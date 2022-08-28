Словаччина виводить з експлуатації обіцяні Києву МіГ-29

Польща та Чехія захищатимуть повітряний простір Словаччини, оскільки вона виводить з експлуатації літаки МіГ-29. Тепер їх зможуть передати Україні.

Бойова авіація Польщі та Чехії захищатиме повітряний простір Словаччини після того, як вона виведе зі складу своїх Військово-повітряних сил винищувачі радянського виробництва МіГ-29. Відповідну угоду 27 серпня підписали міністри оборони трьох країн.

Ці бойові літаки може отримати Україна. Передати їх Києву обіцяв прем'єр-міністр Словаччини Едуард Геґер ще в квітні. Нещодавно словацький міністр оборони Ярослав Надь уточнив, що Україні передадуть винищувачі, яку знімуть з експлуатації наприкінці серпня. Кількість він не повідомляв, але говорив, що йдеться про літаки на мільйони євро.

Договір про патрулювання повітряного простору Словаччини набуде чинності 1 вересня. Цього ж дня Братислава виведе з експлуатації свої 11 винищувачів МІГ-29. Чехія та Польща патрулюватимуть словацький повітряний простір доти, доки країна не отримає нові американські винищувачі F-16. Їхнє постачання планується на 2024 рік.

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Словацька допомога Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії Словаччина активно допомагає Україні зі зброєю. Станом на початок червня країна надіслала Києву озброєнь на понад 150 мільйонів євро.

Зокрема, Словаччина дала Україні систему протиповітряної оборони. Йдеться про радянський зенітно-ракетний комплекс С-300. У середині серпня Україна отримала перші гаубиці Zuzana від Братислави. В розпорядженні українських Збройних сил знаходяться чотири таких самохідних установки, мають надійти ще чотири.

Минулого тижня Словаччина анонсувала передачу Україні бойових машин піхоти. Йдеться про 30 БМП-1, які Братислава має надіслати Києву, а натомість отримати від від Німеччини 15 танків "Леопард".

Крім передачі зброї, словацький завод Konstrukta Defence ремонтує військову техніку Збройних сил України, яку пошкодили в боях з російською армією. Словаччина разом з Польщею, Швецією і Чехією також висловила зацікавленість у виробництві зброї для України.

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