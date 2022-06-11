Словаччина ремонтуватиме та модернізуватиме військову техніку ЗСУ

Завод Konstrukta Defence, що розташовано у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини, незабаром почне приймати на ремонт і модернізацію військову техніку української армії, яку було пошкоджено в боях з силами РФ. Про це у п'ятницю, 10 червня, заявив міністр оборони країни Ярослав Надь під час візиту до державного підприємства.

Директор заводу Олександр Гурський розповів журналістам, що Konstrukta Defence спеціалізується в основному на виробництві, ремонті та обслуговуванні артилерійських знарядь та ракетних установок. Найвідоміша продукція підприємства - самохідна гаубиця Zuzana 2 калібром 155-мм. На початку червня повідомлялося, що Україна уклала зі Словаччиною контракт на постачання восьми таких гаубиць.

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З початку війни Словаччина надіслала Україні озброєнь вже на 154 мільйонів євро - проміжний звіт про це оборонне відомство опублікувало на своєму сайті 8 червня. Зокрема, йдеться про зенітно-ракетні комплекси С-300. Наразі Словаччина готує до відправки в Україну партію радянських винищувачів МіГ-29.