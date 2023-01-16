Словаччина завершила постачання Україні 8 гаубиць Zuzana 2

Словаччина завершила поставки Україні самохідних артилерійських установок Zuzana 2 відповідно до укладеного у 2022 році контракту, передавши останню, восьму гаубицю словацького виробництва, повідомили у словацькому міноборони. "На сьогоднішній день ми передали Україні повну батарею якісних артилерійських систем виробництва нашого військово-промислового комплексу", - заявив у понеділок, 16 січня, міністр оборони Ярослав Надь.

Він висловив упевненість, що за допомогою цих озброєнь "українські захисники зможуть врятувати якнайбільше життів та наблизити свою Батьківщину до беззаперечної перемоги над ворогом". "Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже восьма гаубиця Zuzana 2 тепер у розпорядженні Збройних Сил України", - написав Надь у Twitter.





Як повідомило словацьке міноборони, тепер виробник цих гаубиць компанія Konstrukta-Defense працює над реалізацією нового українського замовлення: 16 гаубиць Zuzana 2, які будуть оплачені спільно Німеччиною, Данією та Норвегією. За даними виробника, гаубиця здатна стріляти будь-якими видами снарядів калібру 155 міліметрів, які використовуються у військах країн НАТО.

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Інша словацька зброя для України

З початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина надає Україні військову підтримку. У грудні на кордоні з Україною в Словаччині розпочав роботу ремонтний центр німецької військової техніки, переданої ЗСУ й пошкодженої під час бойових дій проти Росії. Також було передано 30 БМП.



Раніше Братислава обіцяла передати Києву винищувачі МіГ-29, утім, і досі цього не зробила. Наприкінці серпня повідомлялося, що Братислававиводить з експлуатації ці літаки радянського виробництва для передачі в Україну, а її повітряний простір захищатимуть Польща та Чехія.