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КонфліктиСловаччина

Польща, Чехія й Угорщина захищатимуть повітря Словаччини

Валерій Сааков
2 год. тому

Східноєвропейські сусіди Словаччини зобов'язалися спільно захищати небо Словаччини, що фактично лишилася без ВПС і ППО, передавши наявне озброєння Україні.

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Польща, Чехія й Угорщина захищатимуть спільно повітряний простір Словаччини
Винищувач F-16 польських ВПСФото: Jakub Kaczmarczyk/PAP/dpa/picture alliance

Польща, Чехія та Угорщина об'єднають зусилля для захисту повітряного простору над Словаччиною. Такі спільні дії передбачає угода, підписана міністрами оборони цих країн в понеділок, 12 червня, повідомляє словацьке інформаційне агентство TASR. Документ підписали на зустрічі, що розпочалася в неділю, 11 червня, в місті Штрбське Плесо - туристичному центрі в словацьких Татрах, уточнює dpa.

Ці чотири країни входять до Вишеградської четвірки - неформального політичного і культурного об'єднання в рамках Європейського Союзу і НАТО.

Словаччина фактично залишилася без ВПС і ППО, передавши зброю Україні

Нині Словаччина не має сучасних бойових літаків, адже спочатку вона вивела влітку 2022 року з експлуатації наявні винищувачі МіГ-29 російського виробництва. Весною 2023 року 13 обіцяних літаків були передані Україні.

Ще 2018 року Словаччина замовила 14 американських винищувачів F-16 для заміни російських МіГів, але через війну в Україні їхня поставка затримується і, як очікується, почнеться не раніше наступного року.

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Крім того, Словаччина стала однією з перших країн НАТО, яка ще 2022 року передала Україні сучасний зенітно-ракетний комплекс С-300 так само радянської розробки, що істотно послабило захисні можливості словацької протиповітряної оборони.

Польща і Словаччина першими передають Україні літаки МіГ-29

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