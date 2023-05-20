У Словаччині виправдали мільйонера у справі вбивства Куціяка

Журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його наречену застрелили 2018 року. Очікувалося, що мільйонера Маріана Кочнера визнають винним у замовленні цього вбивства, але суд виправдав його за недостатністю доказів.

Суд у місті Пезінок на околицях Братислави в п'ятницю, 19 травня, виправдав мультимільйонера Маріана Кочнера, якого обвинувачують у замовленні вбивства журналіста-розслідувача Яна Куціяка та його нареченої, скоєного п'ять років тому. Суд дійшов висновку, що підстав для винесення обвинувального вироку Кочнеру недостатньо. Водночас Алену Жужову, яка проходила в цій же кримінальній справі, було засуджено до 25 років позбавлення волі.

Справа про вбивство Яна Куціяка та його нареченої Мартіни Кушнірової викликала широкий резонанс у Словаччині. Спостерігачі очікували, що Кочнер буде визнаний винним у замовленні подвійного вбивства. Він уже відбуває багаторічний термін позбавлення волі за звинуваченням в інших злочинах.

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Резонансне вбивство

Ян Куціяк і Мартіна Кушнірова були застрелені у своєму будинку в селі Велка Мача в лютому 2018 року. На той момент їм було по 27 років. Куціяк розслідував кримінальні зв'язки політиків і підприємців, зокрема Кочнера.

Прокуратура звинувачувала Кочнера в замовленні вбивства, а Жужову - лише в пособництві, але суд дійшов висновку, що доказів, представлених обвинуваченням проти підприємця, недостатньо. Водночас він визнав доведеним те, що Жужова організувала подвійне вбивство і планувала інші вбивства. Вирок ще не набув законної сили.