 Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.08.2022

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Новини

Україна отримала від Словаччини перші гаубиці Zuzana

Перші чотири з восьми обіцяних Братиславою зенітних самохідних установок Zuzana доставили в Україну. Вони вже знаходяться в розпорядженні Збройних сил, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (архівне фото)

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь (архівне фото)

Збройні сили України (ЗСУ) отримали від Словаччини перші чотири самохідні артилерійські установки (САУ) Zuzana  калібром 155-мм, повідомив словацький міністр оборони Ярослав Надь в суботу, 13 серпня.

"Раді підтвердити, що перші чотири гаубиці Zuzana знаходяться в розпорядженні українських збройних сил, і готові до використання для захисту від російських агресорів. Слава Україні", - написав він у Twitter.

Надання Україні гаубиць було анонсовано наприкінці травня під час візиту президентки Словаччини Зузани Чапутової до Києва. Про підписання контракту на передання Україні восьми САУ Zuzana 2 оголосили на початку червня. 

Zuzana 2 - це модернізація попередньої версії калібру 155 мм. Словацька армія закупила 25 артустановок у 2018 році. Гаубиці передали військовим у липні 2021 року, аби замінити попереднє покоління.

Інша словацька зброя для України

З початку 24 лютого Словаччина активно допомагає Україні зі зброєю. Зокрема, передала зенітно-ракетні комплекси С-300. Також завод Konstrukta Defence, що розташовано у місті Молдава-над-Бодвоу на сході Словаччини, ремонтує і модернізовує військову техніку української армії, яку було пошкоджено в боях з силами РФ. Konstrukta Defence спеціалізується в основному на виробництві, ремонті та обслуговуванні артилерійських знарядь та ракетних установок.

Нині Словаччина готує до відправлення в Україну партію радянських винищувачів МіГ-29.  За словами міністра Надя, вартість винищувачів, які планується передати, оцінюється мільйонами євро. Проте про їхню кількість не повідомляють. Ці бойові літаки готуються зняти з експлуатації наприкінці серпня.

Крім того, як повідомив 11 серпня міністр оборони Швеції Петер Хультквіст, Словаччина разом з Польщею, Швецією і Чехією висловила зацікавленість у виробництві зброї для України.

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