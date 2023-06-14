Словаччина: назад до проросійського табору?
Словаччина разом із Польщею, Чехією та країнами Балтії належить зараз до головних союзників України у боротьбі з російським агресором. П'ятимільйонна країна надала Україні майже все, що й могла надати Києву невелика і не конче добре оснащена словацька армія. Від початку повномасштабної війни Росії проти України Словаччина прийняла у себе сотні тисяч українських біженців, хоча багато з них згодом виїхали до Чехії, Німеччини чи Австрії.
Але ця майже безмежна солідарність Словаччини з Україною може скоро вичерпатися. У вересні 2023 року в країні відбудуться позачергові загальні вибори. Фаворитом зараз вважають партію SMER-SD (Соціал-демократична партія) на чолі з експрем'єром Робертом Фіцо. Номінально він соціал-демократ, а насправді - націоналіст, який здебільшого дотримується різко правих консервативних поглядів і багато в чому схожий на прем'єр-міністра сусідньої Угорщини Віктора Орбана. Як і Орбан, з початку війни Росії проти України Фіцо виступав з антиукраїнськими і проросійськими заявами. У разі перемоги SMER-SD на виборах Орбан вперше матиме союзника серед країн Вишеградської групи.
Також серед фаворитів ще одна соціал-демократична партія HLAS (Голос) на чолі з експрем'єром Петером Пеллегріні, який сам колись був членом партії Фіцо. Раніше Пеллегріні вважали соратником Фіцо, навіть якщо сам він не був причетний до корупційних скандалів чільних політиків зі SMER. Сьогодні, з точки зору зовнішньої політики, він дотримується нечіткого курсу, не виключаючи співпраці зі своїм колишнім наставником Фіцо.
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Громадська думка
Досі Словаччина була серед тих країн в ЄС, які вимагали масштабної підтримки України. Ба більше, торік вона однією з перших країн НАТО передала Україні протиповітряну систему - радянську С-300. Цієї весни Словаччина також передала Україні і весь свій парк винищувачів - тринадцять літаків МіГ-29. Країна віддала захист свого повітряного простору Чехії, Угорщині та Польщі, а за протиракетну оборону відповідає тепер німецький підрозділ НАТО зі системою Patriot.
Усі чотири уряди, які були при владі протягом останніх трьох з половиною років, дотримувалися проукраїнських та прозахідних позицій. Натомість настрої населення за останній рік значно змінилися на користь Росії. Згідно з нещодавнім опитуванням Globsec, проведеним у вісьмох країнах ЄС Центральної та Східної Європи, саме словаки мають найбільш проросійські та антизахідні погляди у центрі Європи.
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Висока недовіра і наслідки дезінформації
Лише 40 відсотків вважають Росію відповідальною за війну проти України. З іншого боку, 34 відсотки кажуть, що це Захід спровокував російську агресію. Крім того, 76 відсотків словаків рішуче виступають проти санкцій відносно Росії, а 69 відсотків проти військової допомоги Україні.
"Словаччина показує, які наслідки має поєднання низки факторів: відсутність довіри до державних інституцій, суспільство, схильне вірити дезінформації, і впливові політичні гравці, які можуть використовувати розчарування та страхи суспільства на свою користь", - каже Катерина Клінгова з Globsec Center for Democracy and Resilience, коментуючи оприлюднене наприкінці травня опитування.
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Нерозслідувані корупційні скандали
У Словаччині, варто нагадати, глибоко вкорінена недовіра суспільства до держави. У лютому 2018 року журналіст-розслідувач Ян Куціяк і його партнерка Мартіна Кушнірова були вбиті, ймовірно, на замовлення словацького бізнесмена Маріана Кочнера, який вже відбуває тривалий термін ув'язнення за інші злочини.
Прем'єр-міністр Роберт Фіцо та його уряд, які перебували на посаді на момент вбивства, були змушені піти у відставку. У 2019 році країна обрала президентку Зузану Чапутову, яка зарекомендувала себе антикорупційним активізмом. Наступного року після парламентських виборів до влади прийшла ліберально-консервативна коаліція. Але вона майже від самого початку була глибоко розколота і не змогла провести багато реформ, а численні корупційні скандали в судовій системі та поліції залишилися нерозслідуваними до кінця.
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Словаччина як мішень російської пропаганди
З початку російської війни проти України Фіцо та SMER систематично розпалювали настрої проти політики солідарності з Україною уряду прем'єр-міністра Едуарда Хегера та його наступника Людовіта Одора, який виконуватиме обов'язки прем'єр-міністра до наступних виборів. "Мабуть, жодна інша європейська країна не зазнавала такої потужної проросійської дезінформаційної кампанії, як та, що триває у Словаччині", - сказав у коментарі DW словацький політолог Григорій Месєзніков.
Наразі SMER посідає перше місце в опитуваннях, за ним йде HLAS. Лідер партії Петер Пеллегріні номінально дистанціювався від проросійської позиції своїх колишніх однопартійців. Україну треба підтримати, бо її територіальну цілісність було порушено, сказав він DW, але додав: "Ми завжди казали, що якщо уряд хоче допомогти Україні, він має допомогти словацькому народу подвійно".
Зважаючи на можливу перемогу Фіцо на виборах навіть президентка Словаччини Зузана Чапутова, яка зазвичай дотримується нейтральності, зараз рішуче застерігає від переорієнтації Словаччини від Заходу на Москву. "Позиція Словаччини, - сказала Чапутова в нещодавньому інтерв'ю Politico, - може стати більш схожою на зовнішню політику Віктора Орбана".