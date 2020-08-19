Вишеградська четвірка - напівформальне об'єднання центральноєвропейських країн. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Вишеградська четвірка".

До складу "Вишеградської четвірки" входять Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина. Свій початок "Вишеградська четвірка" бере в лютому 1991 році під час зустрічі президентів Польщі, Чехословаччини та Угорщини в угорському місті Вишеград, де було підписано так звану "Вишеградську декларацію". Головна мета такого об'єднання на той момент - євроатлантична інтеграція. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.