-міністра сусідньої Угорщини Віктора Орбана. Як і Орбан, з початку війни Росії проти України Фіцо виступав з антиукраїнськими і проросійськими заявами. У разі перемоги SMER-SD на виборах Орбан вперше матиме союзника серед країн Вишеградської групи.

Президентка Зузана Чапутова під час відвідування України, травень 2022 року Фото: Kancelária Prezidenta Sr/TASR/dpa/picture alliance

Також серед фаворитів ще одна соціал-демократична партія HLAS (Голос) на чолі з експрем'єром Петером Пеллегріні, який сам колись був членом партії Фіцо. Раніше Пеллегріні вважали соратником Фіцо, навіть якщо сам він не був причетний до корупційних скандалів чільних політиків зі SMER. Сьогодні, з точки зору зовнішньої політики, він дотримується нечіткого курсу, не виключаючи співпраці зі своїм колишнім наставником Фіцо.

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Громадська думка

Досі Словаччина була серед тих країн в ЄС, які вимагали масштабної підтримки України. Ба більше, торік вона однією з перших країн НАТО передала Україні протиповітряну систему - радянську С-300. Цієї весни Словаччина також передала Україні і весь свій парк винищувачів - тринадцять літаків МіГ-29. Країна віддала захист свого повітряного простору Чехії, Угорщині та Польщі, а за протиракетну оборону відповідає тепер німецький підрозділ НАТО зі системою Patriot.

Системи Patriot у словацькому Слячі Фото: David Ehl/DW

Усі чотири уряди, які були при владі протягом останніх трьох з половиною років, дотримувалися проукраїнських та прозахідних позицій. Натомість настрої населення за останній рік значно змінилися на користь Росії. Згідно з нещодавнім опитуванням Globsec, проведеним у вісьмох країнах ЄС Центральної та Східної Європи, саме словаки мають найбільш проросійські та антизахідні погляди у центрі Європи.

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Висока недовіра і наслідки дезінформації

Лише 40 відсотків вважають Росію відповідальною за війну проти України. З іншого боку, 34 відсотки кажуть, що це Захід спровокував російську агресію. Крім того, 76 відсотків словаків рішуче виступають проти санкцій відносно Росії, а 69 відсотків проти військової допомоги Україні.

Словацькі солдати й українські біженці на КПП Вишнє Німецьке, березень 2022 року Фото: Darko Vojinovic/AP photo/picture alliance

"Словаччина показує, які наслідки має поєднання низки факторів: відсутність довіри до державних інституцій, суспільство, схильне вірити дезінформації, і впливові політичні гравці, які можуть використовувати розчарування та страхи суспільства на свою користь", - каже Катерина Клінгова з Globsec Center for Democracy and Resilience, коментуючи оприлюднене наприкінці травня опитування.

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Нерозслідувані корупційні скандали

У Словаччині, варто нагадати, глибоко вкорінена недовіра суспільства до держави. У лютому 2018 року журналіст-розслідувач Ян Куціяк і його партнерка Мартіна Кушнірова були вбиті, ймовірно, на замовлення словацького бізнесмена Маріана Кочнера, який вже відбуває тривалий термін ув'язнення за інші злочини.

Люди несуть квіти з нагоди перших роковин вбивства Яна Куціяка та його супутниці, лютий 2019-го Фото: Mikula Martin/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його уряд, які перебували на посаді на момент вбивства, були змушені піти у відставку. У 2019 році країна обрала президентку Зузану Чапутову, яка зарекомендувала себе антикорупційним активізмом. Наступного року після парламентських виборів до влади прийшла ліберально-консервативна коаліція. Але вона майже від самого початку була глибоко розколота і не змогла провести багато реформ, а численні корупційні скандали в судовій системі та поліції залишилися нерозслідуваними до кінця.

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Словаччина як мішень російської пропаганди

З початку російської війни проти України Фіцо та SMER систематично розпалювали настрої проти політики солідарності з Україною уряду прем'єр-міністра Едуарда Хегера та його наступника Людовіта Одора, який виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра до наступних виборів. "Мабуть, жодна інша європейська країна не зазнавала такої потужної проросійської дезінформаційної кампанії, як та, що триває у Словаччині", - сказав у коментарі DW словацький політолог Григорій Месєзніков.

Наразі SMER посідає перше місце в опитуваннях, за ним йде HLAS. Лідер партії Петер Пеллегріні номінально дистанціювався від проросійської позиції своїх колишніх однопартійців. Україну треба підтримати, бо її територіальну цілісність було порушено, сказав він DW, але додав: "Ми завжди казали, що якщо уряд хоче допомогти Україні, він має допомогти словацькому народу подвійно".

Зважаючи на можливу ​​перемогу Фіцо на виборах навіть президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка зазвичай дотримується нейтральності, зараз рішуче застерігає від переорієнтації Словаччини від Заходу на Москву. "Позиція Словаччини, - сказала Чапутова в нещодавньому інтерв'ю Politico, - може стати більш схожою на зовнішню політику Віктора Орбана".