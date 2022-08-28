Словаччина виводить з експлуатації обіцяні Києву МіГ-29

Бойова авіація Польщі та Чехії захищатиме повітряний простір Словаччини після того, як вона виведе зі складу своїх Військово-повітряних сил винищувачі радянського виробництва МіГ-29. Відповідну угоду 27 серпня підписали міністри оборони трьох країн.
Ці бойові літаки може отримати Україна. Передати їх Києву обіцяв прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер ще в квітні. Нещодавно словацький міністр оборони Ярослав Надь уточнив, що Україні передадуть винищувачі, яку знімуть з експлуатації наприкінці серпня. Кількість він не повідомляв, але говорив, що йдеться про літаки на мільйони євро.
Договір про патрулювання повітряного простору Словаччини набуде чинності 1 вересня. Цього ж дня Братислава виведе з експлуатації свої 11 винищувачів МІГ-29. Чехія та Польща патрулюватимуть словацький повітряний простір доти, доки країна не отримає нові американські винищувачі F-16. Їхнє постачання планується на 2024 рік.
Крім передачі зброї, словацький завод Konstrukta Defence ремонтує військову техніку Збройних сил України, яку пошкодили в боях з російською армією. Словаччина разом з Польщею, Швецією і Чехією також висловила зацікавленість у виробництві зброї для України.