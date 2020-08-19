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Вишеградська четвірка

Вишеградська четвірка - напівформальне об'єднання центральноєвропейських країн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вишеградська четвірка".

До складу "Вишеградської четвірки" входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Свій початок "Вишеградська четвірка" бере в лютому 1991 році під час зустрічі президентів Польщі, Чехословаччини та Угорщини в угорському місті Вишеград, де було підписано так звану "Вишеградську декларацію". Головна мета такого об'єднання на той момент - євроатлантична інтеграція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Вишеградська четвірка вимагає політичного розв'зання кризи у Білорусі

Вишеградська четвірка вимагає політичного розв'зання кризи у Білорусі 19.08.2020

Президенти країн Вишеградської четвірки закликали владу Білорусі відкрити шлях до політичного розв'язання кризи. У спільній заяві вони також висловили підтримку права білоруського народу на вільні вибори.
Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони

Німеччина і Вишеградська четвірка домовилися відкрити кордони 19.05.2020

Канцлерка ФРН Анґела Меркель та глави урядів Польщі, Чехії, Угорщини та Словаччини виступили за поступове зняття обмежень на перетин кордонів, запроваджені через пандемію COVID-19.
Мери столиць країн Вишеградської групи прагнуть прямої співпраці з ЄС

Мери столиць країн Вишеградської групи прагнуть прямої співпраці з ЄС 16.12.2019

Незадоволені політикою урядів своїх країн мери Будапешта, Варшави, Праги та Братислави підписали "Пакт вільних столиць". Вони сподіваються напряму співпрацювати з Євросоюзом.
Скандал між Польщею та Ізраїлем: зустріч Вишеградської четвірки скасовано

Скандал між Польщею та Ізраїлем: зустріч "Вишеградської четвірки" скасовано 18.02.2019

Через скандал навколо заяв ізраїльських урядовців щодо відповідальності поляків за Голокост та демаршу Польщі запланована зустріч лідерів "Вишеградської четвірки" в Єрусалимі не відбудеться.
Польща скасувала свою участь у зустрічі Вишеградської четвірки в Ізраїлі

Польща скасувала свою участь у зустрічі Вишеградської четвірки в Ізраїлі 18.02.2019

Польська делегація не відвідає зустріч Вишеградської четвірки в Ізраїлі, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.
Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту

Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту 17.02.2019

До дипломатичного скандалу призвели висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо польського "закону про Голокост" та причетності окремих поляків до винищення євреїв нацистами.
Коментар: Віктор Орбан як шеф східного філіалу ЄС

Коментар: Віктор Орбан як шеф "східного філіалу" ЄС 12.02.2019

Кампанія перед виборами до Європарламенту - у розпалі. Головне питання цих виборів у тому, скільки орбанізму проникне до парламенту в Страсбурзі, а відтак і впливатиме на політику ЄС у Брюсселі, вважає Фолькер Ваґенер.
Макрон: Євросоюз - це не супермаркет

Макрон: Євросоюз - це не супермаркет 26.10.2018

Французький президент Еммануель Макрон закликав країни "Вишеградської четвірки" бути солідарними із Європейським Союзом у питанні біженців, а не лише користуватись перевагами блоку.
Вишеградська четвірка протестує через неформальний саміт щодо біженців

"Вишеградська четвірка" протестує через неформальний саміт щодо біженців 21.06.2018

Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина різко критикують неформальну зустріч лідерів країн ЄС щодо біженців і бойкотуватимуть її. Між тим, як очікується, брати участь у заході будуть 11 країн Євросоюзу.
Другий президентський термін Мілоша Земана: Чехія рухається на схід

Другий президентський термін Мілоша Земана: Чехія рухається на схід 02.02.2018

Переобрання Мілоша Земана на посаду президента Чехії аналітики вважають вибором курсу: чехи хочуть бути політично ближчими до Росії та Китаю. Однак чи так це насправді?

Тріумф правих популістів у Центральній та Східній Європі

Тріумф правих популістів у Центральній та Східній Європі 24.10.2017

Країнами Вишеградської четвірки керують переважно популісти, котрі серед іншого вдало розігрують карту кризи біженців. Тепер до Польщі та Угорщини приєдналася в цьому плані й Чехія.
Еммануель Макрон: Без реформи ринку праці ЄС загрожує розпад

Еммануель Макрон: Без реформи ринку праці ЄС загрожує розпад 24.08.2017

Президент Франції Еммануель Макрон намагається переконати лідерів бідніших країн ЄС у потребі реформувати норми, які він називає "системою соціального демпінгу" на ринку праці у Євросоюзі.
Складна місія Меркель під час візиту до Польщі

Складна місія Меркель під час візиту до Польщі 07.02.2017

Канцлерка ФРН прибуває у вівторок до Варшави. Мета поїздки - вирішити проблеми двосторонніх відносин на тлі напруженої міжнародної ситуації. Головним пунктом програми Анґели Меркель стане зустріч з Ярославом Качинським.
Як Качинський з тіні керує Польщею

Як Качинський з тіні керує Польщею 25.10.2016

Після непростих життєвих подій Ярослав Качинський здобув славу наймогутнішої людини Польщі, сірого кардинала у тіні офіційного уряду. Рік тому його партія виграла вибори, сьогодні ж країна розколота, як ніколи.
Вишеградська четвірка проти Північного потоку-2

"Вишеградська четвірка" проти "Північного потоку-2" 15.10.2016

Президент Польщі назвав проект "Північного потоку 2" політичним і таким, що "не має економічного обґрунтування".
У Братиславі проходить неформальна зустріч лідерів ЄС

У Братиславі проходить неформальна зустріч лідерів ЄС 16.09.2016

Дональд Туск очікує, що лідери 27 держав на неформальному саміті ЄС "тверезо і з жорсткою чесністю оцінять ситуацію" після референдуму у Великобританії щодо членства в об'єднанні.
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